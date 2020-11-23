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EUR

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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Приглашаем на IX специализированную аграрную выставку «АгроЭкспоКрым»

Партнерский материал

11 — 13 февраля 2021 года в городе Ялта в (ГК «Ялта-Интурист») пройдет выставка «АгроЭкспоКрым». Это крупнейшее деловое мероприятие, ориентированное на специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса

Тематические семинары, круглые столы, конференции, демонстрации новейшей сельскохозяйственной техники и продукции дают возможность всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли.

«АгроЭкспоКрым» - это значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма. Это уникальная возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере.

Цель IX специализированной аграрной выставки — продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2021 — 2022 годы.

Уже который год ЭКСПОКРЫМ создает международную интерактивную площадку для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития агропромышленного производства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей агропромышленных предприятий различных форм организации и собственности. Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными решениями. На протяжении трех дней площадь в 3500 м² станет ареной демонстрации самых последний тенденций в сфере агробизнеса.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:

- сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике;
- системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции;
- с/х инвентарь, садовые инструменты;
- семена, посадочный материал;
- средства защиты растений, органические удобрения;
- животноводство;
- ветеринарное и зоотехническое оборудование;
- комбикорма, дезинфекция, ветеринария;
- строительство и оснащение фрукто-овощехранилищ;
- научная деятельность, исследования;
- готовая с/х продукция, продукты питания;
- сопутствующая продукция.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!


КОНТАКТЫ:
Дата проведения: 11-13 февраля 2021 г.

Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50, гостиничный комплекс «Ялта -Интурист».

Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/portfolios/agro/

Регистрация на посещение выставки:https://expocrimea.com/posetit_vistavku/

АгроЭкспоКрым 

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