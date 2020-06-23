Качественные комбикорма и фальсификаты: мнение эксперта

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В связи с развитием животноводства и птицеводства в России комбикормовая продукция очень востребована. Перед всей отраслью остро стоит вопрос качества ингредиентов для кормовых смесей, ведь есть риск приобрести фальсификат, тем самым привести свой бизнес к огромным убыткам. Как выбрать действительно качественные кормовые добавки, рассказывает Сергей Кудинов, инженер-технолог маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» - одного из лидеров по производству компонентов комбикормов в России

Компоненты комбикорма состоят в основном из источников белка: шротов или отходов мясокомбинатов, витаминно-минеральных добавок и зерновой группы, производимой в собственных хозяйствах. К сожалению, часто встречаются смеси, визуально похожие на шроты и не соответствующие требованиям качества ГОСТ. Данные смеси производят мелкие предприятия, трейдеры или ИП, например, путем добавления к соевому шроту дробленой пшеницы, а разницу в белке компенсируют мочевиной. Как результат, коровы снижают суточный удой, падает качество молока, животные заболевают воспалением печени — гепатитом с признаками почечной недостаточности.



Специалисты ГК «ЭФКО» регулярно выезжают в животноводческие хозяйства для оказания технологического сервиса: составления рациона, корректировки технологии содержания сельхозживотных и птиц, разъяснения эффективного применения продукции ГК «ЭФКО». Разумеется, у каждого животноводческого хозяйства свои условия содержания животных и птиц. Зоотехники-кормленцы составляют рационы, исходя из расположенных поблизости производств и/или зарекомендовавших себя надежных партнеров с высоким качеством поставляемого ассортимента продукции, а также с учетом соотношения цены и качества.



В одном из хозяйств был обнаружен продукт, похожий на подсолнечный шрот с качественными удостоверениями производства «ЭФКО», с нехарактерным подсолнечному шроту прелым запахом. Детальный анализ этой «субстанции» показал, что содержание сырого протеина в ней было 28%, сырой клетчатки — 34%, при том, что в подсолнечном шроте производства ГК «ЭФКО» содержание сырого протеина составляет не менее 39%, содержание сырой клетчатки не более — 19%. Служба безопасности совместно с технологами компании «ЭФКО» выяснила, что данный продукт состоит из смеси подсолнечного шрота «ЭФКО» с добавлением необрушенной прелой семечки, отходов фузы и дробленой шелухи семян гречихи и подсолнечника, измельченных и смешанных в экструдере, а затем гранулированных. В результате скармливания у животных наблюдалось расстройство пищеварения, слабый аппетит, снижение молочной продуктивности, потеря веса тела, желтушность слизистых оболочек, вялая походка, слюнотечение, т. е. признаки отравления микотоксинами и продуктами прогорклых жиров. Таким образом, смешивая качественный продукт с некачественным, животноводы в погоне за удешевлением корма терпят гораздо большие убытки, чем если бы изначально вводили в рацион животных только проверенные ингредиенты*.



ГК «ЭФКО» производит соевый, рапсовый и подсолнечный шроты в соответствии с ГОСТ, уделяя при этом дополнительное внимание качеству влаготепловой обработки — тостированию. Данный технологический процесс способствует снижению антипитательных факторов (уреазы, ингибиторов трипсина, хлорогенной кислоты), повышению диетических свойств и лучшей усвояемости корма в кишечнике сельхозживотных.



Шрот группы компаний «ЭФКО» соответствует мировым стандартам качества, что можно увидеть из представленной таблицы. Поэтому его покупают такие крупные производители свинины, говядины и мяса птицы, как «Черкизово», «Мираторг», «Приосколье», «Агро-Белогорье» и другие.



Специалисты ГК «ЭФКО» обращают особое внимание животноводов на качество компонентов при производстве комбикормов, потому что именно оно влияет на здоровье сельскохозяйственных животных и птиц, привесы, качественные характеристики мяса, а также на продуктивность животного или птицы в целом.



*Становление научных основ оценки питательности кормов (рационов) связано с развитием животноводства и науки о кормлении животных, а также с разработкой фундаментальных законов физики и химии, с открытиями в области физиологии и биохимии животных, с достижениями в развитии общей биологии.





Корма обеспечивают животных необходимыми для их жизнедеятельности и образования продукции питательными и биологически активными веществами. На данном этапе развития науки о кормлении и нормировании питательных веществ в кормах учитывается содержание около 70 показателей. Они характеризуют комплексную питательность корма, включающую содержание энергии, протеина, углеводов, жиров, минеральных веществ и витаминов.





Источник: http://agro-archive.ru/tehnologicheskie-osnovy/624-kompleksnaya-ocenka-pitatelnosti-kormov.html

