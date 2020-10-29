Доля контрафакта на отечественном рынке пестицидов доходит до 30% и более

«Август»

Госдума РФ рассмотрит законопроект, который призван ее уменьшить

Эксперты компании «Август», крупнейшего российского производителя химических средств защиты растений (ХСЗР), оценили внесенный в Госдуму РФ законопроект, направленный на усиление государственного контроля в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Функции по проверке ввоза, реализации, применения и утилизации ХСЗР планируют вернуть Россельхознадзору. В 2011 году ведомство лишили данных полномочий, но одновременно с этим они не были никому переданы. В итоге в течение почти 10 лет ни одно надзорное ведомство не проводило проверки «в полях», чтобы проследить за соблюдением регламентов применения пестицидов, а также не проверяло состав импортируемых препаратов. Вносимые в законодательство изменения призваны противодействовать ввозу, реализации и применению контрафактных пестицидов и агрохимикатов, наносящих ущерб АПК, природе и здоровью людей.



В октябре 2020 года правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий серьезное ужесточение контроля за обращением пестицидов и агрохимикатов на территории страны. Планируется, что соответствующими полномочиями будет наделен Россельхознадзор. Ведомство уже выполняло контролирующие функции в данной сфере вплоть до 1 августа 2011 года. Однако действующая редакция Федерального закона №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» не предполагает контроля за их оборотом ни со стороны Россельхознадзора, ни со стороны иных надзорных ведомств, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.



«Отечественное производство ХСЗР находится в сфере внимания надзорных органов, а вот импортная продукция подобному контролю не подлежит: на таможне смотрят, все ли в порядке с документами, однако соответствует ли состав ввозимого продукта тому, что в них декларируется, не проверяет никто, — констатирует Владимир Алгинин, заместитель генерального директора АО Фирма «Август» по общим вопросам. — Похожая ситуация складывается в сфере применения пестицидов и агрохимикатов. Ни один надзорный орган сегодня не уполномочен проводить проверки соблюдения регламентов применения ХСЗР. То, насколько правильно они используются с точки зрения их дозировки или кратности обработок, остается в конечном счете на совести аграриев. А последствия ошибок и халатности сказываются и на экологической обстановке, и на качестве произведенной продукции, и на здоровье людей. Что касается контроля за сферой торговли пестицидами и агрохимикатами, то сегодня он находится в компетенции Роспотребнадзора и полиции. Однако с учетом того огромного количества задач, которые им приходится выполнять, работа специализированного органа в лице Россельхознадзора, располагающего необходимой лабораторной базой и компетентными сотрудниками, по решению рассматриваемой проблемы представляется на порядок более эффективной».



Новая редакция статьи 15 Федерального закона №109-ФЗ призвана ликвидировать подобные «серые зоны» контроля: в соответствии с ней, надзор может осуществляться как в местах производства, так и в местах реализации, хранения, применения, обезвреживания, утилизации, уничтожения, захоронения пестицидов и (или) агрохимикатов. Федеральные органы исполнительной власти, которые будут уполномочены осуществлять такой надзор, должны быть наделены правом запрашивать у граждан, юридических лиц и органов власти разных уровней необходимую документацию, посещать все площадки, связанные с обращением пестицидов, — от производства и складов до полей и мест захоронений, принимать решения о запрете ввоза на территорию России партий пестицидов и агрохимикатов и предъявлять иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде неправильным обращением с ними. Законопроектом также предусмотрено определение правительством России специализированных пунктов пропуска через государственную границу, через которые будут ввозиться пестициды и агрохимикаты. Надзорные органы получат полномочия работать в данных пунктах.



Предполагается, что изменения в законодательстве активизируют борьбу с фальсифицированными и контрафактными пестицидами и агрохимикатами. Надзорные органы смогут выявлять их на всех этапах обращения — от ввоза до применения. В пояснительной записке к законопроекту отмечаются прежние достижения в этой сфере: «В специально созданных контрольно-токсикологических лабораториях Россельхознадзора ежегодно проводилось около 14 тыс. исследований пестицидов, агрохимикатов и продукции растительного происхождения. В 2010 году было проверено 36 тыс. т пестицидов и агрохимикатов. При этом 464 т пестицидов и 3,5 тыс. т агрохимикатов оказались фальсифицированными. В настоящее время на федеральном уровне в Российской Федерации такие исследования не проводятся».



При этом рынок пестицидов и агрохимикатов в России растет — например, объем продаж ХСЗР на территории страны в течение десятилетия ежегодно увеличивается почти на 11%, что практически в четыре раза выше темпов среднемирового роста. Отечественные аграрии, ориентируясь на высокие урожаи, внедряют технологии интенсивного земледелия, увеличивая и количество обрабатываемых площадей, и кратность обработок. В свете этих тенденций обеспечение эффективного надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами становится одним из важных условий продовольственной безопасности страны. «В Минсельхоз России и в Россельхознадзор регулярно поступают обращения по вопросам нанесения вреда здоровью граждан, домашних животных, личным подсобным хозяйствам, источникам воды вследствие бесконтрольного применения пестицидов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



«Пестициды в силу своей высокой биологической активности представляют потенциальную опасность для человека и окружающей среды. Поэтому их обращение должно быть строго регламентировано. Поддельные пестициды представляют еще более серьезную угрозу: фактически их состав неизвестен, его никто не изучал — в отличие от состава препаратов, прошедших государственную регистрацию и разрешенных к применению, — говорит Владимир Алгинин. — Нужно понимать, что даже небольшие вариации в составе могут привести к значительному увеличению токсичности препарата. Остаточные количества контрафактных пестицидов в пище представляют опасность для здоровья человека. Некачественные пестициды наносят урон сельскохозяйственным культурам, причем последствия могут сказываться на посевах в течение нескольких лет. Под угрозу попадает и природа — ухудшается состояние почвы и грунтовых вод, страдает флора и фауна».



Согласно данным из регионов, которые поступают в Российский союз производителей ХСЗР, доля контрафактных пестицидов составляет от 15% до 30% всего оборота, а порой и более. 85-90% всех подделок ввозятся в страны ЕАЭС из Китая и Индии. Порой их импортируют под видом продукции другого назначения — например, моющих средств. Если же у ввозимого препарата имеется свидетельство о государственной регистрации в России, далеко не во всех случаях это выступает надежной гарантией качества. На рынке распространена практика, когда на регистрационные испытания производитель предоставляет качественный препарат (нередко произведенный благонадежной компанией и уже разрешенный к применению). А после успешных испытаний под видом качественного препарата в страну ввозится вещество с неизвестным составом. Новый законопроект предусматривает в будущем создание информационной системы прослеживаемости оборота пестицидов и агрохимикатов, обязательное внесение в данную систему сведений о них, а также об операциях, связанных с их оборотом.



По результатам рассмотрения законопроекта Советом Госдумы рекомендовано включить его в предварительную программу осенней сессии.

