Corteva Agriscience планирует увеличить объемы производства семян Pioneer® в России

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience увеличила посевные площади участков гибридизации и количество производимых локально гибридов кукурузы бренда Pioneer® в России в 2021 году по сравнению с прошлым годом

С момента начала реализации в 2016 году первых пилотных проектов по производству семян Pioneer® в России Corteva планомерно расширяет семенные посевы и локализует новые гибриды. Доверие компании к условиям и следование потребностям локального рынка РФ реализуется в стратегии локализации производства. В 2019 году проект получил наибольшее развитие благодаря началу сотрудничества Corteva с ООО «Долина семян», на чьих производственных площадках в Ставропольском крае и Белгородской области происходит доработка семян Pioneer®, выращенных в России. В текущем сезоне площади, занятые семенными посевами кукурузы и подсолнечника и расположенные на юге России и в Центральном Черноземье, были увеличены компанией более чем на 40%.



Важным условием расположения участков гибридизации является высокая культура земледелия и непосредственная близость к семенным заводам партнера, так как согласно технологии производства Pioneer® уборка семян осуществляется при повышенной влажности зерна и требует максимально оперативной доставки посевного материала на предприятия. Кроме того, участки гибридизации располагаются на орошаемых участках, что позволяет снизить риски, связанные с погодными условиями, и повысить качество производимых семян в РФ. При этом для каждой родительской линии и гибрида разработана технология производства, учитывающая их индивидуальные особенности.



В текущем году ассортимент производимых в России семян расширился в 2 раза по сравнению с прошлым сезоном. Сегодня более 60% гибридов кукурузы и около 15% подсолнечника из линейки Pioneer®, реализуемой в России, производятся на заводе ООО «Долина семян», расположенном в Ставропольском крае. Белгородский завод компании-партнера также является неотъемлемым и важным участником стратегии локализации производства высококачественных семян бренда Pioneer®.



Благодаря высокому уровню внедрения и использования цифровых решений производственная команда имеет возможность следить за каждым участком семенных посевов от всходов до уборки, с высокой точностью прогнозировать урожайность культуры, сроки полевых работ, оценивать эффективность операций и своевременно реагировать на возникающие обстоятельства, обеспечивая соответствие качества семенной продукции международным стандартам Pioneer® и российским стандартам производства семян.



«Обеспечение максимальной близости производства к региону продаж — важная бизнес-задача компании Corteva Agriscience на всех рынках ее присутствия, а дальнейшее наращивание объемов локализации — приоритетное направление работы компании в России, — комментирует Александр Козачков, руководитель бизнеса Corteva Agriscience в России. — Для компании этот проект не только способ сократить сроки поставки семян клиентам, но и возможность предоставить больше рабочих мест и обучить российских специалистов передовым технологиям производства семенной продукции, а также способствовать привлечению в страну инвестиций. При этом стоит отметить, что основным драйвером роста производства семян Pioneer® в России остается ежегодное увеличение спроса на продукцию бренда со стороны отечественных аграриев».



В планах компании в 2021 году отработать в России на производственных мощностях заводов «Долины семян» новые технологии в обработке семян, обеспечивающие максимально эффективную защиту семян и повышающие посевные характеристики. Внедрение новых культур для производства в России также на повестке дня.



«Семенной бизнес Corteva Agriscience в Восточной Европе составляет более 60% всего бизнеса компании на данной территории. Поэтому локализация производства в странах продаж, позволяющая сократить время доставки, обеспечить стабильность качества и гибкость в выборе препаратов для предпосевной обработки семян — является важным элементом бизнес-стратегии компании, — рассказывает Андрей Андрюшко, руководитель производства семян Corteva Agriscience в Восточной Европе. — Единая система контроля качества на каждом производственном этапе, включая проверку генетической чистоты, посевных качеств и всхожести, позволяет гарантировать качество и полное соответствие мировым производственным стандартам Pioneer® каждой партии посевного материала независимо от страны происхождения».

