Гибриды «СоюзСемСвекла» превосходят иностранную селекцию

«Щелково Агрохим»

В Краснодарском крае прошел смотр достижений селекционно-генетического центра «СоюзСемСвекла»

Участие в мероприятии приняли директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугар Багиров, заместитель министра науки и высшего образования Алексей Медведев, а также генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.



На опытных площадках были представлены новейшие отечественные гибриды сахарной свеклы: «Буря», «Волна» и «Бриз». Работа над их созданием велась в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» ФНТП на 2017-2025 годы. И одна из основных целей, которая ставится на ближайшую перспективу, связана с внедрением гибридов «СоюзСемСвекла» в массовое производство.



- Результаты госсортоиспытания подтверждают: наши гибриды сахарной свеклы не уступают представителям импортной селекции ни по урожайности, ни по дигестии. А по такому важному показателю, как устойчивость к заболеваниям, даже превосходит их, — отметил Салис Каракотов.



Но, как известно, лучше один раз увидеть. На нескольких участках опытного поля специалисты «Щелково Агрохим» провели копку разных гибридов сахарной свеклы. Среди выкопанных образцов были не только гибриды «СоюзСемСвекла», но и продукция известных иностранных селекционных компаний. Участники мероприятия отметили, насколько выровненными являются корнеплоды, которые сформировали российские гибриды. Технологичные, крупные, без малейших признаков гнили — то, что нужно для свеклосахарного производства!







Впрочем, несколько другая ситуация сложилась на соседних делянках, где находились иностранные гибриды. Метод случайной копки показал: эти корнеплоды довольно серьезно отличаются по размеру. А самое главное, отдельные экземпляры оказались сильно поражены гнилью. Так что слова Салиса Каракотова о высокой устойчивости гибридов «СоюзСемСвекла» к заболеваниям нашли на опытном поле реальное подтверждение.



Изучая фитосанитарное состояние поля, участники мероприятия отметили высокий уровень защиты посевов от вредоносных объектов. Мощный и здоровый листовой аппарат, а также отсутствие сорняков и вредителей говорят о том, что на поле были созданы оптимальные условия для развития сахарной свеклы.



Анализируя состояние сахарной свеклы, делегация пришла к выводу: уборку на данном участке можно начинать уже в конце июля — начале августа. Ожидается, что биологическая урожайность гибридов «СоюзСемСвекла» составит ориентировочно 80 т с гектара. Разумеется, уборка — процесс сложный, сопутствующие ей потери могут достичь 10-15%. Но даже при таком раскладе можно рассчитывать на фактическую урожайность в пределах 70 т с гектара. Салис Каракотов напомнил, что это уровень Франции, климатические условия в которой складываются для сахарной свеклы даже лучше, чем в Краснодарском крае.







Покидая опытное поле, Вугар Багиров отметил:



- Представленные здесь гибриды российской селекции — это результат успешной консолидации федерального Минсельхоза, отечественной науки и бизнеса. Еще несколько десятилетий назад селекция сахарной свеклы находилась в глубочайшем кризисе. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Российские ученые используют современные молекулярно-генетические методы, благодаря чему им удается управлять селекционным процессом. И я уверен: высокие темпы работы очень скоро позволят нам вывести российские гибриды сельскохозяйственных культур, включая сахарную свеклу, на рынки других стран.

