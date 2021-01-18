Danish Crown. Решения Ishida используются для расширения производства компании в Китае

Ishida

Ishida Europe разработала и установила несколько спроектированных по индивидуальному заказу упаковочных линий на новом предприятии крупнейшего в мире производителя свинины, компании я Danish Crown в Китае

В тесном сотрудничестве с компанией Danish Crown Ishida разработала и поставила оригинальное оборудование и комплектующие для четырех линий, которые используются для обработки самых разных видов продукции, в том числе свиного фарша и гуляша, ребрышек и бифштексов. Также на производстве установлены системы контроля качества термоформованной упаковки.







Предприятие уже введено в эксплуатацию, в будущем его максимальная производительность составит 14 тыс. т мяса в год.







Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор Danish Crown в пользу компании Ishida, стали возможность разработки решений в соответствии с требованиями заказчика, а также превосходное качество и надежность оборудования.



«Мы были уверены, что компания Ishida обладает необходимым опытом в соответствующей области и сможет предложить наилучшие решения, — объясняет Николай Линде (Nicolai Linde), старший руководитель проектов подразделения управления производством и цепями поставок. — Ежедневное общение с проектной группой Ishida позволило значительно ускорить процесс разработки и установки оборудования. В частности, тесные рабочие взаимоотношения, установившиеся между сотрудниками наших компаний, и постоянный диалог между ними способствовали быстрому решению любых вопросов и выполнению проекта в соответствии с установленными сроками и бюджетом, а также позволили нам добиться целевой производительности предприятия. Кроме того, представительство компании в Китае содействовало быстрому решению вопросов, касающихся сервисного обслуживания оборудования и поставки запасных частей».







Решение компании Ishida для производства Danish Crown включает в себя мультиголовочный весовой дозатор RV-214 , запайщики лотков QX-1100 Twin , контрольные весы DACS-G , системы рентгеновского контроля IX-GN и этикеровщики .







В производственные линии были интегрированы дополнительные устройства для нарезки свинины кусками и ломтиками, дозировочные столы, этикеровщики и упаковщики.







Ishida также предоставила услуги по комплексному обучению персонала заказчика для работы со всем установленным оборудованием. Кроме того, в течение первых месяцев после установки линий на предприятии заказчика постоянно находился технический специалист компании Ishida, обеспечивший беспроблемное начало работы с новым решением.







Основным требованием заказчика к разрабатываемому комплексному решению была максимальная эксплуатационная гибкость производственных линий и возможность работы с широким ассортиментом продукции и различными видами упаковки.



Например, мультиголовочный весовой дозатор может как выгружать порезанное ломтиками мясо непосредственно в лотки, так и направлять ребрышки на дозировочные столы для последующей фасовки.



Запайщики лотков QX-1100 , которые в настоящее время используются для запайки лотков с модифицированной газовой средой (МГС), также могут упаковывать продукцию в скинпаки, что позволит компании Danish Crown удовлетворить растущий спрос на мясную продукцию с костями на китайском рынке.







«Ранее мы не использовали запайщики лотков Ishida, тем не менее они доказали свою надежность и неизменно высокое качество запайки упаковок», — комментирует Николай Линде.







Еще одним примером превосходной производительности и эффективности оборудования Ishida являются системы рентгеновского контроля IX-GN 4044 , которые также применяются для контроля качества и веса продукции на двух отдельных термоформовочных линиях.







Danish Crown является одним из крупнейших в мире экспортеров и одним из крупнейших в Европе производителей продуктов питания из свинины. Новое предприятие в Шанхае было открыто для удовлетворения растущего спроса китайского рынка на высококачественные мясные продукты, реализуемые через супермаркеты и интернет-магазины.







«Нашей целью было создание нового производства, отвечающего датским стандартам, — объясняет Николай Линде, — поэтому мы уделили особое внимание выбору самого производительного европейского оборудования».





