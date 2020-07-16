«Квернеланд Груп СНГ»: как повысить плодородие почв с помощью глубокорыхлителей

«Квернеланд Груп СНГ»

Борьба с переуплотнением почвы может стать решающим аспектом в повышении плодородия почв. В этом уверены в «Квернеланд Груп СНГ». В компании рассказали, как в этом могут помочь глубокорыхлители, и как конкретные почвенные условия будут влиять на выбор оптимального агрегата

По мнению ряда специалистов агропромышленной отрасли, переуплотнение почв, с которым сталкивается до 90% хозяйств России, может стать причиной потери до 50% урожайности возделываемых культур. Особенно губительно оно будет для культур, как сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, горох, соя и рапс.



В компании «Квернеланд Груп СНГ» к основным причинам появления излишнего переуплотнения относят, во-первых, внедрение в растениеводческую деятельность широкозахватной техники и мощных тракторов, во-вторых, переход на нулевую технологию без должной подготовки почвы.



«Переуплотнения и образование плужной подошвы становятся причиной нарушения водного режима и эрозии — появления вымочек в регионах чрезмерного увлажнения и, наоборот, к иссушения и окаменения почвы в зоне с дефицитом влаги», — рассказывает руководитель направления почвообрабатывающей техники компании «Квернеланд Груп СНГ» Алексей Кирсанов.



По мнению эксперта компании, проблема переуплотнённых почв и борьба с различными видами почвенных эрозий может успешно решаться внедрением в растениеводческую деятельность глубокорыхлителей. «Рабочий орган глубокорыхлителя, заходя под нижний слой переуплотнённой почвы, подцепляет его и приподнимает вверх. Таким образом происходит разрушение переуплотненного горизонта, а появившиеся трещины позволяют лучше проникать вглубь почвенных слоев воде, воздуху и корневой системе растений, - объясняет он. — Кроме того, это способствует дренажу почв, накоплению, и, что не менее важно, перераспределению влаги между почвенными слоями за счет осеннего глубокого, до 50 см, и весеннего рыхления почвы».



Глубокорыхлители применяются как при традиционной, так и нулевой технологии обработки; используются как мера срочной борьбы с имеющимися переуплотнениями, так и в качестве профилактики их образования.







В компании «Квернеланд Груп СНГ» выделяют три основные группы орудий для глубокой обработки: агрегаты с «канадской» стойкой для использования в качестве моноагрегата, с такой же стойкой, но для комбинации с дисковой бороной и катками, а также модели со стойкой параплау.



Выбор глубокорыхлителя будут определять, с одной стороны, возделываемые культуры и, соответственно, необходимая глубина обработки, с другой стороны, особенности почв.



Так, на более жестких и сложных почвах экономнее будет работать моноагрегатами с «канадской» стойкой, как Kverneland Flatliner — типичным представителем глубокой обработки в чистом виде. Вся энергия трактора на метр ширины захвата при работе им превращается в производительность, что дает возможность использовать его в связке с менее мощными тракторами. Он эффективно работает на глубину от 30 см до 50 см и хорошо подойдет для хозяйств, практикующих технологию no-till, прямого посева и минимальной обработки почвы. Flatliner обеспечивает максимальное разрушение глубоких слоев с минимальным поверхностным нарушением по всей ширине захвата, оставляя более 90% пожнивных остатков на поверхности.



С появлением необходимости работать по растительным остаткам и сокращать время обработки на рынок пришли многозадачные диско-лаповые орудия, с помощью которых решается комплексная подготовка поля за один проход. Ярким примером является универсальный глубокорыхлитель Kverneland DTX. За один проход агрегат выполняет глубокую обработку до 45 см и активное поверхностное перемешивание стерневых остатков дисками на глубину до 12 см, не вынося при этом почву из низкоплодородных глубоких слоёв на поверхность.



После прохода DTX уже можно выходить на поле с сеялкой или с предпосевным культиватором и начинать подготовку к севу или непосредственно сев. Помимо основного предназначения его можно использовать для поверхностной обработки почвы, работы по заделке стерни, а также предпосевной подготовки под рапс и масличные, так как орудие оставляет после себя ровную и хорошо подготовленную поверхность. Таким образом, диско-лаповые орудия для глубокого рыхления, типа DTX, — универсальные орудия, подходящее под большинство типов почв.



И, третий вид глубокорыхлителей, — это модели со стойкой параплау. Рабочие органы таких машин разрезают и слегка смещают почву к центру агрегата, при этом не поднимая вверх неплодородные слои. Смещение слоев увеличивает рыхлость верхнего слоя, что актуально для весенних обработок.



Пример таких машин — недавно вышедший на российский рынок Kverneland CLI, специально предназначенные для хозяйств, занимающихся овощами, которые особенно смогут оценить эффект от применения такой машины в дождливые годы. Но в это же время работа со стойками параплау не даст эффекта на сухих почвах Черноземья. Компания «Квернеланд Груп СНГ» провела исследования в крупных овощеводческих хозяйствах Центральной России и пришла к выводу, что на тех предприятиях, где применяется мелиорация и полив, а также климатически обусловлено обильное и частое выпадение осадков, применение глубокорыхлителей со стойками параплау позволяет не только мягко разуплотнить нижние слои почвы, но и равномерно распределить излишки влаги на поверхности и внутри почвы, создавая отток лишней воды.

