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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

30-я международная агропромышленная выставка «АгроРусь»

Партнёрский материал


«АгроРусь»

«АгроРусь»

Крупнейший агропромышленный форум, представляющий интересы крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельских кооперативов, специалистов пищеперерабатывающих предприятий, садоводов и огородников, поставщиков и производителей оборудования, техники, ветеринарных препаратов и комбикормов

Ведущая выставочная площадка по вопросам стимулирования и развития малых форм хозяйствования и кооперации в АПК России, напрямую ориентированная на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку экспортоориентированных российских сельхозтоваропроизводителей.

Проект «АгроРусь» проводится с 1991 года — ровесник современной России.

«Агрорусь» - единственная в России выставка в сфере сельского хозяйства, имеющая признание Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Проводится при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.

Дата проведения: 01.09.2021 - 04.09.2021 

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Организатор: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Сайт выставки: https://agrorus.expoforum.ru/

Тематические треки выставки

  • Сельскохозяйственная техника для малых форм хозяйствования 

  • Оборудование для фермерских хозяйств

  • Оборудование для переработки, упаковки, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции

  • Растениеводство. Средства защиты растений. Агрохимия

  • Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур. Удобрения

  • Животноводство. Птицеводство. Ветеринария. Разведение и содержание

  • Корма и комбикорма для сельскохозяйственных животных 

  • Аквакультура. Рыбохозяйственный комплекс

  • Услуги для АПК. Научное обеспечение. Управление

  • Продукты питания. Пищевые добавки. Кухня регионов «от поля до прилавка» 

Выставка проходит при поддержке:

  • Министерства сельского хозяйства РФ;

  • Правительства Санкт-Петербурга;

  • Правительства Ленинградской области.

Статистика выставки «АгроРусь-2020»:

  • более 500 компаний-участников;

  • 10 000 специалистов;

  • Более 50 000 посетителей;

  • 23 мероприятия конгрессно-деловой программы;

  • 60% экспонентов — постоянные участники выставки «АгроРусь».

Посетители: представители органов власти АПК, руководители предприятий, фермеры, КФХ, ЛПХ, специалисты АПК.

В рамках юбилейной выставки «АгроРусь-2021» пройдут: 

  • Байерская программа «Центр деловых контактов» https://agrorus.expoforum.ru/cdk

  • Конкурс «Золотая медаль» (под эгидой Минсельхоза России)  https://agrorus.expoforum.ru/zolotaya-medal

  • Насыщенная деловая программа по актуальным вопросам АПК 

Скачать презентационный буклет выставки «АгроРусь-2021»

30-я юбилейная агропромышленная выставка «АгроРусь» − крупнейшая выставочная площадка России для демонстрации ваших достижений в сфере АПК, обмена опытом, поиска новых партнеров и обсуждения перспектив развития отрасли.

Территория конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» (Санкт-Петербург) признана Роспотребнадзором и правительством города безопасной для участников и посетителей во время пандемии. Получены все необходимые разрешения для проведения мероприятий. 

«АгроРусь» 

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