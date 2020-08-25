Запрет на импорт кормовых добавок из Нидерландов может оставить российских коров без средств борьбы с микотоксинами

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Проблему воздействия микотоксинов на здоровье животных мировые ученые исследуют более 50-ти лет. Микотоксины наносят вред здоровью животных, даже если они присутствуют в очень небольших количествах

Большая концентрация микотоксинов в кормах вызывает серьезные изменения в организме и влечет за собой высокую смертность животных. Однако низкая концентрация микотоксинов может быть еще более опасна для животных, если не производится их контроль с помощью специальных связывающих веществ. Небольшие количества микотоксинов в корме вызывают субклинический микотоксикоз: ярко выраженные симптомы во время производственного цикла отсутствуют, но при этом наблюдается низкая производительность и потеря эффективности и качества, что неизбежно приносит экономические убытки.



С целью решения этой проблемы, а также для того, чтобы обеспечить гигиеничное и безопасное производство, свободное от микотоксинов, компания Daavision B. V. (Нидерланды) производит продукты «Токсаут», которые представляют собой тщательно отобранные природные алюмосиликаты, активированные определенным способом (температурой, давлением и другими способами). Все природные адсорбенты «Токсаут» - это продукты с широким спектром адсорбции, эффективно связывающие специфические виды микотоксинов, которые могут присутствовать в природе. Кроме решения проблемы с токсинами, с помощью препаратов «Биотек Микс NL» и «Биотек Микс NL» можно обеспечивать высокую сохранность собранного зерна в течении года. Обработанное препаратами «Биотек Микс», защищенное органическими кислотами и сюрфактантами сырье сохраняется на отлично. Специально подобранная смесь органических кислот подавляет рост плесени, а специальные добавки способствуют проникновению и удержанию консерванта в сырье. Таким образом, обеспечивается максимально надёжная защита, чистота и, как следствие, полное решение проблем с плесенью и микотоксинами.



Выше названные препараты с доказанной безопасностью и эффективностью производятся на современном заводе в Нидерландах с соблюдением всех необходимых стандартов. В их рецептурах исключено использование ГМО-ингредиентов, что подтверждено соответствующей документацией.



Однако 21 июля, по неожиданному решению Россельхознадзора, импорт всех кормовых добавок из Нидерландов на территорию России был приостановлен. Этот запрет ведомство объясняет несоответствием ввозимой продукции требованиям российского законодательства по содержанию ГМО-компонентов. При этом важно заметить, что решение коснулось вообще всех голландских поставщиков кормовых добавок, а не только продукции, содержащей ГМО.



Россельхознадзор не обозначил сроки действия введенного эмбарго, но очевидно, что, если оно продлится долго, системообразующие предприятия отрасли в скором времени могут остаться без необходимых продуктов для поддержания здоровья и продуктивности поголовья, что приведет, как минимум, к снижению их рентабельности.



Компания «Мустанг Технологии Кормления» искренне надеется на то, что в скором времени запрет на ввоз натуральных и полностью безопасных для здоровья животных и человека кормовых добавок будет отменен, и российские животноводческие предприятия не понесут непоправимый ущерб из-за введенных мер.

