«Проксима» готова к маркировке

М. Стулов

1 июня молочная отрасль начинает работать в новых условиях обязательной маркировки продукции. Нововведение затронет два сегмента — производителей мороженого и сыра. Ростовское ООО ПКФ «Проксима» уже оснастило линии по производству мороженого необходимым оборудованием и провело тестовый выпуск маркированной продукции

По словам вице-президента предприятия Александра Лабунца, сейчас две линии из шести, установленных на предприятии полностью готовы к началу работы в условиях маркировки. В переоснащение производства «Проксима», один из крупнейших игроков рынка мороженого на юге России, инвестировало 21,5 млн руб.



К настоящему времени на заводе уже состоялось тестирование работы линий в условиях маркировки: были заказаны, загружены на сервер и нанесены на упаковку коды, проведено считывание и отправка информации в систему «Честный знак».



«Проксима» — компания с участием иностранного капитала, поэтому при вхождении в проект оказалась в более сложном положении, чем многие игроки рынка за счет отсутствия государственной поддержки. В то же время сейчас большинство технологических процессов уже отработано, к началу выпуска маркированной продукции ростовское предприятие подготовилось в полном объеме.

