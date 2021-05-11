30-я международная агропромышленная выставка «АгроРусь»

«АгроРусь»

Крупнейший агропромышленный форум, представляющий интересы крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельских кооперативов, специалистов пищеперерабатывающих предприятий, садоводов и огородников, поставщиков и производителей оборудования, техники, ветеринарных препаратов и комбикормов

Ведущая выставочная площадка по вопросам стимулирования и развития малых форм хозяйствования и кооперации в АПК России, напрямую ориентированная на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку экспортоориентированных российских сельхозтоваропроизводителей.



Проект «АгроРусь» проводится с 1991 года — ровесник современной России.



«Агрорусь» - единственная в России выставка в сфере сельского хозяйства, имеющая признание Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Проводится при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.



Дата проведения: 01.09.2021 - 04.09.2021



Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»



Организатор: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»



Сайт выставки: https://agrorus.expoforum.ru/



Тематические треки выставки



Сельскохозяйственная техника для малых форм хозяйствования



Оборудование для фермерских хозяйств



Оборудование для переработки, упаковки, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции



Растениеводство. Средства защиты растений. Агрохимия



Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур. Удобрения



Животноводство. Птицеводство. Ветеринария. Разведение и содержание



Корма и комбикорма для сельскохозяйственных животных



Аквакультура. Рыбохозяйственный комплекс



Услуги для АПК. Научное обеспечение. Управление



Продукты питания. Пищевые добавки. Кухня регионов «от поля до прилавка»



Выставка проходит при поддержке:



Министерства сельского хозяйства РФ;



Правительства Санкт-Петербурга;



Правительства Ленинградской области.



Статистика выставки «АгроРусь-2020»:



более 500 компаний-участников;



10 000 специалистов;



Более 50 000 посетителей;



23 мероприятия конгрессно-деловой программы;



60% экспонентов — постоянные участники выставки «АгроРусь».



Посетители: представители органов власти АПК, руководители предприятий, фермеры, КФХ, ЛПХ, специалисты АПК.



В рамках юбилейной выставки «АгроРусь-2021» пройдут:



Байерская программа «Центр деловых контактов» https://agrorus.expoforum.ru/cdk



Конкурс «Золотая медаль» (под эгидой Минсельхоза России) https://agrorus.expoforum.ru/zolotaya-medal



Насыщенная деловая программа по актуальным вопросам АПК



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30-я юбилейная агропромышленная выставка «АгроРусь» − крупнейшая выставочная площадка России для демонстрации ваших достижений в сфере АПК, обмена опытом, поиска новых партнеров и обсуждения перспектив развития отрасли.



Территория конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» (Санкт-Петербург) признана Роспотребнадзором и правительством города безопасной для участников и посетителей во время пандемии. Получены все необходимые разрешения для проведения мероприятий.

