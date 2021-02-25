Переработчики зерна о последствиях внедрения зернового демпфера

М. Стулов

15 февраля 2021 года вступила в силу новая система регулирования рынка зерновых культур в виде экспортных квот и пошлин. В преддверии вступления в силу новых мер регулирования экспорта зерновых Ассоциация «Союзкрахмал» организовала круглый стол с привлечением ведущих экспертов, представителей органов власти и бизнес-сообщества. На дискуссии обсудили сценарии функционирования зернового рынка в новом сезоне, а также последствия действия механизма зернового демпфера для отрасли глубокой переработки зерна

Минсельхоз России подготовил долгосрочную программу регулируемой плавающей пошлины на зерновые, призванную защитить внутренний рынок от роста стоимости зернового сырья на мировых рынках. Регуляторы предполагают, что данная мера поможет сдержать рост цен на базовые продовольственные товары для населения, который, по официальным итогам 2020 года, составил 7,9%. По различным оценкам профессиональных участников рынка, данная цифра существенно выше. Стоит отметить, что ценовые параметры зернового рынка касаются каждого жителя нашей страны — от них зависят как цены на хлеб и базовые продукты потребительской корзины, так и на кондитерские, мясные и молочные деликатесы.



10 февраля 2021 года Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна организовала круглый стол «О ситуации на рынке зерновых: возможные варианты развития». В обсуждении участвовали руководители предприятий, входящих в состав Ассоциации, а также представители аналитических центров: Рудольф Булавин, руководитель направления «Отдел отраслевого анализа» ФГБУ «Центр Агроаналитики» и Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка.



В настоящее время индустрия обеспокоена фактом постоянного роста цен на зерно. По данным аналитического центра «СовЭкон», за годовой период с сентября 2019 года по сегодняшний день отмечается рост цены свыше 50%.



Средняя цена за тонну зерна кукурузы увеличилась с 9900 руб. до 15500 руб., за тонну пшеницы 3-го класса — 15400 руб., 4-го и 5-го классов — 15350 и 14550 руб. соответственно. А в ряде регионов Южного ФО текущая цена на кукурузу составляет 15500-16500 руб. за тонну.



В результате повышения стоимости зерна предприятия отрасли вынуждены поднимать цены на свою продукцию. Это связано с тем, что около 75% от итоговой цены на продукцию глубокой переработки зерна составляет стоимость сырья. На данный момент стоимость производимой продукции предприятий, входящих в состав членов Ассоциации, выросла на 15%, что в свою очередь вызывает рост цен пищевой и кормовой продукции и разгоняет продуктовую инфляцию. Данное событие негативно отражается на стоимости потребительской корзины россиян, которая включает в себя продуктовую корзину, набор непродовольственных товаров и услуг. Все вышеперечисленное ухудшает положение незащищенных слоев населения.



Вместе с этим, высокая стоимость зерна существенно снижает рентабельность отрасли, фактически обнуляет эффект от мер государственной поддержки в виде льготных инвестиционных кредитов. Также у предприятий возникают проблемы с возвратом инвестиций, выполнением кредитных ковенант, что ведет к падению рейтингов заемщиков, снижению инвестиционной привлекательности, негативно влияет на реализацию Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности, а также на развитие экспортоориентированных инвестиционных проектов.



Акцентируя внимание на этой проблеме, хотелось бы уточнить, что продукция, получаемая в результате глубокой переработки зерна, в большей части направлена на импортозамещение и экспорт. Она широко используется в кондитерской, хлебопекарной, пищеконцентратной, мясомолочной, пивоваренной, текстильной, бумажной, металлургической, нефтяной и других отраслях промышленности.



Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько прогнозирует, что после начала действия пошлин 2 июня 2021 года, ситуация будет складываться следующим образом: «Немедленной реакцией будет небольшой переход на масличные культуры. Уже в этом сезоне по итогам весеннего сева мы ожидаем незначительное уменьшение площадей посевов зерновых культур. Мы видим смещение интереса аграриев на масличные культуры, потому что в этой сфере нет подобных мер регуляторного воздействия, а маржа ожидается высокая. На текущий сезон введение экспортной пошлины уже почти не повлияет, однако на следующий сезон может повлиять очень значительно. В целом влияние механизма зернового демпфера на зерновую отрасль я оцениваю крайне отрицательно».



Представитель «Центра Агроаналитики» Рудольф Булавин высказал следующее мнение относительно экспортной пошлины: «Поскольку механизм новый для российского рынка, не исключаю, что в процессе тестирования в апреле-мае будут вноситься коррективы. Что касается функционирования пошлины, то полагаю, что еженедельные колебания могут быть довольно существенными, так как пошлина будет рассчитываться на еженедельном базисе. В таком случае следующим шагом будет введение зернового фьючерса, чтобы экспортеры зерна могли застраховать свои риски от изменения пошлины. В целом можно предположить, что реакцией рынка на введение пошлины будет являться разделение внутреннего и внешнего рынков».



Президент Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин комментирует завершение круглого стола: «Ассоциация заинтересована в расширении круга участников дискуссии и широком освещении данного вопроса. Развитие глубокой переработки зерна необходимо для России. Во-первых, на отечественном рынке отсутствует производство некоторых продуктов глубокой переработки, ряда аминокислот, органических кислот, витаминов. В этих категориях мы полностью зависим от импортных поставок. Во-вторых, у нашей страны хороший экспортный потенциал, потому что мы собираем рекордные урожаи зерновых последние годы. Экспортировать продукцию глубокой переработки гораздо выгоднее по сравнению с исходным сырьем, потому что наша продукция — высокомаржинальная. Мы надеемся, что при совершенствовании законодательных мер, позиция Ассоциации будет позитивно воспринята регулирующими госорганами».

