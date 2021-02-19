разделы

реклама

журналы

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

USD

73.852 (-0,01%)

EUR

89.655 (0,42%)

MOEX

3424.06 (0,70%)

BRENT

63.2 (-1,14%)

Пшеница

663 (0,09%)

Сахар

17.51 (3,24%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Новые валкообразователи Kverneland линейки CompactLine обеспечат больше гибкости при заготовке кормов


Kverneland Group

Kverneland Group

Компания «Квернеланд Груп СНГ» представляет на российском рынке валкообразователи линейки CompactLine. Две модели — Kverneland 9670 S Evo и Kverneland 9670 S Vario — обеспечат большую гибкость и удобство эксплуатации, а также высокое качество и чистоту заготавливаемых кормов благодаря ряду конструкторских решений

Новые валкообразователи Kverneland 9670 S Evo и 9670 S Vario с шириной захвата 6,65 и 6,65 /7,85 м представляют собой прицепные модели с двумя роторами и боковой укладкой валка. Благодаря установленной на них системе копирования TerraLink PLUS машины обеспечивают большую гибкость при работе, повышенное удобство эксплуатации и более высокое качество корма.  

Модели отличаются удобством агрегатирования, а также имеют функцию автоматического складывания валкообразующего фартука и дополнительный гидравлический транспортный фиксатор. Усовершенствованная система управления повышает маневренность в поле. Так, центральная несущая рама с управляемым рулевым механизмом позволяет осуществлять развороты на поворотных полосах даже на неровных полях. Подруливающая ось дает возможность делать крутые повороты до 80°.  

Благодаря обновленной системе копирования Terralink PLUS и технологии Jet-Effect валкообразователи получили еще большую приспособляемость к рельефу поля. Расширенный на 8° диапазон движения повышает точность работы и, следовательно, качество уборки кормов. Технология Jet-Effect, напоминающая момент, когда шасси самолета выдвигаются под определенным углом при заходе на посадку, не только обеспечивает плавное опускание, но и предотвращает возможное повреждение валка на разворотных полосах при работе с просветом под ротором около 500 мм.

Благодаря специальной конфигурации машины и меньшему заднему ротору валкообразователи могут укладывать скошенную культуру в один большой валок, а также в два маленьких. Модель Kverneland 9670 S Vario может также собрать два больших валка в один, что позволяет собрать в общей сложности до 13 м урожая в один валок. Также можно формировать два небольших плотных валка для небольших пресс-подборщиков, что значительно повышает гибкость при уборке.

Разный диаметр роторов позволяет в максимальной мере предотвратить наматывание скошенной массы. Это обеспечивает возможность постоянной эксплуатации оборудования с максимальной продуктивностью. 

Как и вся линейка, модели Kverneland 9670 S Evo и Kverneland 9670 S Vario оснащены редуктором CompactLine с кулачковым механизмом, который специально адаптирован к диаметрам ротора для оптимального сгребания при любой рабочей ширине и на любой модели. Опорные подшипники граблин полностью смазаны и не требуют обслуживания. Держатели высокопрочной граблины и два подшипника с каждой стороны шарнира граблины обеспечивают компактную, прочную и надежную конструкцию.

Kverneland Group 

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама