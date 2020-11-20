Больше чем оборудование. Новые возможности для развития производства

Nedap Livestock Management

Занимаясь разведением и выращиванием свиней, важно уделять самое пристальное внимание их здоровью. Этот фактор всегда должен быть ключевым. Предлагаем рассмотреть возможности решения некоторых задач по поддержанию здоровья поголовья и улучшению производственных и экономических показателей фермы

Мониторинг состояния свиноматок

Итак, вы содержите большое количество свиноматок и сталкиваетесь с необходимостью повышения эффективности производства. Сотрудники уже перегружены множеством задач, и обеспечить индивидуальный подход к свиноматкам становится нереально. Из-за того, что все работают на пределе возможностей, сложно остановиться и посмотреть на происходящее свежим взглядом. В результате свиноматкам уделяется недостаточно внимания. Снижается эффективность мониторинга, что приводит к потерям из‑за неправильной диагностики нарушений здоровья. Если вы ищете новые возможности для развития производства, выбирайте технологические инструменты, которые будут давать тот результат, который нужен вам.



Содержание свиноматок с применением автоматизированной системы кормления Nedap помогает поддерживать их здоровье благодаря следующим факторам:



активность животных не снижается, специальные датчики фиксируют все изменения в поведении, которые могут указывать на нарушения;



система присылает оповещение, если свиноматки отказываются от корма или не полностью съедают свой дневной рацион;



исключено потребление свиноматками не предназначенных для них порций, что гарантирует получение каждой особью необходимого количества корма;



свиноматки спокойны, их продуктивность высокая, потому что они едят и отдыхают тогда, когда испытывают в этом потребность.



Контроль условий содержания для максимального комфорта свиноматок

Производители отмечают, что при использовании автоматизированной системы кормления Nedap свиноматки сами регулируют подачу корма. Это позволяет снизить стресс у животных и добиться высокой продуктивности.



«Преимущество автоматизированной системы кормления в том, что свиноматки подходят к кормушкам в разное время. Они не собираются вокруг них. Крайне редко около входа на станцию кормления одновременно находится 8-10 свиноматок, ожидающих своей очереди. На нашем предприятии в большинстве загонов по шесть станций кормления. Свиноматка может выбрать любую, и мы никогда не видели, чтобы у животных возникла агрессия. Их передвижение происходит естественно», — говорит Тим Фридель, руководитель по производству компании Thomas Livestock Company (Небраска, США), где содержат 22 тыс. свиноматок.



Точное выявление охоты

Даже высококвалифицированные сотрудники могут пропустить признаки охоты у свиноматки. Независимо от причины (сопротивление животного при осмотре или снижение внимания специалиста из‑за большого количества задач) ошибки при определении охоты у свиноматок приводят к потере прибыли. Выявление животных в охоте с точностью 99% сводит к минимуму число прохолостов. Автоматизированная система сортировки свиноматок Nedap в группе помогает быстро отбирать особей, готовых к осеменению.



Каждые сутки содержания холостой свиноматки уменьшают потенциальную прибыль хозяйства. Во сколько вам обходится один непродуктивный день? Вы теряете время и корм, не получая впоследствии ожидаемого приплода. В результате снижаются общие показатели продуктивности стада и экономической эффективности предприятия. Это прямой путь к убыткам.



Применение автоматизированной системы определения охоты Nedap сокращает время и расходы на диагностику. Технология предполагает круглосуточную автоматическую фиксацию уровня активности свиноматки, проявления интереса к хряку как раннего признака охоты. Система выявляет особей в охоте с точностью 99%. Ее применение способствует быстрому возврату инвестиций, обеспечивает безопасность людей и животных, сводит к минимуму количество непродуктивных дней, помогает сократить трудозатраты, снизить стресс у свиноматок и гарантирует, что они не останутся холостыми.



Таким образом, автоматическое определение охоты у свиноматок имеет следующие преимущества:



точность 99%,



поддержание высокой рентабельности фермы благодаря уменьшению периода содержания холостых свиноматок,



раннее определение охоты (до возникновения явных признаков),



исключение человеческого фактора,



максимальная выгода при одновременном применении электронных систем кормления свиноматок (от компании Nedap или от других производителей),



минимальная вероятность прохолостов.



