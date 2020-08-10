AGCO-RM и «АГКО Финанс» предлагают тракторы Fendt® и Valtra® в лизинг с каникулами

AGCO-RM

AGCO-RM, один из лидеров российского рынка в области дистрибуции сельскохозяйственной техники, совместно c «АГКО Финанс» объявляет о запуске лизинговых программ на тракторы Fendt® и Valtra® с отсрочкой первого платежа до декабря 2020 года. Воспользоваться предложением можно до конца сентября

Программа с лизинговыми каникулами распространяется на приобретение тракторов Fendt® 900 Vario G3, Fendt® 900 Vario G6 и Fendt® 1000 Vario, а также тракторов Valtra® T серии. Условия программы были разработаны таким образом, чтобы клиенты могли сосредоточиться на главном и завершить сельскохозяйственный сезон максимально эффективно.



Программа предусматривает, что цены на сельскохозяйственную продукцию сразу после уборки находятся, как правило, не на самом высоком уровне. На протяжении трех осенних месяцев у фермера будет возможность не отвлекать средства из оборота и реализовать урожай по наилучшей цене.



Согласно условиям программы «Лизинговые каникулы» клиенту необходимо внести аванс в размере 10% от стоимости в августе или сентябре. Срок уплаты следующего платежа наступит только в декабре 2020 года. Срок лизинга может составлять от 18 до 60 месяцев, при этом график платежей, в зависимости от выбора клиента, будет равномерным, убывающим или сезонным.



Удорожание по программе варьируется в зависимости от срока лизинга, и стартует для техники Valtra® T серии от 1,8% в год, а для тракторов Fendt® - от 2%.



Другие условия покупки также возможны. Узнать подробную информацию о лизинговых программах и условиях на приобретение техники Fendt® и Valtra® можно у официальных дилеров Fendt® и Valtra® в регионах.



Расчет удорожания не включает страхование предмета лизинга. Размер удорожания может меняться при изменении аванса, срока лизинга и графика погашения лизинговых платежей.





Предложение действует при подписании договора лизинга не позднее 30.09.2020 года, партнер программы — ООО «АГКО Финанс». Отгрузка техники состоится не позднее 31 октября 2020 года.





Финансирование осуществляется на усмотрение ООО «АГКО Финанс» по результатам оценки лизингополучателя. Предложение ограничено. Наличие, комплектацию и индивидуальный расчёт платежей и другие подробности предложения уточняйте у официального дилера AGCO-RM в вашем регионе. Действие программы распространяется на всех дилеров AGCO-RM. Полный список дилеров доступен на сайте www.agco-rm.ru. Не является публичной офертой.