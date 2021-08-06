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Russian Crop Production — 2021/22

В «Прогресс Агро» начался сезон переработки сахарной свеклы

Партнёрский материал


«Прогресс Агро»

«Прогресс Агро»

Усть-Лабинский сахарный завод «Свобода», входящий в группу компаний «Прогресс Агро» (компанию основал Олег Дерипаска), начал приемку и переработку сахарной свеклы

На полную мощность — до 7 тыс. т переработки сырья в сутки — планируется выход с 7 августа. Сегодня на кагатные поля завода принимается по 4,5 тыс. т сырья.

Запуск завода начался еще 1 августа, в этот день, как говорят заводчане, «разожгли паровой котел ТЭЦ». На следующий провели «горячую пробу» работы завода и пустили в переработку 500 т свеклы. После прогона технологических смен завод постепенно начал наращивать объемы переработки сырья.

Сахарная свекла поступает на «КамАЗах» с полей агропредприятия «Рассвет», входящего в группу «Прогресс Агро». Сахаристость свеклы составляет 16,5%, в сентябре растениеводы прогнозируют рост этого показателя.

В период подготовки завода к сезону переработки, помимо текущего ремонта, была установлена новая линия фасовки готового сахара-песка в тару 1 кг. Мешки с сахаром будут направляться в собственную розничную сеть «Моя станица». Инвестиции в закупку отечественного оборудования мощностью 40 мешков в минуту составили 8 млн руб. Линию фасовки обслуживают три оператора.

«Прогресс Агро»

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