«Ростсельмаш» и «Росагролизинг»: итоги сотрудничества

«Ростсельмаш»

По итогам 2020 года компания «Ростсельмаш» осталась лидером среди партнеров «Росагролизинга» по поставкам техники: через механизм льготного лизинга аграрии приобрели более 2,2 тыс. единиц техники «Ростсельмаш». Поставки комбайнов увеличились на 33%, а тракторной техники выросли в три раза

Ежегодно современные агромашины «Ростсельмаш» пополняют парки крестьянских хозяйств по всей России. Среди регионов-лидеров по поставкам техники «Ростсельмаш» через «Росагролизинг» - республики Татарстан и Башкортостан, Саратовская и Оренбургская, Ростовская и Волгоградская области, Алтайский и Краснодарский края.



Компания «Ростсельмаш» и «Росагролизинг» давние стратегические партнеры. «Ростсельмаш» сотрудничает с «Росагролизингом» с 2002 года. За эти 19 лет клиенты «Ростсельмаш» с использованием лизинговых программ закупили почти 19 тыс. комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Наибольшей популярностью у них пользуются зерноуборочные машины, доля которых составляет до 65% в общем объеме поставок по «Росагролизингу».



Сегодня в портфеле «Росагролизинга»: зерноуборочные комбайны семейства TORUM, ACROS, RSM 161, NOVA, VECTOR, кормоуборочные комбайны RSM серии F, RSM 1401, самоходная косилка KSU 1, тракторы «Ростсельмаш» 2000-й и 3000-й серий, а также агрегаты к ним.



Рост поставок по линии «Росагролизинг» в 2020 году обеспечен следующими факторами:

