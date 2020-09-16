CLAAS: современная техника и технологии на «Агросалоне 2020»

CLAAS

Компания CLAAS представит на «Агросалоне» свои последние разработки, технику и отчеты о ее работе в реальных условиях текущего сезона

Главными героями стенда CLAAS станут флагманы — зерноуборочные комбайны. Здесь LEXION 8700 займет центральное место. Эта машина нового поколения сегодня является самым мощным комбайном на рынке. С июня по сентябрь LEXION 8700 с универсальной широкозахватной жаткой CONVIO FLEX 1080 участвовал в демонстрационных показах в Южном и Центральном федеральных округах. Сельхозпроизводители, увидевшие машину в действии, особо отметили эффективность системы CEMOS AUTOMATIC. Она сама настраивает комбайн под текущие условия работы. Все, что делает механизатор — задает агрономические цели, такие как качество зерна, соломы, интенсивность обмолота и производительность. Эту технологию высоко оценило и жюри конкурса инноваций «Агросалона-2020», присудив CEMOS AUTOMATIC золотую медаль. Посетители выставки смогут ознакомиться с результатами работы LEXION 8700 с жаткой CONVIO FLEX 1080 и параметрами их настройки при работе в разных условиях.







Также на стенде CLAAS будет представлен зерноуборочный комбайн TUCANO 580 с жаткой CERIO 770, выпускаемые краснодарским заводом «КЛААС». Универсальные, производительные и надежные комбайны пользуются особой популярностью у сельхозпроизводителей. Сегодня каждая седьмая машина, выходящая на уборку зерновых на российских полях, — это именно TUCANO.



Впервые на выставке будет показана и приставка SWATH UP — для раздельной уборки таких культур, как рис, рапс или травы.



От семейства тракторной техники на «Агросалоне» «выступят» мощный AXION 850 и один из самых гибких тракторов в классе от 140 л. с. до 170 л. с. ARION 640C.



Также CLAAS продемонстрирует сразу два новых продукта. Во-первых, это CROP SENSOR — система для оптимизированного внесения азотных удобрений, регуляторов роста или СЗР, которая стала серебряным призером конкурса инноваций «Агросалона-2020». С результатами тестирования CROP SENSOR в России можно ознакомиться на стенде CLAAS. Во-вторых, универсальный комплект сдвоенных колес, который позволяет трактору AXION работать в междурядье 45 см и 75 см.







Кормоуборочное направление представит пресс-подборщик ROLLANT 520 RC. Это новая для российского рынка модель, выпущенная в прошлом году, но уже ставшая одним из лидеров продаж в своем сегменте в текущем сельхозсезоне. Также на стенде CLAAS будет оборудована 3D-зона, где можно подробно изучить систему SHREDLAGE® - на сегодня самую востребованную среди российских фермеров технологию заготовки высококачественного силоса.



Еще две специальные зоны будут выделены под умные технологии: интеллектуальные системы поддержки механизаторов и обмена данными от машин. Здесь посетителям продемонстрируют новинки, работу и преимущества системы TELEMATICS, а также познакомят с автоматическими системами машин CLAAS, снижающими нагрузку на механизатора и повышающими эффективность и точность полевых работ.



Международная выставка сельскохозяйственной техники «Агросалон» пройдет с 6 по 9 октября на территории выставочного комплекса «Крокус Экспо». Выставочный стенд компании CLAAS будет работать в павильоне №3, зал 14, стенд № D.2.10 экс.

