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Лидер рынка труда компания «Ростсельмаш» повышает зарплату

Партнерский материал


Ростсельмаш

Ростсельмаш

Уже по итогам января заработная плата 2700 сотрудников «Ростсельмаш» увеличится на 10-20%. В денежном эквиваленте рост составит до 6 тыс. руб. — в зависимости от конкретной профессии и квалификации, по отношению к заработной плате декабря 2020 года

По словам работников компании, это «отличное начало 2021 года, которое воодушевляет на новые успехи в работе!».

Изменения затрагивают инженеров по качеству и рабочих 19 наиболее востребованных профессий. В их числе слесари механосборочных работ, электросварщики, операторы станков с программным управлением, слесари-ремонтники, а также ряд профессий вспомогательных служб.  

Также изменение заработной платы, исходя из динамики рынка труда, коснется около тысячи работников дочерних предприятий ГК «Ростсельмаш».

За 11 месяцев средняя заработная плата в компании «Ростсельмаш» составляет 44472 руб. по рабочим основного производства и 38985 руб. — по рабочим вспомогательного производства. Это выше среднего официального показателя в донском регионе. С учетом нового роста разрыв увеличивается.

Последовательная и открытая в мотивационной части кадровая политика «Ростсельмаш» не раз отмечалась экспертами рынка труда. В ноябре 2020 года компания получила звание «Привлекательный работодатель-2020» по версии Superjob.ru.

- Обеспечение конкурентных зарплат работников — один из главных принципов кадровой политики компании, которая преследует цель формирования высокопрофессионального и стабильного коллектива, — комментирует директор по персоналу «Ростсельмаш» Денис Радионов. — Решения об изменении уровня заработных плат принимаются на основании рыночных условий. Помимо заработных плат мы делаем упор на профессиональное развитие сотрудников, а также на предоставление им широкого пакета социальных и материальных программ, которыми они могут воспользоваться вне стен компании: от отдыха и скидок на обслуживание личных машин до льготной ипотеки.

Для справки:

Согласно данным Trud.com, средняя заработная плата в Ростовской области составляет 33156 руб.

Ростсельмаш 

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