«Ашан» готов к реализации молочных продуктов с маркировкой

ЦРПТ

В торговой сети «Ашан» все готово к введению обязательной маркировки продукции товарной категории «молоко». Об этом сообщил руководитель отдела сопровождения оборота алкоголя и маркированных товаров «Ашан Ритейл Россия» Илья Чертков. По мнению представителя сети, это стало возможным благодаря тому, что в компании заранее начали анализировать изменение процессов и готовиться к реализации маркированной молочной продукции

Одной из ключевых задач при работе именно с большими объемами продуктов со специфическими условиями хранения, ограниченными сроками годности и продажей на вес или в розлив становится настройка программного обеспечения. В данном случае на первый план выходит необходимость добиться возможности оперативно считывать нанесенные штрихкоды на кассе. Для этого в «Ашане» уже закуплено и установлено требуемое сканирующее оборудование, проведено обучение персонала.



По словам эксперта, молоко не первая товарная категория, которая будет реализовываться в магазинах сети при условии обязательного нанесения маркировки. Ранее уже началась аналогичная работа с алкогольными напитками и другими группами продукции.



По словам Ильи Черткова, значительную поддержку сети оказывают Минпромторг и оператор проекта маркировки ЦРПТ, а также ассоциации производителей и представителей торговых сетей. Для облегчения входа ретейлеров в маркировку постоянно создаются проектно-экспертные группы, проводятся обучающие вебинары, на сайте собрана документация и практические рекомендации для работы с молочными продуктами. Все это помогает обмену информацией, уточнению деталей и оптимизации бизнес-процессов.



Напомним, обязательная маркировка молочных продуктов будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня этого года прекращается реализация немаркированных сыров и мороженого. С 1 сентября это правило будет распространяться на продукцию со сроком годности более 40 дней, а к 1 декабря 2021 года — со сроком годности менее 40 дней. Полностью переход молочной отрасли на работу в условиях обязательной маркировки завершится в 2023 году.

