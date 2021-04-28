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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Готовые обеды. Новая упаковочная линия от Ishida обеспечивает максимальную производительность для многокомпонентных салатов

Партнёрский материал


Ishida

Ishida

Финская компания Fresh Servant установила на своем предприятии новые производственные линии от компании Ishida по упаковке готовых многокомпонентных салатов. Линии были полностью спроектированы и установлены компанией Ishida, лидирующим в мире производителем оборудования для упаковки готовых обедов и салатов

Экономические факторы и отличная эргономика линии взвешивания, фасовки и запайки лотков от Ishida стали основными при выборе Ishida как основного подрядчика в новом проекте компании Fresh Servant. Внедрение новой линии позволило компании Fresh Servant создать дополнительные, необходимые для компании производственные мощности.

ish2019.014 Fresh Servant Product shots.JPG

Благодаря высокой скорости и точности упаковочной линии производительность составляет до 40 лотков в минуту, при этом отклонение от целевого веса каждой упаковки составляет менее 1%. 

ish2019.014 Fresh Servant (4) Technical Manager Sten Snellmann (left) with General Manager Theo de Koning.jpg

Fresh Servant удалось достичь показателя 350 лотков в час на одного сотрудника, обслуживающего линию, при этом при применении в прошлом ручного труда производительность составляла на одного сотрудника всего 150 лотков.

ish2019.014 Fresh Servant (1).jpg

Внедрение линии Ishida позволило компании Fresh Servant удовлетворить растущий спрос на готовые к употреблению салаты с добавлением таких ингредиентов, как курица, тунец и сыр. 

Одна упаковочная линия включает в себя систему подачи лотков, три мультиголовочных весовых дозатора, специальные системы укладки ингредиентов в лотки, трейсилер для запайки лотков, а также комбинированный модуль с металлодетектором и контрольными весами для контроля качества. 

ish2019.014 Fresh Servant (7).jpg

Кроме того, на предприятии Fresh Servant был установлен робот для размещения саше, этикетировочная машина и система визуального контроля на последнем этапе производства.

Первый мультиголовочный весовой дозатор на линии используется для взвешивания и укладки листьев салата в лоток. 

ish2019.014 Fresh Servant (2).jpg

Затем листья прижимаются пластинами для формирования подушки, на которую добавляются следующие ингредиенты, например, огурец и сахарная кукуруза, которые взвешиваются на одном 14-головочном весовом дозаторе, способном взвешивать два отдельных компонента. 

После этого робот укладывает в лоток пакетики с такими продуктами, как, например, пармезан, гренки или заправка для салата, а также вилку. 

ish2019.014 Fresh Servant (5).jpg

Затем вторая система подачи лотков помещает специальную вставку в верхнюю части лотка, которая служит для отделения листьев салата от других компонентов (например, от курицы и тунца) до момента их смешивания непосредственно перед едой. Эти ингредиенты взвешиваются другим, раздельным на 2 секции 14-головочным весовым дозатором.

Далее лотки запаиваются трейсилером Ishida QX-775 и проходят окончательную проверку качества с помощью контрольных весов и металлодетектора.

ish2019.014 Fresh Servant (8) (Artistic shot).jpg

Производительность линии для лотков объемом от 220 до 370 г составляет 35-40 упаковок в минуту. 

Несмотря на то, что скорость работы весовых дозаторов может быть выше, в используемой конфигурации оборудования она ограничивается производительностью системой подачи лотков.

Мультиголовочные дозаторы на базе флагманской серии RV представляют собой стандартное экономически выгодное и высокопроизводительное решение, включая отлично зарекомендовавшие себя на практике специальные опции для продуктов разного типа, от свежих и липких до замороженных.

Трейсилер серии QX-775-Flex отличается компактной конструкцией, высокой скоростью упаковки в лотки с МГС (в модифицированной газовой среде) — до 15 циклов в минуту, а также максимально отвечает требованиям санитарно-гигиенических стандартов, обеспечивает высокое качество продукции и отличный внешний вид упаковки.

Линия работает в двухсменном режиме шесть дней в неделю. Обычно в течение каждой смены перерабатывается три разных сорта салата. 

Переналадка на другой тип продукта происходит путем выбора сохраненных настроек на блоке дистанционного управления. 

В конце каждого рабочего дня линия тщательно очищается, а прочная и открытая конструкция оборудования Ishida позволяет быстро и полностью промыть все его части. В частности, контактирующие с продуктом части весовых дозаторов можно легко снять и очистить с помощью специальной моечной установки на платформе весового дозатора.

«Помимо того, что оборудование компании Ishida отличается высочайшей производительностью, у нас с ней сложились отличные взаимоотношения», — так прокомментировал это решение Стен Снеллман (Sten Snellman), технический директор компании Fresh Servant. «Наши компании работают в тесном сотрудничестве, и это помогло нам быстро и без проблем осуществить монтаж оборудования при активной технической поддержке и грамотном консультировании на протяжении всего этого времени».

ish2019.014 Fresh Servant (3) Sten Snellman, Fresh Servant’s Technical Manager with finished packs.jpg

В рамках этой работы две группы сотрудников прошли специальную подготовку в голландском офисе компании Ishida, в ходе которой овладели передовыми методами эксплуатации и технического обслуживания машин. 

«Это помогло нам обеспечить максимальную эффективность работы линии и оперативное устранение любых незначительных проблем собственными силами», — пояснил г-н Стен.

«Во многом благодаря использованию линии Ishida компания теперь способна удовлетворить растущий спрос на наши линейки салатов быстрого приготовления», — подтверждает генеральный директор компании Fresh Servant Сами Хаапасалми (Sami Haapasalmi).

«В результате в настоящее время мы обсуждаем с представителями этой компании возможность установки второй, даже еще более производительной линии».

Fresh Servant

Компания Fresh Servant ведет свою историю от одного из ведущих финских переработчиков мяса — Snellman Group, который в начале 1970-х годов стал торговать овощами, собирая их во время доставки мяса в деревни по всей северной Финляндии. 

Результатом успеха и роста этого сегмента деятельности компании Snellman стало создание членами семьи Снеллман в 1995 году отдельной компании Fresh Servant. 

В 2000-х годах компания одной из первых в Финляндии оценила коммерческий потенциал готовых к употреблению салатов. За последние десять лет успешной деятельности оборот компании вырос с 15,3 до 64,5 млн евро, а число сотрудников увеличилось с 60 до более 420 человек. 

Компания продолжает реализацию нацеленной на опережение программы разработки новых продуктов в соответствии со слоганом: «всегда что-то новое, всегда что-то вкусное».

Ishida 

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