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Russian Crop Production — 2021/22

Приглашаем на первый всероссийский «День КиберПоля»

Партнёрский материал


Cognitive Agro Pilot

Cognitive Agro Pilot

Мероприятие состоится 23 июля 2021 года

Уникальный формат

Это первое мероприятие в мире, где его участники — представители российских и зарубежных агрохозяйств в течение дня в прямом эфире могут быть виртуальным участником процесса промышленной уборки пшеницы умным комбайном в реальном времени, с системой автономного управления на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot. 

Виртуальный тест-драйв комбайна

Во время трансляции будет наглядно показаны и разобраны основные моменты процесса автоматической уборки. 

Ведущие эксперты рынка АПК

Комментировать процесс роботизированной уборки будут разработчики и независимые эксперты — известные специалисты и профессионалы отрасли АПК. Руководители российских агрохозяйств смогут получить ответы ведущих экспертов на многие ключевые вопросы повышения эффективности работы агрохозяйств с помощью цифровых технологий.

Первый всероссийский «День КиберПоля»: 

- более 45 регионов России, США, Канада, Бразилия, Аргентина, Китай, Белоруссия, Казахстан.

- более 10 тыс. участников. 

Подробная информация и программа

Организаторами первого всероссийского «Дня КиберПоля» являются «Песчанокопская аграрная группа» и ведущий мировой разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом на основе искусственного интеллекта компания Cognitive Pilot. 

Мероприятие проводится при поддержке Юго-Западного Банка Сбербанка России.

Cognitive Agro Pilot 

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