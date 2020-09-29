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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Памяти Роберта Цизака

Партнерский материал

27 сентября 2020 года на 56-ом году жизни скончался генеральный директор компании «Квернеланд Груп СНГ» Роберт Цизак

Компания «Квернеланд Груп СНГ», российское торгово-маркетинговое представительство международного концерна Kverneland Group, понесла невосполнимую утрату. 27 сентября 2020 года не стало генерального директора компании, Роберта Цизака, который скончался в результате тяжелой болезни в Германии. Роберту было 55 лет.

Пунктуальный и ответственный, дальновидный и целеустремленный, Роберт был одним из успешных топ-менеджеров из Германии, возглавляющих российские компании. С середины 2000-х до 2012-го он руководил компанией «ГЕА Вестфалия Сепаратор», которая под его началом была преобразована из представительства немецкой компании в общество с ограниченной ответственностью и смогла вдвое увеличить обороты на российском рынке за время работы Роберта. 

Уже имея за плечами успешный управленческий опыт, Роберт в 2012 году возглавил компанию «Квернеланд Груп СНГ». Благодаря профессионализму своего руководителя, его упорству и настойчивости, лидерским качествам и харизме, компания сегодня занимает одну из ведущих позиций на рынке сельскохозяйственного оборудования, заметно нарастив свое присутствие в регионах России и расширив дилерскую сеть. За годы работы Роберта компания значительно повысила стандарты клиентского сервиса, в том числе улучшила обеспеченность запасными частями и послепродажное обслуживание. 

Роберт в своей работе стремился не просто продавать технику, а создавать предложение, максимально ориентированное на российских аграриев. Большое внимание он уделял проекту локализации производства техники Kverneland в России и даже на протяжении нескольких лет совмещал должность генерального директора компании и директора завода.  В этот период предприятие, расположенное в Липецке, более чем в двое увеличило объемы производимой техники. 

Ответственное руководство компанией «Квернеланд Груп СНГ» и достигнутый ею успех способствовали назначению Роберта в 2019 году куратором деятельности в России «сестринской» компании Great Plains, которая с 2016 года, как и Kverneland Group, входит в состав корпорации Kubota. Последний год совей жизни Роберт исполнял вверенные ему обязанности обеих должностей.  

В день, когда не стало Роберта Цизака, компания «Квернеланд Груп СНГ» не просто потеряла своего руководителя, но и надежного товарища, чуткого и очень обаятельного человека. Коллектив скорбит и выражает глубокие соболезнования семье Роберта — жене, дочери и сыну. 

«Квернеланд Груп СНГ»  

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