Инновация Kverneland отмечена медалью выставки «Агросалон-2020»

Kverneland Group

Уникальная система замены расходников на почвообрабатывающей технике Kverneland удостоена серебряной медали конкурса инноваций выставки «Агросалон-2020»

Среди 47 номинантов конкурса инноваций выставки сельскохозяйственной техники «Агросалон-2020» медалью было отмечено ноу-хау компании Kverneland Group, постоянного участника выставок прошлых лет.



Одна из 14 серебряных медалей была присуждена уникальной системе замены расходников на культиваторах и плугах Kverneland Knock-on.



«Высокая оценка нашей инновации жюри конкурса для нас очень важна. И получать профессиональные награды, безусловно, всегда приятно, — комментирует Роберт Цизак, генеральный директор российского представительства Kverneland Group, компании «Квернеланд Груп СНГ». — Еще большее значение для нас будет иметь признание инновации среди аграриев. Наша система замены расходников решает сразу несколько важнейших задач: улучшает экономику предприятий, повышая производительность труда, снижая расходы на запчасти и оптимизируя складские возможности, а также облегчает труд оператора».



Так, этот универсальный замок позволяет всего за 10 секунд, имея под рукой лишь молоток и зубило, произвести замену изношенного расходника, что экономит до 90% времени.



Долота системы Knock-on без правой или левой ориентировки имеют возможность установки на любые типы корпусов, позволяя оптимизировать склад запасных частей. Кроме этого, долота обладают усиленной прочностью, меньшим сопротивлением и служат дольше обычных, что положительно сказывается на эксплуатационных расходах предприятий.



Познакомиться с этой новинкой, а также техникой Kverneland можно будет на стенде компании «Квернеланд Груп СНГ» в зале 14 выставочного комплекса «Крокус Экспо» с 6 по 9 октября этого года.

