МКБ реализует программы государственной поддержки экспорта

Московский кредитный банк

В настоящее время в России реализуются различные программы государственной поддержки экспорта с участием банков, которые пользуются высоким спросом среди представителей бизнеса

Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказала директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова.



Государственные программы с участием банков распространяются в том числе на субсидирование экспортных кредитов. В них банки выступают в роли агентов. К числу наиболее востребованных продуктов, по данным аналитиков МКБ, относится субсидирование кредитов по пониженной ставке. Наталья Бахова сообщила, что на начало марта МКБ заключил около 35 соглашений в области экспортного кредитования бизнеса — это наибольшее количество среди государственных банков.



При этом банк предлагает разные программы кредитования, руководствуясь индивидуальным подходом с учетом потребностей конкретного клиента на основе качественной аналитики и экспертизы, а также детального анализа законодательства.

