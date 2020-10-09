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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

«Квернеланд Груп СНГ» и «Росагролизинг» подписали новое соглашение на «Агросалон-2020»

Партнерский материал


«Квернеланд Груп СНГ»

«Квернеланд Груп СНГ»

Актуальное предложение и расширение возможностей приобретения сельхозтехники — под таким девизом прошло участие компании «Квернеланд Груп СНГ», российского подразделения международного концерна Kverneland Group, в выставке «Агросалон-2020». В рамках выставки компания подписала новое соглашение с АО «Росагоролизинг»

Kverneland Group - постоянный участник «Агросалона» - впервые выступил на выставке в составе трех ведущих брендов: Kubota, Kverneland и Great Plains представили участникам и гостям выставки одно из наиболее полных предложений на рынке сельхозтехники. Тракторы средней мощности серии M7, с которых корпорация Kubota начала свой выход на российский рынок в этом году, а также широкая линейка прицепного и навесного сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы, посева, заготовки кормов и ухода за посевами — вот что предлагают сегодня дилеры «Квернеланд Груп СНГ» российским аграриям.

«Кроме разработки максимально интересного с технологической точки зрения предложения, особый акцент в своей работе «Квернеланд Груп СНГ» делает на расширении возможностей приобретения техники российскими аграриями и снижении финансовой нагрузки», — прокомментировал Одиссей Кизиридис, коммерческий директор «Квернеланд Груп СНГ». 

Одним из успешно действующих инструментов повышения спроса на технику Kverneland остается программа федерального лизинга через АО «Росагролизинг», с которым «Квернеланд Груп СНГ» сотрудничает уже семь лет. На стенде компании 06 октября между «Росагролизинг» и «Квернеланд Груп СНГ» было подписано новое соглашение о включении в программу федерального лизинга новинки Kverneland - рулонного пресс-подборщика обмотчика FlexiWrap, национальная премьера которого состоялась там же.

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«Это первый пресс-подборщик, который сегодня доступен российским сельхозпроизводителям на условиях государственного лизинга. Таким образом Росагролизинг продолжает выполнять свое обязательство по формированию широкого ассортимента современной высокотехнологичной техники, закрывающей актуальные потребности растениеводческих и животноводческих хозяйств», -  прокомментировал Александр Сучков, первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг». В своем выступлении он также напомнил, что под условия федерального лизинга попадают либо машины, соответствующие нормам по локализации, либо не имеющие аналогов на российском рынке, как представленный на выставке рулонный пресс-подборщик обмотчик Kverneland FlexiWrap.

На российском рынке, где представлены преимущественно модели с фиксированной камерой, FlexiWrap — единственный машина с переменной камерой, у которой пресс-подборщик устанавливается на специальную раму с обмотчиком (а не обмотчик присоединяется к пресс-подборщику, как у аналогов), что влияет на надежность и долговечность всей конструкции, а также позволяет работать в условиях холмистой местности.  Производительность машины не уступает кормоуборочному комбайну. Бережный подборщик и ременная камера позволяют минимизировать потери при уборке. Модель идеально подойдет для заготовки травяного сенажа, так как обеспечивает оптимальную длину резки убираемой массы (5 см), обусловленную особенностями физиологии и поедания кормов КРС. Система зональной установки плотности рулона — Intelligent Density 3D — позволяет зависимости от кондиции прессуемой массы задавать плотность сердцевины, среднего кольца и оболочки рулона с ISOBUS терминала, чтобы максимально подстроиться под нужные каждой культуре условия хранения и заготовки.  

Рулонный пресс-подборщик обмотчик span class=

Еще одной национальной премьерой стала обновленная версия посевной комбинации Kverneland u-drill 6001, представленная на стенде. Машина получила более 40 обновлений, чтобы больше соответствовать ожиданиям и запросам российского рынка. Простота конструкции, запас прочности и низкие тяговые требования к трактору — некоторые из преимуществ новинки.  Напомним, что компания стала обладателем серебряной медали конкурса инноваций выставки «Агросалон-2020» за уникальную систему замены запасных частей на плугах и культиваторах Knock-on. «Вопрос минимизации вынужденных простев техники особенно в контексте осенней подготовки почвы из-за узких агросроков встает очень остро, -  прокомментировал Одиссей Кизиридис. —  Поэтому мы рады предложить российским аграриям решение, которое не просто экономит до 90% рабочего времени оператора, которое он тратит на замену расходников, но минимизирует затраты предприятий на запчасти, так как долота выполнены из закаленной стали и служат на 30% дольше обычных. Мы надеемся, что система будет по достоинству оценена в России». 

«Квернеланд Груп СНГ» 

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