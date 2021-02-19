У «Агроинвестора» сменится владелец

Константин Клюка, основатель и CEO инвестиционной компании KONTINUUM GROUP

Издательский дом «Ясно Паблишинг» достиг соглашения с компанией, входящей в инвестиционную группу Kontinuum Group предпринимателя Константина Клюки, о продаже брендов «Агроинвестор» и «Агротехника и технологии», под которыми издаются одноименные журналы

Сделка будет закрыта в течение одного-двух месяцев, необходимых для осуществления предусмотренных законодательством регистрационных действий.



Стоимость сделки определена с учетом всех рыночных параметров, в том числе финансовых показателей и стоимости бренда, но стороны договорились ее не разглашать.



«Мы нацелены не только на дальнейшую поддержку старейшего и авторитетного издания в сфере АПК, но и на активное развитие проекта, в том числе с помощью новых подходов и инструментов, актуальных в новой реальности. В то же время все обязательства перед партнерами будут выполнены», — прокомментировал сделку Константин Клюка.



«Агроинвестор» - первый и единственный в России деловой ежемесячный журнал для владельцев агропродовольственных компаний, инвесторов в АПК и руководителей, принимающих ключевые решения и реализующих бизнес-стратегии. Выходит с 2008 года. Сегодня ресурс объединяет журналы «Агроинвестор» и «Агротехника и технологии», сайт Agroinvestor.ru, каналы в new media и выступает организатором отраслевых бизнес-конференций.



Kontinuum Group — частная инвестиционная компания, ключевые направления деятельности которой AgriFoodTech, BioTech, CleanTech, а также сфера венчурных и импакт-инвестиций.

