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Russian Crop Production — 2021/22

Доля рынка отечественных производителей пестицидов в России впервые превысила долю иностранных компаний

Партнёрский материал


Pixabay

Pixabay

По итогам 2020 года российские производители пестицидов впервые обогнали по объему продаж поставщиков импортной продукции, сообщил Владимир Алгинин, исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений (РСП ХСЗР) и заместитель генерального директора АО «Фирма „Август“» по общим вопросам. Продажи препаратов компаний, состоящих в РСП ХСЗР, в натуральном выражении достигли 97,9 тыс. т, тогда как показатель ввоза импортных препаратов, по данным союза, был равен 60,6 тыс. т, а объем продукции, выпущенной иностранными компаниями на российских предприятиях по схеме толлинга, равнялся 29,3 тыс. т. В итоге совокупный объем реализации пестицидов зарубежных компаний составил 89,9 тыс. т, т. е. на 8% меньше, чем было продано отечественных препаратов

Для сравнения: в 2019 году российские производители ХСЗР отгрузили аграриям 75,8 тыс. т готовой продукции, объем прямого импорта был на уровне 55,1 тыс. т, а на долю производства по схеме толлинга пришлось 23,3 тыс. т. По каждому направлению поставок в 2020-м наблюдался рост, однако увеличение сбыта продукции отечественных производителей оказалось более динамичным, чем иностранных компаний — даже с учетом стремительного прироста выпуска зарубежных препаратов на мощностях российских предприятий (более 25% в годовом исчислении).

«Минувший год был первым, когда, по данным РСП ХСЗР, объем продаж отечественной продукции на российском рынке превзошел поставки препаратов мультинациональных компаний и экспорта из Китая. На долю отечественных предприятий в 2020 году пришлось 52% рынка. Нужно понимать, что у любого государства в целом нет нужды производить 100% необходимых ему товаров, но для экономики страны зависимость от импорта сверх определенной доли в каждой отрасли создает ряд угроз. В нашей, по моему мнению, доля ввозимой продукции не должна превышать 30%. В агропромышленном, военно-промышленном, топливно-энергетическом комплексах России вообще недопустима зависимость от импорта, так как на этих отраслях завязана безопасность страны, в том числе продовольственная, — объясняет Владимир Алгинин. — Например, мы далеко продвинулись в создании разнообразных препаративных форм пестицидов, но что касается синтеза действующих веществ для препаратов, то 85% их общего объема сейчас закупается в Китае. Хорошо, что наша компания запустила там собственный завод, что-то начинаем производить и в России — пока в экспериментальном порядке, однако РСП ХСЗР совместно с Минпромом уже отрабатывает такие возможности по ряду позиций. Но если в нынешних условиях случится дефицит того или иного компонента, будет ли иностранная компания поставлять его в первую очередь на российский рынок? Нет, прежде всего она обеспечит свою страну, и может сложиться ситуация, что мы не сумеем защитить собственные посевы и будем терять урожай».

Кроме того, подчеркивает Владимир Алгинин, прибыль, ради которой и работают производители, лучше использовать во внутреннем обороте, нежели направлять эти финансовые средства на стимулирование экономики другой страны. С этой точки зрения важно и второе направление развития импортозамещения: сегодня в России уже строятся два завода крупных мультинациональных компаний, где будут выпускаться пестициды. Это стало возможным благодаря внедрению разнообразных механизмов поддержки внутреннего производства. «Подобная локализация обозначает как дополнительные рабочие места, так и рост налоговых поступлений. Таким образом, у нас не только появляются новые предприятия и расширяется выбор продукции, но и увеличиваются возможности для экспорта средств защиты растений — производственных мощностей сегодня в России достаточно и для закрытия потребностей отечественных аграриев, и для выхода на рынки других стран», — отмечает Владимир Алгинин.

Помимо этого, стимулировать развитие импортозамещения в отрасли защиты растений должно совершенствование законодательной базы. С 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 522-ФЗ, с помощью которого были внесены изменения в главный нормативно-правовой акт, регулирующий рынок агрохимии, — Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Закон наделяет Россельхознадзор функциями контроля за оборотом и применением пестицидов и агрохимикатов, а также за соблюдением требований к пестицидам и агрохимикатам при ввозе на территорию России. Правительством РФ был утвержден список из 14 пунктов пропуска, и только через них теперь допустим ввоз импортной продукции, где она будет проходить необходимый контроль. Таким образом, ниша контрафактных и фальсифицированных пестицидов, которые благодаря данным мерам не попадут на российский рынок, в конечном итоге также должна быть занята качественными отечественными препаратами.

Компания «Август» как крупнейший российский производитель ХСЗР разработала ряд оригинальных и защищенных патентами продуктов для аграриев. Создатели новых препаратов в «Августе» исходят из того, что оптимальный продукт — это не только правильное сочетание действующих веществ, но и инновационная препаративная форма. Так, научный центр компании первым в России разработал основы технологии производства ХСЗР в виде наноформуляций, позволяющих значительно увеличить потенциал действующих веществ и повысить их эффективность. «Август» стремится создать для потребителей наилучшие условия и в части выпуска самих продуктов, и в части оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, не только продавая препараты, но и осуществляя технологическое сопровождение их применения. Специалисты компании при этом получают от земледельцев обратную связь, чтобы через понимание потребностей своих клиентов формировать линейку наиболее перспективной и экологически чистой продукции, наращивая таким образом собственную долю рынка и внося вклад в реализацию стратегии импортозамещения наряду с другими российскими производителями ХСЗР.

АО Фирма «Август» 

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