Новые валкообразователи Kverneland линейки CompactLine обеспечат больше гибкости при заготовке кормов

Kverneland Group

Компания «Квернеланд Груп СНГ» представляет на российском рынке валкообразователи линейки CompactLine. Две модели — Kverneland 9670 S Evo и Kverneland 9670 S Vario — обеспечат большую гибкость и удобство эксплуатации, а также высокое качество и чистоту заготавливаемых кормов благодаря ряду конструкторских решений

Новые валкообразователи Kverneland 9670 S Evo и 9670 S Vario с шириной захвата 6,65 и 6,65 /7,85 м представляют собой прицепные модели с двумя роторами и боковой укладкой валка. Благодаря установленной на них системе копирования TerraLink PLUS машины обеспечивают большую гибкость при работе, повышенное удобство эксплуатации и более высокое качество корма.



Модели отличаются удобством агрегатирования, а также имеют функцию автоматического складывания валкообразующего фартука и дополнительный гидравлический транспортный фиксатор. Усовершенствованная система управления повышает маневренность в поле. Так, центральная несущая рама с управляемым рулевым механизмом позволяет осуществлять развороты на поворотных полосах даже на неровных полях. Подруливающая ось дает возможность делать крутые повороты до 80°.



Благодаря обновленной системе копирования Terralink PLUS и технологии Jet-Effect валкообразователи получили еще большую приспособляемость к рельефу поля. Расширенный на 8° диапазон движения повышает точность работы и, следовательно, качество уборки кормов. Технология Jet-Effect, напоминающая момент, когда шасси самолета выдвигаются под определенным углом при заходе на посадку, не только обеспечивает плавное опускание, но и предотвращает возможное повреждение валка на разворотных полосах при работе с просветом под ротором около 500 мм.



Благодаря специальной конфигурации машины и меньшему заднему ротору валкообразователи могут укладывать скошенную культуру в один большой валок, а также в два маленьких. Модель Kverneland 9670 S Vario может также собрать два больших валка в один, что позволяет собрать в общей сложности до 13 м урожая в один валок. Также можно формировать два небольших плотных валка для небольших пресс-подборщиков, что значительно повышает гибкость при уборке.



Разный диаметр роторов позволяет в максимальной мере предотвратить наматывание скошенной массы. Это обеспечивает возможность постоянной эксплуатации оборудования с максимальной продуктивностью.



Как и вся линейка, модели Kverneland 9670 S Evo и Kverneland 9670 S Vario оснащены редуктором CompactLine с кулачковым механизмом, который специально адаптирован к диаметрам ротора для оптимального сгребания при любой рабочей ширине и на любой модели. Опорные подшипники граблин полностью смазаны и не требуют обслуживания. Держатели высокопрочной граблины и два подшипника с каждой стороны шарнира граблины обеспечивают компактную, прочную и надежную конструкцию.

