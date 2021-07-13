Ishida запустила виртуальную выставку на русском языке

Ishida

Мировой лидер в области упаковки продуктов питания компания Ishida представляет вам виртуальную выставку на русском языке

Открытие виртуальной выставки Ishida позволит производителям продуктов питания в России и других русскоговорящих странах увидеть в реальном времени все новинки оборудования и решения для упаковки и контроля качества .



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Формат 3D позволит вам подробнее рассмотреть целые упаковочные линии и отдельные единицы оборудования, а также получить доступ к технической информации, включая возможность просмотра видео, загрузки брошюр, и позволит ознакомиться с практическими примерами работы оборудования Ishida в России .



Особое внимание на виртуальной выставке уделяется проблемам на упаковочных линиях, с которыми сталкиваются практически все производители продуктов питания.







Мы предлагаем решения, которые позволят максимально повысить скорость и эффективность производства, обеспечивая при этом качество продукции на выходе, и сохранить репутацию вашего бренда.







Виртуальная выставка Ishida разделена на следующие тематики:



«Виртуальная выставка служит отличной платформой для демонстрации всей линейки оборудования Ishida для упаковки и контроля качества, — заявляет Олег Боричевский, генеральный директор Ishida Россия. — Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать посетителей наших выставочных стендов, а пока надеемся, что наша виртуальная выставка станет достойной альтернативой и в будущем будет дополнять „живые“ мероприятия, демонстрируя производителям как пищевой, так и непищевой продукции весь потенциал бренда Ishida».



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