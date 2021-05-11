30-я международная агропромышленная выставка «АгроРусь»

Крупнейший агропромышленный форум, представляющий интересы крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельских кооперативов, специалистов пищеперерабатывающих предприятий, садоводов и огородников, поставщиков и производителей оборудования, техники, ветеринарных препаратов и комбикормов
Ведущая выставочная площадка по вопросам стимулирования и развития малых форм хозяйствования и кооперации в АПК России, напрямую ориентированная на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку экспортоориентированных российских сельхозтоваропроизводителей.
Проект «АгроРусь» проводится с 1991 года — ровесник современной России.
«Агрорусь» - единственная в России выставка в сфере сельского хозяйства, имеющая признание Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Проводится при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.
Дата проведения: 01.09.2021 -
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»
Организатор: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Сайт выставки: https://agrorus.expoforum.ru/
Тематические треки выставки
-
Сельскохозяйственная техника для малых форм хозяйствования
-
Оборудование для фермерских хозяйств
-
Оборудование для переработки, упаковки, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции
-
Растениеводство. Средства защиты растений. Агрохимия
-
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур. Удобрения
-
Животноводство. Птицеводство. Ветеринария. Разведение и содержание
-
Корма и комбикорма для сельскохозяйственных животных
-
Аквакультура. Рыбохозяйственный комплекс
-
Услуги для АПК. Научное обеспечение. Управление
-
Продукты питания. Пищевые добавки. Кухня регионов «от поля до прилавка»
Выставка проходит при поддержке:
-
Министерства сельского хозяйства РФ;
-
Правительства Санкт-Петербурга;
-
Правительства Ленинградской области.
Статистика выставки «АгроРусь-2020»:
-
более 500 компаний-участников;
-
10 000 специалистов;
-
Более 50 000 посетителей;
-
23 мероприятия конгрессно-деловой программы;
-
60% экспонентов — постоянные участники выставки «АгроРусь».
Посетители: представители органов власти АПК, руководители предприятий, фермеры, КФХ, ЛПХ, специалисты АПК.
В рамках юбилейной выставки «АгроРусь-2021» пройдут:
-
Байерская программа «Центр деловых контактов» https://agrorus.expoforum.ru/cdk
-
Конкурс «Золотая медаль» (под эгидой Минсельхоза России) https://agrorus.expoforum.ru/zolotaya-medal
-
Насыщенная деловая программа по актуальным вопросам АПК
Скачать презентационный буклет выставки «АгроРусь-2021»
30-я юбилейная агропромышленная выставка «АгроРусь» − крупнейшая выставочная площадка России для демонстрации ваших достижений в сфере АПК, обмена опытом, поиска новых партнеров и обсуждения перспектив развития отрасли.
Территория конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» (Санкт-Петербург) признана Роспотребнадзором и правительством города безопасной для участников и посетителей во время пандемии. Получены все необходимые разрешения для проведения мероприятий.