«Богородские Деликатесы» решили задачу упаковки шашлыка со специализированным дозатором Ishida

Ishida

Одно из крупнейших российских предприятий по производству продукции из мяса птицы, компания «Богородские деликатесы», установила на своем заводе специализированный мультиголовочный дозатор Ishida для самых сложных в работе продуктов — маринованных частей курицы для шашлыка. Новая линия позволила предприятию расширить продуктовую линейку, существенно повысить производительность и общее качество продукции

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Мультиголовочный дозатор Ishida серии был установлен на предприятии «Богородские деликатесы» , расположенном в Щелковском районе Московской области в 2017 году. Дозатор специально разработан для работы с влажными и липкими продуктами питания.



Точность и качество

Дозатор был закуплен для взвешивания маринованных частей курицы, а также филе для шашлыка. Формат упаковки — полипропиленовые пакеты и пластиковые ведра.







На предприятии маринованные части курицы подаются по конвейеру в верхнюю часть мультиголовочного дозатора, где оператор распределяет их по весовым ленточным транспортерам, для дальнейший подачи в 12 весовых бункеров.







Это обеспечивает равномерное распределение продукта, что повышает скорость и точность процесса взвешивания.







После попадания продукта в весовые бункеры мультиголовочный дозатор в течение доли секунды подбирает его оптимальную весовую комбинацию. Суммарный вес комбинации максимально приближен к установленному целевому весу.







Специальные скребки пластиковых бункеров минимизируют прилипание продукта к контактным поверхностям во время процесса взвешивания и сброса продукта далее в упаковку.







Установленный целевой вес может составлять от 100 г до 2 кг, а наиболее популярный вес упаковки — от 500 г до 1,5 кг.







Скорость зависит от целевого веса упаковки и может достигать 40 взвешиваний в минуту при фасовке в пакеты весом 1 кг. При этом максимальная скорость ограничивается только производительностью подающего конвейера. На данный момент производительность мультиголовочного дозатора — до 2 т в час.







Представители компании «Богородские деликатесы» сообщили, что использование мультиголовочного дозатора Ishida существенно позволило повысить точность взвешивания.







В процессе фасовки типовой упаковки весом 500 г отклонение не превышает 10 г от установленного веса, что, по словам представителей компании, является отличным результатом для таких липких продуктов.



Не менее важным является то, что устройство для взвешивания Ishida сводит к минимуму процессы ручной обработки продукта, что повышает скорость, а также качество продукции.







Универсальность и простота

Мультиголовочный дозатор для сложных продуктов от Ishida можно использовать для обработки самых разнообразных продуктов, для фасовки в упаковку различного размера и типа. Еще одним его преимуществом является простота смены типа обрабатываемого продукта. При этом все индивидуальные настройки веса и скорости упаковки сохраняются в блоке дистанционного управления дозатора, благодаря чему их можно быстро менять.



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Конструкция дозатора отвечает самым сложным санитарно-гигиеническим требованиям и позволяет быстро демонтировать все контактирующие с продуктом детали для мойки без использования дополнительных инструментов. Это обеспечивает простоту очистки и технического обслуживания, как при выполнении регулярной мойки в процессе производства, так и комплексной очистки в конце каждой смены.







Мультиголовочный дозатор обычно используется от шести до восьми часов в день, но для маринованных частей курицы для шашлыка продолжительность его работы может быть увеличена до 17 часов в пик летнего сезона.







Представители компании «Богородские деликатесы» отмечают высокую надежность дозатора, которое работает без поломок и необходимости замены компонентов с момента его ввода в эксплуатацию в 2017 году. Благодаря своей компактной конструкции весы занимают совсем немного места в производственном помещении предприятия.



«Нас приятно удивила высокая производительность мультиголовочного дозатора для свежих продуктов от Ishida, его скорость и точность работы, а также качество готовой продукции, которую производит наша компания с использованием этого оборудования», — рассказывает генеральный директор компании «Богородские деликатесы» Андрей Багин.



«По сравнению с ручным трудом теперь мы можем значительно повысить скорость упаковки и производительность. Это способствует реализации стратегии компании по дальнейшему расширению ассортимента как с точки зрения выпуска новой продукции, так и использования упаковки новых форматов», — подчеркивает он.



В связи с этим руководство компании полагает, что дозатор окупит себя в течение трех лет.



Информационная справка

Компания «Богородские деликатесы» была основана в 2006 году. В настоящее время в ней работает более 500 сотрудников, а площадь складских и производственных помещений превышает 15 тыс. квадратных метров.







На предприятиях компании применяются уникальные технологии производства и фасовки полуфабрикатов из курицы и мяса в удобную упаковку. Компания не только производит товары под собственными торговыми марками, но и оказывает аутсорсинговые услуги по нарезке и упаковке продукции.



Современные технологии применяются на всех этапах производственного процесса, в том числе глубокая шоковая заморозка, которая обеспечивает свежесть и сохранение полезных питательных свойств продуктов. При этом для охлаждения полуфабрикатов не используются хлорсодержащие вещества.



В настоящее время компания ежедневно выпускает более 150 т готовой продукции для более чем 250 наименований продукции. Самые популярные торговые марки компании — «Домоседка», «Богородские деликатесы», «Кряка» и «Богородский фермер».

