Приглашаем на IX специализированную аграрную выставку «АгроЭкспоКрым»

11 — 13 февраля 2021 года в городе Ялта в (ГК «Ялта-Интурист») пройдет выставка «АгроЭкспоКрым». Это крупнейшее деловое мероприятие, ориентированное на специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса

Тематические семинары, круглые столы, конференции, демонстрации новейшей сельскохозяйственной техники и продукции дают возможность всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли.



«АгроЭкспоКрым» - это значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма. Это уникальная возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.



Цель IX специализированной аграрной выставки — продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2021 — 2022 годы.



Уже который год ЭКСПОКРЫМ создает международную интерактивную площадку для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития агропромышленного производства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей агропромышленных предприятий различных форм организации и собственности. Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными решениями. На протяжении трех дней площадь в 3500 м² станет ареной демонстрации самых последний тенденций в сфере агробизнеса.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:



- сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике;

- системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции;

- с/х инвентарь, садовые инструменты;

- семена, посадочный материал;

- средства защиты растений, органические удобрения;

- животноводство;

- ветеринарное и зоотехническое оборудование;

- комбикорма, дезинфекция, ветеринария;

- строительство и оснащение фрукто-овощехранилищ;

- научная деятельность, исследования;

- готовая с/х продукция, продукты питания;

- сопутствующая продукция.



БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!





КОНТАКТЫ:

Дата проведения: 11-13 февраля 2021 г.



Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50, гостиничный комплекс «Ялта -Интурист».



Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/portfolios/agro/



Регистрация на посещение выставки:https://expocrimea.com/posetit_vistavku/

