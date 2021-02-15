«АгроТерра» рассказала агропроизводителям ЦЧР о своем опыте выращивания сои

«АгроТерра»

12 февраля группа компаний «АгроТерра» провела первое в этом году мероприятие, посвященное производству сои. Конференция прошла в онлайн-формате, ее посетили порядка 100 агропроизводителей Центрального Черноземья

Эксперты «АгроТерры» рассказали о технологии выращивания сои от выбора семян до требований переработчиков к готовой продукции. Также ответили на вопрос, как с помощью введения сои в севооборот ежегодно увеличивать доход своего предприятия.



Эксперты обозначили перспективы производства и переработки сои в России, рассказали, как выбрать семена, подготовить почву к севу, какие требования к глубине посева и уборке культуры, работающие стратегии защиты растений от вредителей и сорняков. Кроме того, представители компании показали, как можно посчитать экономический эффект при применении интенсивной, оптимальной и минимальной технологий выращивания, а также ответили на вопросы аграриев.



«Аналитики “АгроТерры” прогнозируют рост мощностей переработки сои в Центральной России в ближайшие несколько лет до 4 млн т. На этом фоне вырастет потребность в сое высокого качества с содержанием белка до 40%. — говорит Станислав Борисов, директор по развитию продуктов экосистемы «АгроТерры». — Мы предлагаем решения, которые позволяют фермерам и небольшим сельхозтоваропроизводителям встроиться в цепочку поставок продукции, от обеспечения качественными семенами до выкупа товарной сои и тем самым увеличить свой доход».



Олег Столяров, директор Центра исследований и инноваций «АгроТерры», уточняет: «Доля сои в севообороте может доходить до 50% без снижения продуктивности. Но получить высокий урожай можно при соблюдении технологии на всех этапах, а также если использовать современные решения. Например, опыты на наших экспериментальных делянках показывают, что урожайность значительно вырастает, если проводить протравливание и инокуляцию семян».



«АгроТерра» выращивает сою с 2012 года. В 2018 году компания запустила инфраструктуру для производства семян сои для собственных нужд и продажи агропроизводителям. Сейчас компания предлагает своим клиентам восемь сортов сои, среди которых: «Лиссабон», «Султана», «Скульптор», «Лидер 1» и другие. Районированные семена ежегодно приобретают аграрии из разных регионов страны, в том числе из Липецкой, Тамбовской, Курской и других областей.



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