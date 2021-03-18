Мы стали экспортером 2020 года!

Амурская надежная компания

Маслоэкстракционный завод «Соя АНК» завоевал первое место в номинации «Прорыв года» всероссийского конкурса «Экспортер года». Торжественное награждение проходило 9 декабря 2020 года в рамках форума «Сделано в России»

Общее число заявок на участие в конкурсе достигло 1700. Конкурс состоял из окружного и федерального этапов. В результате голосования среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в одной из номинаций две компании разделили первое место. В определении победителей ключевую роль играли результаты оценки экспортной деятельности, международного продвижения, а также уровня экспортной активности номинантов.



Маслоэкстракционный завод «Соя АНК» начал свою работу в 2011 году. Предприятие занимается переработкой сои. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 100 тыс. т сои в год. Сырье для производства выращивается на собственных полях в Амурской области. На завод поступает высококачественная соя не ГМО. Среди основных преимуществ завода стоит отметить современное автоматизированное производство, наличие собственной лаборатории, мощный производственно-складской комплекс с отлаженной системой технических процессов и логистикой.



В ассортимент продукции, выпускаемой заводом, входит соевый шрот, полножирная экструдированная соя, дистиллят жирных кислот, лецитин, рафинированное дезодорированное соевое масло под товарным знаком «Жемчужина Амура».



С 2018 года на предприятии началась активная работа по развитию экспортного направления. Особенно велик потенциал экспорта соевого масла в странах АТР в связи с высокой культуры потребления соевых продуктов и соевого масла в частности. В 2019 году доля выручки предприятия от экспорта составила более 20%, объем экспорта продукции 362,92 млн руб. В этом же году предприятие стало первым в России, кто начал поставки соевого масла во Вьетнам, где в последующем покупатели высоко оценили качество российского продукта. Кроме того, предприятие поставляет масло южнокорейской компании Lotte для производства детского питания.



Еще одним продуктом с высоким экспортным потенциалом является соевый шрот. Большим прорывом стало подписание контракта, и последующая поставка соевого шрота в Японию. Шрот был получен предприятием-импортером и проверен на качество — экспертиза подтвердила, что продукт соответствует высоким стандартам и не содержит ГМО.



Сегодня география поставок продукции завода включает Китай, Вьетнам, Японию и Южную Корею. Благодаря плодотворному сотрудничеству с Центром поддержки экспорта Амурской области и Российским экспортным центром, стало возможным проведения мероприятий по продвижению продукции на зарубежные рынки, что позволило значительно нарастить объемы экспортных поставок. В настоящий момент планируется расширение ассортимента компании, поиск новых потенциальных зарубежных партнёров и дальнейший вывод продукции на внешние рынки.

