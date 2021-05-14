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Агроконсалтинг

МКБ реализует программы государственной поддержки экспорта

Партнёрский материал


Московский кредитный банк

Московский кредитный банк

В настоящее время в России реализуются различные программы государственной поддержки экспорта с участием банков, которые пользуются высоким спросом среди представителей бизнеса

Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова.

Государственные программы с участием банков распространяются в том числе на субсидирование экспортных кредитов. В них банки выступают в роли агентов. К числу наиболее востребованных продуктов, по данным аналитиков МКБ, относится субсидирование кредитов по пониженной ставке. Наталья Бахова сообщила, что на начало марта  МКБ заключил около 35 соглашений в области экспортного кредитования бизнеса — это наибольшее количество среди государственных банков. 

При этом банк предлагает разные программы кредитования, руководствуясь индивидуальным подходом с учетом потребностей конкретного клиента на основе качественной аналитики и экспертизы, а также детального анализа законодательства. 

Московский кредитный банк 

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