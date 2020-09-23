«РусАгроМаркет» примет участие в выставке WorldFood Moscow-2020

«РусАгроМаркет»

С 22 по 25 сентября в международном выставочном центре «Крокус Экспо» состоится крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса WorldFood Moscow

С 22 по 25 сентября в международном выставочном центре «Крокус Экспо» состоится крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания мирового класса WorldFood Moscow.



На этом знаковом для российского продуктового рынка мероприятии соберутся более 1,7 тыс. отечественных и иностранных производителей и поставщиков продовольствия из 65 стран мира, которыепредставят широкий ассортимент продуктов питания во всех категориях. Планируется, что за четыре дня выставку осмотрят свыше 30,7 тыс. посетителей, среди которых будут специалисты из оптовых компаний, розничной сетевой и несетевой торговли, сами производители продуктов питания, а также представители HoReCa. Деловая программа включает более полутора десятка различных мероприятий, где выступит свыше 100 спикеров.



«РусАгроМаркет», реализующий проект по строительству в России сети оптово-распределительных центров (ОРЦ), представит на выставке свой стенд. Осмотрев его и пообщавшись с представителями компании, участники WorldFood Moscow смогут узнать о том, что представляет собой современный ОРЦ, в чем выгоды сотрудничества с такими центрами для сельхозпроизводителей, как будет функционировать онлайн-платформа для торговли продовольственными товарами, а также познакомятся с пилотным проектом «РусАгроМаркета» - ОРЦ в Новосибирске, который находится на финальной стадии строительства.



«Для нас, и, пожалуй, для большинства участников выставки, — это первое оффлайн-мероприятие после долгого вынужденного перерыва. Появилась возможность встретиться с нашими партнерами, клиентами и поставщиками лицом к лицу, — говорит генеральный директор «РусАгроМаркета» Богдан Григорьев. — Конечно, часть мероприятий в период самоизоляции перешла в онлайн-формат, однако, такие встречи все равно не всегда равноценны живому общению. Поэтому ждем всех на нашем стенде!».



Холдинг «РусАгроМаркет» создан для реализации проекта федеральной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) под одноименным брендом. Цель создания сети ОРЦ — формирование в России единой федеральной платформы для эффективной организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного межрегионального перераспределения сельхозпродукции, а также таможенного обслуживания внешнеторговых потоков продовольствия. Основными инвесторами проекта являются Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и инвестиционная компания Proxima Capital Group.