Хватит тратить время на прогон хряков для выявления неоплодотворенных

свиноматок в группе супоросных животных. С автоматизированной системой определения охоты от Nedap необходимости в этом нет. Содержание по технологии Nedap организовано так, чтобы каждая свиноматка ежедневно проходила мимо хряка. Всякий раз, когда самка останавливается и обнюхивает самца, находящегося в клетке, система автоматически фиксирует остановку и ее продолжительность. Компьютерная программа обобщает данные и определяет показатель вероятности охоты. Система маркирует свиноматку и отправляет уведомления специалистам. Если на ферме установлена автоматизированная система сортировки Nedap, то в дальнейшем животное будет переведено в отдельный загон. Все максимально просто.



Индивидуальный рацион

Установка автоматизированной системы кормления и содержания свиней окупается достаточно быстро. Каждая свиноматка получает рацион в соответствии с ее потребностями. Перекармливание исключено, поэтому затраты оптимальны. С автоматизированной системой кормления Nedap вы точно знаете, сколько корма ежедневно съедает каждая свиноматка. В хозяйствах, где используют автоматизированную систему кормления Nedap, экономия корма составляет до 20% по сравнению с его затратами на фермах, где супоросных свиноматок содержат в индивидуальных станках.



Полная информация о животных всегда под рукой

Получение точных данных о поведении особей в больших группах помогает принимать оптимальные решения для повышения эффективности производства. При этом сокращаются затраты времени и денег, снижается уровень стресса у животных.



Автоматизированная система содержания свиней Nedap предоставляет необходимую информацию в любой момент. Она фиксирует данные (масса тела, скорость потребления и количество съеденного корма) на всех технологических этапах. Вы можете использовать эту информацию для оптимизации условий содержания животных с учетом их индивидуальных потребностей, а также для того, чтобы сравнить полученные результаты с производственными целями или отраслевыми стандартами.



Поддержание оптимальной живой массы

Контролировать, сколько корма съедает каждая свиноматка, нелегко. Но такой индивидуальный контроль потребления влияет на прибыль. Исследования доктора Марка Кнауэра (Университет штата Северная Каролина) помогли выявить заметную корреляцию между показателями живой массы свиноматок и количеством живорожденных поросят. По данным ученого, поддержание оптимальной живой массы позволяет увеличить число поросят, получаемых от свиноматки за год, на 2,5%. Кроме того, это дает такие преимущества, как снижение падежа свиней и увеличение продолжительности их жизни, укрепление здоровья и естественный переход от опороса к следующему осеменению.



Чет Моглер из компании Pig Hill Farm (Элворд, США), поголовье свиноматок которой составляет 4400, отмечает, что автоматизированная система кормления Nedap помогает снизить затраты труда по поддержанию живой массы свиноматки. «Мы определяем план кормления животных и придерживаемся его», — отмечает специалист.



А вам удается поддерживать оптимальную живую массу свиноматок с помощью привычных инструментов? Если нет, возьмите эту информацию на вооружение.



Повышение эффективности труда

Применение автоматизированных систем не заменит труд персонала, но поможет ему работать более эффективно, экономя время и силы. С использованием технологий автоматизации выявляйте и отделяйте от основной группы свиноматок, потребляющих мало корма, для быстрого устранения проблем, собирайте данные о живой массе каждой особи на откорме, чтобы оперативно корректировать рацион, сортируйте животных и выводите из группы без лишнего стресса.



Автоматизировав выполнение рутинных задач, вы обеспечите индивидуальный подход к каждой особи даже при большом поголовье. Сосредоточьтесь на животных, требующих вашего внимания, и на факторах, которые помогут команде работать более эффективно.



Актуальность данных

Часто на предприятиях решения принимают, основываясь на неточных или неполных данных о состоянии свиней. Результат оказывается хуже, чем при принятии решений без опоры на какие‑либо данные. Вы уверены в достоверности информации (от показателей отдельных животных до тенденций по стаду в целом), которую используете для повышения своей чистой прибыли? Хватит угадывать! Если есть сомнения, ищите способы получения точных данных.



Что нужно для успеха?

Одно дело собирать информацию, другое — правильно ею распоряжаться. Чтобы помочь клиентам грамотно применять новые технологии и оборудование, мы обеспечиваем техническое сопровождение — Nedap Application Services. Ваша команда готова к успеху?



Статья подготовлена по материалам компании Nedap и опубликована в журнале «Животноводство России» за ноябрь 2020 года.

