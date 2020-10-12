Новые телескопические погрузчики Weidemann класса 7 метров

Weidemann

Две новые модели T7035 и T7042 позволят освоить новые сегменты рынка

На выставке «Агросалон — 2020» в Москве компания-специалист по погрузчикам Weidemann впервые презентовала новые телескопические погрузчики класса 7 м, которые были удостоены серебряной медали в качестве награды за свои инновационные функции. Скоро на рынке появятся две модели с высотой хода 7 м, их грузоподъемность составит 3,5 т или 4,2 т, что позволит эффективно перемещать разного рода рулоны или материалы различной массы, а крупные сельскохозяйственные предприятия с помощью этих телескопических погрузчиков смогут решать многие другие задачи.



«До сегодняшнего дня компания Weidemann была представлена в сфере компактных телескопических погрузчиков в диапазоне от 4,5 м до 6 м. С переходом к классу 7 м в сегменте телескопических погрузчиков мы хотели бы заинтересовать тех клиентов, которые работают на большой высоте и должны справляться с высоким объемом перегружаемых материалов. Тем самым Weidemann в некотором роде вступает на новый путь. Мы внимательно изучили и проанализировали зарекомендовавшие себя продукты для того, чтобы прийти к новым концептуальным подходам в реализации своих семиметровых телескопических погрузчиков. Таким образом мы смогли привнести в свои погрузчики ценные и современные новшества. Мы стремились к тому, чтобы сконструировать новые телескопические погрузчики максимально компактными и маневренными», — говорит Бернд Апфельбек, генеральный директор компании Weidemann. Учитывая, что ширина машины составляет 2400 мм, высота 2442 мм, а угол поворота 7400 мм, кажется, что это намерение удалось реализовать.



Обе новые модели телескопического погрузчика предлагаются с двигателем Perkins мощностью 74 кВт/99 л. с. Мощная гидравлическая система характеризуется рабочим давлением 260 бар и производительностью 150 л/мин.



Превосходный круговой обзор

Компания Weidemann внесла революционные изменения в круговой обзор телескопических погрузчиков. Именно область заднего правого угла у машин этого размерного класса, как правило, не особенно хорошо просматривается. Благодаря новой конструкции кабины, в которой устранена так называемая задняя стойка, смещена средняя стойка и сзади установлено изогнутое панорамное стекло, у водителя появляется прекрасный, недоступный ранее обзор заднего радиуса. Эта кабина успешно выдержала все испытания на безопасность по ROPS/FOPS.



Обзор с правой стороны становится оптимальным за счет скошенного капота, а обзор на рабочую область сверху обеспечивается очень большой стеклянной крышей. Для того, чтобы заново продумать и оптимальным образом реализовать обзор на навесное орудие, его крепление было сконструировано отчасти заново.







Три режима управления для маневрирования

Полноприводная система управления может иметь ограничения по максимальной маневренности и мощности на небольшой площади. В моделях T7035 и T7042 были реализованы еще две системы управления: с помощью переднеприводного управления обеспечивается безопасность движения, в том числе на высоких скоростях, например, во время движения по дороге. А режим «крабьего хода» позволяет двигаться в сторону для маневрирования с точностью до сантиметра, например, при работе у стен, когда нужно переместиться в сторону от них, что может понадобиться при уборке навоза из стойла.







Эргономичная кабина повышенного комфорта с многофункциональным джойстиком

Машина характеризуется полностью заново разработанным интерьером и цветоориентированной концепцией управления.



Эргономичная кабина повышенного комфорта предлагает понятное, выстроенное по определенной цветовой системе расположение переключателей. Все элементы управления находятся в зоне досягаемости, а вся самая важная информация о машине находится всегда перед глазами водителя на удобно расположенном дисплее. В кабинах всей серии машин имеется 3-хполюсная розетка, а также держатель и охладитель для напитков и сетка для хранения вещей. С помощью вентиляционной установки продуманного размера и боковых раздвижных окон водитель по желанию может устанавливать режим циркуляции воздуха. Опционально можно выбрать мощный кондиционер, радио и USB-разъем. Рулевое колесо может быть настроено под потребности водителя по высоте и наклону. Эргономичной формой и эргономичным расположением отличаются также входной проем, все ручки, в том числе джойстик, педали и подлокотники. Этим обеспечивается то, что каждый водитель может работать на машине эргономично и не уставая.



С помощью многофункционального джойстика водитель одной рукой может управлять несколькими функциями. Так непрерывный режим работы 3-го контура управления подключается просто посредством перекидного выключателя на кнопочной панели, а также им можно с легкостью пропорционально управлять посредством джойстика — с помощью бесступенчатого отклонения регулировочного колеса в оба направления. Телескопирование возможно пропорционально с помощью цевочного колеса, так что скорость работы может быть установлена индивидуально. Дополнительно нажатием кнопок на джойстике можно выбрать электрическую функцию, с фиксацией или без фиксации. Обе электрические функции при этом являются независимыми, поэтому водитель может индивидуально задавать их конфигурацию.



Следующие две особенности, повышающие степень безопасности и в той же мере улучшающие комфорт: при выходе водителя из машины соединение с батареей автоматически разрывается и после этого сопроводительное освещение горит еще 30 секунд.







Уникальная система вертикального подъема (vls)

Запатентованная компанией Weidemann уникальная и уже хорошо известная на рынке система-ассистент для водителя, повышающая устойчивость машины, нашла свое продолжение в новых моделях T7035 и T7042. Система вертикального подъема (vls) обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению помогает при опускании грузов во время работы в сложных условиях. Практически вертикальное движение опускания обеспечивает оптимальную устойчивость машины. Плавный режим работы и упрощенное обслуживание позволяют повысить производительность грузовых работ. Опытные водители благодаря системе вертикального подъема (vls) могут работать еще быстрее и безопаснее. Неопытные водители получают ценную поддержку при выполнении подъемных и погрузочных работ. В режиме ручного управления система вертикального подъема (vls) отключена, чтобы обеспечить оптимальное выполнение работ по сдвигу.





