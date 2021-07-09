Приглашаем на первый всероссийский «День КиберПоля»

Cognitive Agro Pilot

Мероприятие состоится 23 июля 2021 года

Уникальный формат

Это первое мероприятие в мире, где его участники — представители российских и зарубежных агрохозяйств в течение дня в прямом эфире могут быть виртуальным участником процесса промышленной уборки пшеницы умным комбайном в реальном времени, с системой автономного управления на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot.



Виртуальный тест-драйв комбайна

Во время трансляции будет наглядно показаны и разобраны основные моменты процесса автоматической уборки.



Ведущие эксперты рынка АПК

Комментировать процесс роботизированной уборки будут разработчики и независимые эксперты — известные специалисты и профессионалы отрасли АПК. Руководители российских агрохозяйств смогут получить ответы ведущих экспертов на многие ключевые вопросы повышения эффективности работы агрохозяйств с помощью цифровых технологий.



Первый всероссийский «День КиберПоля»:

- более 45 регионов России, США, Канада, Бразилия, Аргентина, Китай, Белоруссия, Казахстан.



- более 10 тыс. участников.



Подробная информация и программа



Организаторами первого всероссийского «Дня КиберПоля» являются «Песчанокопская аграрная группа» и ведущий мировой разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом на основе искусственного интеллекта компания Cognitive Pilot.



Мероприятие проводится при поддержке Юго-Западного Банка Сбербанка России.

