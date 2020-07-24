AGCO-RM и «АГКО Финанс» предлагают лизинговые программы на тракторы Valtra®

AGCO-RM

AGCO-RM, один из лидеров российского рынка в области дистрибуции сельскохозяйственной техники, совместно c «АГКО Финанс» объявляет о запуске сразу двух лизинговых программ на технику Valtra® T и S серий. Они действуют до 31 октября

Новые лизинговые программы — это часть стратегии поддержки AGCO-RM фермерских хозяйств в период нестабильной экономической ситуации.



В рамках первой программы модели Valtra® T и S серий доступны для приобретения в лизинг при условии 1,8% удорожания и авансовом платеже в размере 15% от стоимости техники. Срок лизинга составляет 24 месяца, но при необходимости может быть увеличен.



Вторая программа предлагает российским аграриям специальные условия на приобретение комплексного решения для обработки почвы — трактора Valtra® Т серии с прицепным оборудованием Lemken. При сроке лизинга 36 месяцев и авансовом платеже в размере 25% от стоимости техники удорожание составит 2,5%. Предложение распространяется на несколько моделей прицепного оборудования: плуг Lemken Juwel 411, 511; дисковую борону Lemken Rubin 10/450 и сеялку Lemken Soliter 12/1200 K-DS 150.



Тракторы Valtra® обеспечивают своим владельцам исключительный комфорт за счет сочетания разнообразных функций и инновационных технологий. В конструкцию тракторов T и S серий входят роботизированная трансмиссия с 30 передачами переднего и 30 передачами заднего хода, а также интеллектуальная технология управления SmartTouch.



«АГКО Финанс» регулярно запускает новые лизинговые программы, которые позволяют фермерам приобретать технику на комфортных условиях. Всего за 6 лет работы компании на рынке в лизинг были переданы более 1100 единиц техники для почти 700 предприятий страны.



Узнать подробную информацию обо всех программах на технику Valtra® можно у официальных дилеров AGCO-RM в регионах.

