Alltech представляет награду за студенческие исследования в области птицеводства

Alltech

Канадская ученая Сара Струтерс получила награду за научную работу о влиянии инфракрасной обрезки клюва у молодок яичных кур на продуктивность

Компания Alltech сохраняет свою приверженность оказанию поддержки научной ассоциации по птицеводству и студенческим исследованиям и проводит Премию Alltech за студенческие исследовательские работы. В этом году Премия, которой исполнилось 20 лет, была присуждена онлайн Саре Струтерс из Канады. В настоящее время Сара защищает докторскую диссертацию по генетике и геномике в институте Рослина, Эдинбургском университете и Сельском колледже Шотландии. Эта награда присуждается студентам, которые являются главными авторами выдающихся исследовательских работ, опубликованных в журналах Poultry Science или The Journal of Applied Poultry Research.



«Инновации — основа нашего бизнеса в Alltech, и мы гордимся тем, что оказываем поддержку студентам и достижениям, которые они делают в птицеводстве», — говорит д-р Кайла Прайс, технический менеджер Alltech Канада.



Д-р Прайс вручила премию Струтерс онлайн 2 сентября 2020 года. Работа Струтерс под названием «Влияние инфракрасной обрезки клюва у молодок яичных кур на процессы слущивания тканей клюва, его состояния и последующую продуктивность» была опубликована в сентябре 2019 года. Ее соавторами стали д-р Генри Классен, д-р Сусанта Гомис и д-р Карен Швин-Ларднер — из Университета Саскачевана.



Струтерс родилась в Йорктоне, Саскачеван, и выросла в Кранбруке, Британская Колумбия. Она получила степень бакалавра по животноводству в Университете Саскачевана в 2015 году. В 2016 году вместе с д-ром Карен Швин-Ларднер при Университете Саскачевана она начала работать над получением степени магистра. Струтерс сосредоточилась на вопросах влияния инфракрасной обрезки клюва на продуктивность, поведение и здоровье молодок яичных кур. После успешной защиты диссертации в 2018 году она работала научным сотрудником в лаборатории д-ра Швина Ларднера, проводя дальнейшие исследования в области инфракрасной обрезки клюва.



В сентябре 2019 года Струтерс переехала в Шотландию, где сейчас защищает докторскую диссертацию по генетике и геномике в институте Рослина, Эдинбургском университете и Сельском колледже Шотландии под руководством д-ра Джеффа Шёнебека и д-ра Вики Сэндиландс. В своей докторской диссертации она особое внимание уделяет вопросам определения существующей вариации формы клюва у родительских стад кур-несушек и понимания того, какая форма приводит к наименьшим повреждениям при возникновении расклева.



Компания Alltech является спонсором Премии Alltech за студенческие исследовательские работы с 2000 года, признавая молодых лидеров в области научных инноваций за их приверженность публиковать свои исследования и обмениваться результатами своей работы в птицеводстве. Для получения дополнительной информации посетите сайт poultryscience.org .

