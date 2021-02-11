АгроМаг® - залог хорошего урожая! Эффективность, подтвержденная полевыми опытами ведущих НИИ

Brucite+

В 2020 году Brucite+ провел полевые опыты на типичных почвах Центрального, Южного и Дальневосточного федеральных округов для выявления воздействия магниевых удобрений на развитие полевых культур и овощей. Результаты исследований продемонстрировали эффективность продуктов линейки АгроМаг®, произведенных на основе природного гидроксида магния — минерала брусит

Работы были направлены на изучение действия суспензии АгроМаг® АктиМакс и гранулированной формы АгроМаг® для основного внесения по отдельности и в комбинациях друг с другом на прибавку урожайности и улучшение качества культур. В качестве контроля и для фона были использованы NPK удобрения. В схемы опытов был включен известный на рынке удобрений сульфат магния в дозах, эквивалентных содержанию оксида магния в АгроМаг®, для корректного проведения эксперимента. Научное сопровождение опытов осуществлялось ведущими аграрными университетами и научно-исследовательскими институтами.



На картофеле АгроМаг® гранулированный и АгроМаг® АктиМакс в различных дозах и сочетаниях показали ощутимую прибавку урожайности — на 39,6-55,4% относительно фона NPK. Схема АгроМаг® гранулированный (326 кг/га) + АгроМаг® АктиМакс (12 л/га) дала в 2,7 раза больший дополнительный урожай картофеля по сравнению с сульфатом магния (625 кг/га). И при этом данная схема оказалась в 5,8 раз дешевле в пересчете на 1 ц дополнительной урожайности или в 2 раза дешевле в пересчете на расход на один гектар. Схема АгроМаг® гранулированный (163 кг/га) + АгроМаг® АктиМакс (6 л/га) продемонстрировала схожие результаты, принеся большие прибавки по средним ценам, что позволяет говорить о высокой экономической эффективности совместного применения удобрений на картофеле.







Магниевые удобрения компании Brucite+ продемонстрировали достоверные прибавки на яровой пшенице в Центральном федеральном округе- на 7,6-13,9%. Схема АгроМаг® гранулированный (326 кг/га) + АгроМаг® АктиМакс (6 л/га) дала прибавку урожайности в 1,5 раза выше, чем сульфат магния, при стоимости в 6,4 раза ниже в пересчете на 1 ц дополнительной урожайности или в 4,4 раза дешевле в пересчете на расход на один гектар.



Прибавка урожайности кукурузы с внесением удобрения АгроМаг® гранулированный под вспашку в Южном федеральном округе составила 11-17%. Наибольшую рентабельность продемонстрировала схема АгроМаг® гранулированный (180 кг/га).



По результатам проведенных в том же округе опытов с применением продуктов линейки АгроМаг® на подсолнечнике прирост урожайности относительно фонового значения составил в среднем 7,4 — 13,6%. Наиболее экономически эффективной при этом оказалась схема с внесением АгроМаг® гранулированный (244 кг/га) + АгроМаг® АктиМакс (6 л/га) - статистически значимая прибавка урожайности оказалась в 1,6 раза выше сульфата магния при стоимости в 3,4 раза ниже при пересчете на 1 ц дополнительной урожайности и в 2,2 раза ниже при пересчете на расход на один гектар.



Прибавка урожайности сои в ЦФО после внесения схемы АгроМаг® гранулированный (244 кг/га) + АгроМаг® АктиМакс (6 л/га) составила 22%, в 1,4 раза превысив аналогичный показатель с применением сульфата магния при стоимости схемы с внесением АгроМаг® в 2,2 раза ниже (расход на один гектар).



Применение суспензии АгроМаг® АктиМакс в дозе 6 л/га позволило получить прибавку урожайности сахарной свеклы относительно фонового (NPK) варианта на уровне 19%. Наиболее эффективным приемом в опыте было сочетание АгроМаг® гранулированный (244 кг/га) и АгроМаг® АктиМакс (6 л/га) — прибавка урожая в данном варианте составила 23%, что в 1,4 раза больше аналогичного показателя сульфата магния при стоимости последнего в несколько раз выше.



Наиболее эффективным в разрезе опыта с белокочанной капустой оказался вариант с обработкой растений АгроМаг® АктиМакс (5 л/га трехкратно) — добавление к основному NPK-фону удобрения с содержанием 2,6 кг MgO/га х 3 (5 л/га троекратно) увеличивало массу кочана на 0,38. А схема АгроМаг® гранулированный + АгроМаг® АктиМакс оказалась в 3,7 раза дешевле сульфата магния в пересчете на расход на 1 гектар при приросте урожайности в 1,3 раза выше.



Результаты исследований продемонстрировали, что магниевые удобрения линейки АгроМаг® оказывают положительное влияние на продуктивность ряда культур не только на легких почвах с кислой реакцией среды, но, что немаловажно, также на средних и тяжелых слабокислых и близких к нейтральным по кислотности почвах. При применении на всех культурах продукты линейки АгроМаг® оказались эффективнее сульфата магния как с экономической точки зрения, так и с точки зрения биологических показателей.



Позаботьтесь о размере и качестве своего урожая уже сегодня вместе с АгроМаг®!



От геологии к инновациям,



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