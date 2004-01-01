Партнерский материал. Озимый рапс набирает популярность

Озимый рапс — отличная мелиоративная культура, которая способствует улучшению структуры почвы благодаря тому, что корневая система рыхлит землю на большую глубину, усваивает нитраты, повышает продуктивность севооборота в целом. Рапс является фитосанитаром, уничтожающим корневые гнили в почве, а его зеленая масса долгое время затеняет почву, угнетая тем самым сорняки. Таким образом, с агротехнической точки зрения озимый рапс является хорошим предшественником. Он рано освобождает поле, улучшает структуру и плодородие почвы, уменьшает риск водной и ветровой эрозии и засоренность полей. Возделывание зерновых культур после рапса гарантирует получение прибавки урожая зерна в среднем на 5-6 ц с 1 га без дополнительных затрат.



Посевы и сборы

Бум рапса в России пришелся на 2013-2014 годы, когда на фоне высоких цен на нефть (стоимость данной агрокультуры напрямую коррелирует с ними, так как используется в том числе и на производство биодизеля) общие посевы рапса в России, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), достигали 1,2-1,3 млн га, в том числе озимого — 230-275 тыс. га. После этого аграрии несколько утратили интерес к нему, сократив в 2015—2017 годах площади в целом до 1 млн га. До минимума за последнее десятилетие посевы озимого рапса опускались в 2016-м — менее 100 тыс. га. Тогда рапс давал и минимальную рентабельность, многие зерновые и другие масличные были заметно более доходными. Однако увеличение урожайности за счет роста инвестиций в технологию выращивания и общего повышения культуры возделывания привели к тому, что эта масличная культура вновь стала высокодоходной и интерес к ней увеличивается. По предварительной оценке Минсельхоза, площади озимого рапса под урожай 2020 года составили рекордные 315 тыс. га, что на 65% больше, чем в 2019-м.







За последние 10 лет региональная структура посевов этой масличной культуры претерпела заметные изменения. Если в 2010 году более половины площадей озимого рапса было сосредоточено в Северо-Кавказском федеральном округе (118,2 тыс. га — здесь и далее данные Росстата), то к 2019-му доля региона сократилась менее чем до 30% (57,7 тыс. га). В 3,8 раза (до 35,2 тыс. га) нарастил посевы ЦФО, более чем вдвое (до 43,3 тыс. га) увеличились площади на Северо-Западе. Начали выращивать озимый рапс аграрии Сибири: 10 лет назад там эту агрокультуру вообще не сеяли, а в прошлом году отвели под нее уже 2,2 тыс. га. В ЮФО площади также немного сократились: с 68,5 тыс. га в 2010-м до 50,9 тыс. га в 2019-м.



Сокращение посевов озимого рапса в СКФО объясняется изменением климата. Засухи, которые происходят в округе все чаще, не позволяют сельхозпроизводителям получать высокую урожайность. В последние годы этот показатель там был заметно ниже, чем в среднем по стране. Так, в прошлом году аграрии Северного Кавказа собрали лишь 17,1 ц/га, в то время как среднероссийская урожайность превысила 24 ц/га, в 2018-м — 15,3 ц/га и 21,1 ц/га соответственно. Что касается показателей в среднем по России, то последние пять лет сбор с гектара остается стабильно более 20 ц/га (за исключением 2016 года). Увеличение урожайности позволило получать высокие урожаи озимого рапса даже с меньших площадей. В 2019 году валовой сбор культуры во всех хозяйствах составил 422 тыс. т, что стало вторым после рекорда 2014 года показателем (471 тыс. т). И это при том, что в прошлом году площади, занятые озимыми посевами, были на 45% меньше, чем пять лет назад.







Цены и спрос

Выращивание озимого рапса вследствие не самой простой технологии возделывания влечет за собой существенные расходы. В зависимости от региона затраты сильно различаются. В интенсивных хозяйствах ЮФО и ЦФО, по оценке ИКАР, они могут достигать 28-30 тыс. руб./га, тогда как в Сибири — 11-13 тыс. руб./га. Рентабельность же культуры напрямую зависит от урожайности. Высокий показатель сбора с гектара в 2019 году поставил рапс по доходности на один уровень с подсолнечником и сделал его более рентабельным, чем соя.







Мировая конъюнктура в сезоне-2019/20 положительно сказалась на внутренних ценах рапса. Недобор урожая и сокращение площадей под культурой в Европе, Австралии и Канаде увеличили спрос на нее и вылились в повышение стоимости. Еще в первой половине сельхозгода рапс стоил на 5% больше, чем годом ранее, а во второй половине сезона цены продолжили свой рост. По информации Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС», в апреле средняя цена культуры по стране приближалась к 24 тыс. руб./т. В то время как в начале сезона за рапс давали около 21,7 тыс. руб./т.







По словам менеджера по продажам рапса компании «КВС РУС» Максима Мордовцева, рапс — весьма маржинальная культура с множеством плюсов даже в сравнении, например, с озимой пшеницей. Последнюю после уборки нужно подработать, заложить на хранение и ждать хорошей ценовой конъюнктуры для продажи. «Рапс же скупают, что называется, еще на корню — культура настолько востребована, что буквально сразу после уборки ее забирают, — рассказывает он. — Если проехать по хозяйствам в августе, то окажется, что нигде озимого рапса уже не найти, при том что его сбор происходит в июле». Приобретают культуру как многочисленные маслоэкстракционные заводы внутри страны, так и зарубежные покупатели. Тот же Китай в последнее время активно импортирует российский рапс на пищевые цели.



Рапс является многоцелевой культурой: он используется для производства масла, которое превосходит подсолнечное по содержанию олеиновых кислот и оливковое по содержанию полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, а также для изготовления биотоплива, что особенно актуально для Европы.







Портфель гибридов KWS

Большая часть семян, представленных сегодня на российском рынке, высокого качества и относится к 00-сортам с низким содержанием глюкозинолатов и эруковой кислоты. У гибридов KWS есть еще несколько важных особенностей, отмечает Максим Мордовцев. Так, они адаптированы к позднему севу, что особенно важно для юга России, где аграрии специально сдвигают сроки в надежде застать более дождливую погоду. «Сеять все-таки желательно во влажную почву, поэтому случается, что с августа старт работ переносится на октябрь, — говорит он. — Гибриды KWS отлично показали себя даже в таких условиях: они активно развиваются и наращивают вегетативную массу перед уходом в зиму».



В портфеле компании сейчас четыре гибрида озимого рапса. ГОРДОН КВС и ФАКТОР КВС отечественные сельхозпроизводители имеют возможность приобретать уже третий год подряд. А с 2019 года стартовали продажи очень зимостойких гибридов — КРИСТИАНО КВС и АЛВАРО КВС.





"КВС-РУС"



Гибриды KWS имеют хороший диапазон для посева, обращает внимание эксперт службы агросервиса «КВС РУС» Виталий Ивкин. При раннем севе и благоприятных погодных условиях можно успеть захватить летние дожди, почва насытится влагой. Но и во время засухи рапс будет чувствовать себя хорошо, а при позднем севе фермерам удастся избежать рисков, связанных с недостаточной сформированностью растений до наступления холодов. Так, даже посеянные в октябре семена очень часто успевают войти в фазу 10-12 листьев, хотя даже при 6-8 листьях спокойно перезимовывают, утверждает эксперт. «Быстрый старт роста гибридов хорош еще и тем, что при раннем посеве растениям, за короткий срок достигшим фазы 4-6 листьев, уже не страшен такой вредитель, как рапсовая блошка», — добавляет Ивкин.



Последние годы аграрии отмечают проблему со всходами в осенний период. Иногда вместо 50 растений на 1 м² всходит только 10-15, а то и меньше, продолжает специалист. Но тут ярко проявляются компенсаторные способности гибридов KWS и их склонность к ветвлению: из одного семечка выходит не один стебель, а иногда целых пять, что значительно повышает прогноз урожайности.



Еще одно не менее важное качество гибридов KWS — устойчивость к растрескиванию. «Те, кто выращивает рапс, прекрасно знают, сколько семян может высыпаться при растрескивании стручков, — говорит Мордовцев. — Наши селекционеры провели большую работу, чтобы достичь тех результатов, которые мы имеем сейчас — стручки остаются целыми. К тому же гибриды KWS устойчивы к полеганию». Растрескивание стручков у гибридов озимого рапса KWS минимальное, подтверждает Ивкин, — 4,8-5 баллов при сортоиспытаниях по системе ГСО. Соответственно, обработка (склеивание) уже не так актуальны, и налицо экономия средств.



Опыт аграриев

Средняя продуктивность рапса от KWS варьируется от 40 до 50 ц/га. Таких показателей в первую очередь достигают те хозяйства, которые давно занимаются выращиванием этой культуры и уже отточили технологию, уточняет Виталий Ивкин. Из всех прочих параметров гибридов стоит обратить внимание также на масличность, в зависимости от условий выращивания составляющую от 47% до 54%. «Несмотря на то, что в России, в отличие от Европы, пока надбавки к цене за нее нет, переработчики все же охотнее покупают рапс с высокой масличностью», — утверждает специалист.



КФХ Игоря Захарова (Курская область) реализует свой урожай одному из крупнейших переработчиков рапса группе «Содружество». По словам руководителя хозяйства, показатель масличности озимого рапса всегда устраивает переработчика. Под культуру фермер традиционно отводит 350 га. «Впервые с гибридами KWS мы начали работать в 2013 году, пробовали выращивать их и семена другого производителя, чтобы иметь возможность сравнить результат, — рассказывает Игорь Захаров. — И гибриды KWS показали себя лучше, так что уже три года все поля отдаем только им». Рапс КФХ сеет до 20 августа, а уборку поводит в конце июня, хотя сроки от сезона к сезону могут незначительно меняться.



"КВС-РУС"



Урожайность озимого рапса у хозяйства Захарова получается до 49 ц/га. Только в прошлом году из-за небывалой засухи сбор с гектара не превысил 36 ц. «Отмечу также устойчивость к болезням, хотя тут, конечно, большую роль играет именно погода, влажность, — говорит руководитель. — А что действительно приятно удивило, так это отсутствие растрескивания у стручков, которое мы наблюдали, работая с другими гибридами». Также в этом году особенно стала видна разница с посевами рапса других производителей семян (была возможность сравнить с полями в соседних хозяйствах), обращает внимание Захаров. Большое количество боковых ответвлений дает надежду на весьма хороший урожай, доволен он.



Эксперименты с гибридами рапса разных семеноводческих компаний проводила и компания «Агросоюз» (Краснодарский край). Под каждый на первоначальном этапе было отведено примерно 10 га. В результате гибриды KWS ГОРДОН КВС и ФАКТОР КВС показали себя хорошо, дав урожайность в 40 ц/га, делится заместитель директора по растениеводству «Агросоюза» Владимир Ганжула. В прошлом году компания уже все поля (в общей сложности 285 га) засеяла гибридами KWS.



В 2019 году «Агросоюз» оказался под влиянием засушливых явлений. Сеять озимый рапс под урожай 2020-го пришлось в сухую почву, дожди пошли только в середине сентября, вспоминает Ганжула. На одном поле посевы получились не очень равномерными. А в апреле случилось десять дней заморозков, из-за которых были повреждены главный стебель и цветонос. «Но тут проявилась удивительная способность гибрида Гордон к компенсации: растения на поле, которое пострадало сильнее всего, с наибольшей силой начали давать боковые ответвления, и в целом культура чувствует себя неплохо, мы проводим все технологические мероприятия в обычном режиме, — сообщает замдиректора. — Так что теперь с уверенностью могу сказать, что главный плюс семян озимого рапса от „КВС РУС“ — их способность переживать экстремальные условия. И даже в этом году потери хотя и будут, мы оцениваем их лишь в 25%, это не так критично».



Конечно, важны не только семена, но и технология посева, состояние и качество почвы, отмечает Виталий Ивкин. «КВС РУС» предоставляет клиентам рекомендации по выращиванию, составленные на основе анализа ситуации в конкретном хозяйстве с учетом его целей и финансовых возможностей. «Основная задача наших специалистов — помочь аграриям достичь желаемых результатов, будь то максимальная урожайность или же оптимизация расходов при сохранении достойной маржи», — говорит он. Сотрудники «КВС РУС» всегда готовы прийти на помощь — при возникновении каких-либо вопросов можно позвонить и оперативно получить консультацию, доволен Игорь Захаров. Специалисты компании продолжают помогать сельхозпроизводителям даже после реализации гибридов: осматривают поля, дают дельные советы, подтверждает Владимир Ганжула. «Далеко не всегда семеноводческие компании интересуются делами клиентов после того, как продали им семена, и это очень ценно», — заключает он.

