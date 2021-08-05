Доля рынка отечественных производителей пестицидов в России впервые превысила долю иностранных компаний

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По итогам 2020 года российские производители пестицидов впервые обогнали по объему продаж поставщиков импортной продукции, сообщил Владимир Алгинин, исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) и заместитель генерального директора АО «Фирма „Август“» по общим вопросам. Продажи препаратов компаний, состоящих в РСП ХСЗР, в натуральном выражении достигли 97,9 тыс. т, тогда как показатель ввоза импортных препаратов, по данным союза, был равен 60,6 тыс. т, а объем продукции, выпущенной иностранными компаниями на российских предприятиях по схеме толлинга, равнялся 29,3 тыс. т. В итоге совокупный объем реализации пестицидов зарубежных компаний составил 89,9 тыс. т, т. е. на 8% меньше, чем было продано отечественных препаратов

Для сравнения: в 2019 году российские производители ХСЗР отгрузили аграриям 75,8 тыс. т готовой продукции, объем прямого импорта был на уровне 55,1 тыс. т, а на долю производства по схеме толлинга пришлось 23,3 тыс. т. По каждому направлению поставок в 2020-м наблюдался рост, однако увеличение сбыта продукции отечественных производителей оказалось более динамичным, чем иностранных компаний — даже с учетом стремительного прироста выпуска зарубежных препаратов на мощностях российских предприятий (более 25% в годовом исчислении).



«Минувший год был первым, когда, по данным РСП ХСЗР, объем продаж отечественной продукции на российском рынке превзошел поставки препаратов мультинациональных компаний и экспорта из Китая. На долю отечественных предприятий в 2020 году пришлось 52% рынка. Нужно понимать, что у любого государства в целом нет нужды производить 100% необходимых ему товаров, но для экономики страны зависимость от импорта сверх определенной доли в каждой отрасли создает ряд угроз. В нашей, по моему мнению, доля ввозимой продукции не должна превышать 30%. В агропромышленном, военно-промышленном, топливно-энергетическом комплексах России вообще недопустима зависимость от импорта, так как на этих отраслях завязана безопасность страны, в том числе продовольственная, — объясняет Владимир Алгинин. — Например, мы далеко продвинулись в создании разнообразных препаративных форм пестицидов, но что касается синтеза действующих веществ для препаратов, то 85% их общего объема сейчас закупается в Китае. Хорошо, что наша компания запустила там собственный завод, что-то начинаем производить и в России — пока в экспериментальном порядке, однако РСП ХСЗР совместно с Минпромом уже отрабатывает такие возможности по ряду позиций. Но если в нынешних условиях случится дефицит того или иного компонента, будет ли иностранная компания поставлять его в первую очередь на российский рынок? Нет, прежде всего она обеспечит свою страну, и может сложиться ситуация, что мы не сумеем защитить собственные посевы и будем терять урожай».



Кроме того, подчеркивает Владимир Алгинин, прибыль, ради которой и работают производители, лучше использовать во внутреннем обороте, нежели направлять эти финансовые средства на стимулирование экономики другой страны. С этой точки зрения важно и второе направление развития импортозамещения: сегодня в России уже строятся два завода крупных мультинациональных компаний, где будут выпускаться пестициды. Это стало возможным благодаря внедрению разнообразных механизмов поддержки внутреннего производства. «Подобная локализация обозначает как дополнительные рабочие места, так и рост налоговых поступлений. Таким образом, у нас не только появляются новые предприятия и расширяется выбор продукции, но и увеличиваются возможности для экспорта средств защиты растений — производственных мощностей сегодня в России достаточно и для закрытия потребностей отечественных аграриев, и для выхода на рынки других стран», — отмечает Владимир Алгинин.



Помимо этого, стимулировать развитие импортозамещения в отрасли защиты растений должно совершенствование законодательной базы. С 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 522-ФЗ, с помощью которого были внесены изменения в главный нормативно-правовой акт, регулирующий рынок агрохимии, — Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Закон наделяет Россельхознадзор функциями контроля за оборотом и применением пестицидов и агрохимикатов, а также за соблюдением требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на территорию России. Правительством РФ был утвержден список из 14 пунктов пропуска, и только через них теперь допустим ввоз импортной продукции, где она будет проходить необходимый контроль. Таким образом, ниша контрафактных и фальсифицированных пестицидов, которые благодаря данным мерам не попадут на российский рынок, в конечном итоге также должна быть занята качественными отечественными препаратами.



Компания «Август» как крупнейший российский производитель ХСЗР разработала ряд оригинальных и защищенных патентами продуктов для аграриев. Создатели новых препаратов в «Августе» исходят из того, что оптимальный продукт — это не только правильное сочетание действующих веществ, но и инновационная препаративная форма. Так, научный центр компании первым в России разработал основы технологии производства ХСЗР в виде наноформуляций, позволяющих значительно увеличить потенциал действующих веществ и повысить их эффективность. «Август» стремится создать для потребителей наилучшие условия и в части выпуска самих продуктов, и в части оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, не только продавая препараты, но и осуществляя технологическое сопровождение их применения. Специалисты компании при этом получают от земледельцев обратную связь, чтобы через понимание потребностей своих клиентов формировать линейку наиболее перспективной и экологически чистой продукции, наращивая таким образом собственную долю рынка и внося вклад в реализацию стратегии импортозамещения наряду с другими российскими производителями ХСЗР.

