Приглашаем на первый всероссийский «День КиберПоля»

Мероприятие состоится 23 июля 2021 года
Уникальный формат
Это первое мероприятие в мире, где его участники — представители российских и зарубежных агрохозяйств в течение дня в прямом эфире могут быть виртуальным участником процесса промышленной уборки пшеницы умным комбайном в реальном времени, с системой автономного управления на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot.
Виртуальный тест-драйв комбайна
Во время трансляции будет наглядно показаны и разобраны основные моменты процесса автоматической уборки.
Ведущие эксперты рынка АПК
Комментировать процесс роботизированной уборки будут разработчики и независимые эксперты — известные специалисты и профессионалы отрасли АПК. Руководители российских агрохозяйств смогут получить ответы ведущих экспертов на многие ключевые вопросы повышения эффективности работы агрохозяйств с помощью цифровых технологий.
Первый всероссийский «День КиберПоля»:
- более 45 регионов России, США, Канада, Бразилия, Аргентина, Китай, Белоруссия, Казахстан.
- более 10 тыс. участников.
Подробная информация и программа
Организаторами первого всероссийского «Дня КиберПоля» являются «Песчанокопская аграрная группа» и ведущий мировой разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом на основе искусственного интеллекта компания Cognitive Pilot.
Мероприятие проводится при поддержке Юго-Западного Банка Сбербанка России.