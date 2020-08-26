Два способа выявить кетоз и предотвратить потери

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Кетоз — это заболевание сухостойных коров, которое может развиваться в короткие сроки после отела. И самое важное в решении проблемы кетоза — вовремя найти и обезвредить. Для этого уже много лет эксперты отрасли животноводства внедряют разносторонний мониторинг

На примере западных хозяйств мы видим, что средний показатель кетоза в 30% приводит к ежегодным затратам в размере 15180 евро ($16952) на стадо из 200 голов КРС.



Снижение уровня кетоза с 30% до 25% благодаря своевременному вмешательству в ответ на раннее обнаружение Nedap’s CowControl™ приводит к экономии средств в размере 2530 евро ($2825) в год.



Дело в том, что сенсорная технология Nedap CowControl™ помогает выявлять ранние симптомы еще до того, как фермер узнает о чем-либо, что позволяет оперативно вмешиваться. На молочных фермах 80% проблем со здоровьем возникают в транзитный период. Именно в период сухостоя фермерам сложнее оценить состояние здоровья животных.



Нашейный датчик SmartTags непрерывно измеряет три фактора, которые имеют решающее значение для выявления кетоза:



- продолжительность приема пищи



- руминация



- неактивный период, в течение которого корова не ест и не жует.



Отдельные и непрерывные измерения продолжительности этих активностей являются уникальными. Их важность основана на том факте, что коровы, страдающие от кетоза после отела, едят и жуют на 20 минут в день меньше в течение периода сухостоя. В среднем эти животные тратят на жевание на 40 минут в день меньше и неактивны в течение более длительного периода времени.



То, что не видит фермер, будет зарегистрировано в Nedap’s CowControl™.



Многие владельцы скота недооценивают экономические последствия кетоза. В дополнение к прямым затратам, таким как услуги ветеринара, медикаменты и возможная потеря коровы, существует много косвенных затрат, связанных с такими факторами, как дополнительная рабочая сила и потеря дохода в результате снижения надоев, снижения воспроизводства и более высокого риска выбраковки.



Мы рассказываем про два способа выявить кетоз и предотвратить серьезные потери.



1. Мониторинг индивидуальной активности коров в транзитном периоде.



Руминация (прием пищи + жевание) может быть хорошим индикатором кетоза. Сравнив жевательную активность коровы за 10 дней до отела с 10 днями после отела наблюдаем естественные пики и провалы. Спад жевательной активности — это нормальное явление при отеле, но она должна начать восстанавливаться через день или два.



На графике 1 мы видим разницу жевательной активности здоровой коровы (Корова 1) и коровы с кетозом (Корова 2). Корова 1 быстро возвращается к нормальной продолжительности жевания после отела. Время жевания коровы 2 значительно уменьшается за день до отела и остается низким до 6 дня пока ее лечат от кетоза.





График 1. Сравнение жевательной активности у здоровой коровы и коровы с кетозом



Почему эту корову не лечили до шестого дня? У нее не было клинических признаков кетоза. И хотя было предупреждение о сокращении времени жевания коровы 2, ее не лечили. В идеальной ситуации, корову 2 необходимо было осмотреть и сделать анализы, как только было получено первое предупреждение. Тогда она бы пришла в норму быстрее.



«Для раннего выявления и лечения необходимо изменить мышление, — говорит Арнольд Харберс, аналитик данных мониторинга активности Nedap. — Мы должны привыкнуть и быть готовыми к тому, что данные будут говорить о проблеме до того, как появятся клинические признаки. Вы должны полностью довериться системе мониторинга активности, чтобы пожинать плоды».



2. Сравнение коровы с ее группой.



Другим показателем кетоза является сравнение активности коровы с животными в группе. Например, обратите внимание на время жевания. Если вся группа показывает проблемы с руминацией, проблема может быть связана с рационом или окружающей средой. Если жевательная активность большей части группы в норме, возможно, вы имеете дело с кетозом отдельно взятых коров.



График 2 является примером того, как может выглядеть панель мониторинга. Зеленая линия показывает среднее время жевания для группы здоровых коров. Красная линия представляет группу коров, постоянно жующих примерно на час меньше, начиная с семи недель до отела. Это не нормально и может указывать на кетоз.





График 2. Сравнение активности коров в группе



«Групповые данные показывают паттерны для всех коров с одинаковыми условиями содержания и кормления, — говорит Арнольд Харберс. Данные по конкретной корове могут показать отличия от группы. Это поможет отследить другие факторы, в том числе болезнь конкретного животного».



«Первое, что я бы рекомендовал фермерам, чтобы получить больше от систем мониторинга активности — это доверять оповещениям и действовать в соответствии с ними, — поясняет Арнольд Харберс. — Предупреждения всегда связаны с определенной причиной и призваны помочь фермеру увидеть то, что остается незаметным для человеческого глаза. Раннее выявление таких заболеваний, как кетоз, может помочь вам получить дополнительную рентабельность инвестиций в систему мониторинга активности».



У каждой третьей коровы развивается кетоз, также известный как ацетонемия, расстройство, вызванное отрицательным энергетическим балансом сразу после отела. Исследование 2015 года, опубликованное в авторитетном американском издании Journal of Dairy Science, показало, что кетоз стоит 253 евро ($282) в год на больную корову.



Результаты раннего выявления и быстрого лечения (до появления клинических признаков) могут быстро суммироваться. Один только кетоз может стоить ферме на 1000 дойных коров с 30%-ным поражением кетозом около $87000 долларов в год. Снижая уровень кетоза всего на 5%, ферма может сэкономить $14500 в год.



О решении Nedap CowControl для



определения охоты можно прочесть здесь https://www.dairynews.ru/news/kontrol-proizvodstva-v-molochnom-khozyaystve.html?sphrase_id=9128694



мониторинга здоровья — здесь https://www.dairynews.ru/news/kak-predupredit-bolezni-i-podderzhat-fertilnost-ko.html?sphrase_id=9312480



Статья опубликована на сайте dairynews.ru

