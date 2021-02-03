разделы

реклама

журналы

USD

75.963 (-0,24%)

EUR

91.348 (-0,44%)

MOEX

3343.46 (-0,50%)

BRENT

58.39 (1,62%)

Пшеница

647.6 (0,47%)

Сахар

16.04 (-1,53%)

USD

75.963 (-0,24%)

EUR

91.348 (-0,44%)

MOEX

3343.46 (-0,50%)

BRENT

58.39 (1,62%)

Пшеница

647.6 (0,47%)

Сахар

16.04 (-1,53%)

USD

75.963 (-0,24%)

EUR

91.348 (-0,44%)

MOEX

3343.46 (-0,50%)

BRENT

58.39 (1,62%)

Пшеница

647.6 (0,47%)

Сахар

16.04 (-1,53%)

USD

75.963 (-0,24%)

EUR

91.348 (-0,44%)

MOEX

3343.46 (-0,50%)

BRENT

58.39 (1,62%)

Пшеница

647.6 (0,47%)

Сахар

16.04 (-1,53%)

USD

75.963 (-0,24%)

EUR

91.348 (-0,44%)

MOEX

3343.46 (-0,50%)

BRENT

58.39 (1,62%)

Пшеница

647.6 (0,47%)

Сахар

16.04 (-1,53%)

Новый проект – Агроконсалтинг

«Ростсельмаш» и «Росагролизинг»: итоги сотрудничества

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

По итогам 2020 года компания «Ростсельмаш» осталась лидером среди партнеров «Росагролизинга» по поставкам техники: через механизм льготного лизинга аграрии приобрели более 2,2 тыс. единиц техники «Ростсельмаш». Поставки комбайнов увеличились на 33%, а тракторной техники выросли в три раза

Ежегодно современные агромашины «Ростсельмаш» пополняют парки крестьянских хозяйств по всей России. Среди регионов-лидеров по поставкам  техники «Ростсельмаш» через «Росагролизинг»  -  республики Татарстан и Башкортостан, Саратовская и Оренбургская, Ростовская и Волгоградская области, Алтайский и Краснодарский края.

Компания «Ростсельмаш» и «Росагролизинг» давние стратегические партнеры. «Ростсельмаш» сотрудничает с «Росагролизингом» с 2002 года. За эти 19 лет клиенты «Ростсельмаш» с использованием лизинговых программ закупили почти 19 тыс. комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Наибольшей популярностью у них пользуются зерноуборочные машины, доля которых составляет до 65% в общем объеме поставок по «Росагролизингу». 

Сегодня в портфеле «Росагролизинга»: зерноуборочные комбайны семейства TORUM, ACROS, RSM 161, NOVA, VECTOR,  кормоуборочные комбайны RSM серии F, RSM 1401, самоходная косилка KSU 1, тракторы «Ростсельмаш» 2000-й и 3000-й серий, а также агрегаты к ним.

Рост поставок по линии «Росагролизинг» в 2020 году обеспечен следующими факторами:

  • «Ростсельмаш» сохранил цены на тракторы на уровне 2019 года, предоставлял скидки по постановлению Правительства №1432 в размере 15% по всей территории РФ. 

  • Был расширен перечень техники, представленной в РАЛ: в том числе новинки модельного ряда — тракторы 3000-й серии, кормоуборочные комбайны серии F, а также зерноуборочный комбайн ACROS 585 с двигателем ЯМЗ. 

  • В период неопределенности условий постановлению Правительства №1432 во время пандемии «Ростсельмаш», несмотря на риски, продолжил предоставлять дополнительные скидки. Произошла оптимизация бизнес-процессов и документооборота между «Ростсельмаш»
    и «Росагролизинг».

«Ростсельмаш» 

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама