ВНИИ Экология разработал методические указания для экологической оценки пестицидов и агрохимикатов

ВНИИ Экология



ФГБУ «ВНИИ Экология» утвердил Методические указания по разработке проекта программ регистрационных испытаний по экологической оценке регламентов применения пестицидов и агрохимикатов (Указания ВНИИ Экология). Этим документом определяется перечень регистрационных испытаний, необходимых для определения безопасного воздействия пестицидов и агрохимикатов на окружающую среду при их применении. До утверждения этих указаний при регистрации пестицидов и агрохимикатов ориентировались только на Методические рекомендации «Экологическая оценка пестицидов», разработанные факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова (Рекомендации МГУ).



Таким образом, сейчас есть две методики, утвержденные экспертными организациями, допущенными Минсельхозом России для экологической оценки регламентов применения препаратов. ВНИИ Экология — подведомственная организация Минприроды, МГУ — один из ведущих научных институтов страны. Давайте разберемся, в чем отличия между их методиками и какая из них обеспечивает большую заботу об окружающей среде.



Назначение

Рекомендации МГУ — это научно-методическое издание, обобщающее и систематизирующее результаты научной и экспертной деятельности факультета почвоведения университета. Они носят рекомендательный характер. Рекомендации затрагивают только пестициды и не распространяются на агрохимикаты.



Указания ВНИИ Экология распространяются на пестициды и агрохимикаты и устанавливают четкие научно обоснованные требования для разработки проектов программ их регистрационных испытаний.



Поведение в окружающей среде

Рекомендации МГУ определяют воздействие пестицидов на основании использования иностранных математических моделей, в том числе PEARL (от англ. Pesticide Emission Assessment at Regional and Local scales — это физически обоснованная математическая модель, предназначенная для прогнозирования поведения пестицидов в системе «почва-растение» и оценки риска их миграции в грунтовые воды) и FOCUS (от англ. Forum for the Co-ordination of Pesticide Fate Models and their Use — это европейская инициатива, которая создала единую методологию и набор математических моделей для прогнозирования поведения пестицидов в окружающей среде). В основе этих моделей данные о структуре почв и климата ЕС и США. В документе прямо указано, что при сравнении с реальными показателями в России ошибка прогноза достигает 55%.



Поведение пестицидов в окружающей среде оценивается только на основании справочных данных по токсичности действующего вещества. Проведение полевых и лабораторных испытаний Рекомендациями МГУ не предусмотрено. Таким образом, не учитывается изменение характеристик действующих веществ, таких как летучесть, сорбция, стойкость в результате их взаимодействия с другими компонентами в пестицидах (ПАВ, растворители, стабилизаторы и прочие). В то же время об этом воздействии говорится в Рекомендациях МГУ: коформулянты улучшают растворимость, стабильность и проникновение в растения действующих веществ.



Указания ВНИИ Экология направлены на проведение полевых и лабораторных регистрационных испытаний и четко устанавливают критерии необходимости такой работы. Например, лабораторные колоночные опыты нужно проводить при одновременном выполнении условий по действующему веществу: коэффициент сорбции K ОС (foc) < 500 л/кг и стойкость в почве (DT 50 ) превышает 21 сутки. При этом предполагается, что пестициды применяются в открытом грунте, не относятся к феромонам, не используются только для обработки зернохранилищ. А, например, полевые исследования по попаданию веществ в поверхностные воды путем сноса с обрабатываемых полей необходимо проводить в отношении только тех пестицидов и агрохимикатов, применение которых предусматривает наземное опрыскивание и если они являются токсичными для любой из групп водной биоты по результатам лабораторных исследований.







Экотоксикология

Рекомендации МГУ определяют группы организмов, на которых необходимо проводить испытания на основании Приказа Минсельхоза России от 31 июля 2020 года № 442 (в настоящий момент не действует).



Для оценки воздействия пестицидов на млекопитающих достаточно данных, указанных регистрантом в предоставленном досье. Проведение испытаний, согласно Рекомендациям МГУ, не требуется.



Необходимость регистрационных испытаний для других объектов животного мира, таких как птицы, водные организмы и пчелы, требуется при условиях токсичности действующего вещества для этих объектов, или если препаративная форма пестицида — концентрат эмульсии, или при наличии в пестициде нескольких действующих веществ. Иными словами, испытания для определения токсичности пестицида для пчел необходимо проводить только при токсичности для них действующего вещества, или если нет данных о его токсичности, или при формуляции концентрат эмульсии.



Указания ВНИИ Экология обозначают необходимость регистрационных испытаний на те же группы живых организмов. Однако есть существенное различие в требованиях — на какие именно пестициды и агрохимикаты они распространяются. Так, регистрационные испытания для негативного воздействия на млекопитающих необходимо проводить для всех пестицидов, кроме тех, к которым у диких зверей нет доступа, — применяемых только для обработки зернохранилищ или только в условиях закрытого грунта. А токсичное воздействие пестицидов на медоносных пчел нужно проводить в отношении всех пестицидов за исключением твердых форм, применяемых в виде гранул, порошков, брикетов и иных форм без образования рабочей жидкости и аэрозоля; протравителей семян; применяемых только для обработки зернохранилищ и мест хранения урожая; используемых только в условиях закрытого грунта.



В целом подход МГУ сводится к проверке пестицидов, когда и так есть понимание их опасности на основании как токсичности действующего вещества, так и используемой формуляции. А ВНИИ Экология считает все пестициды и агрохимикаты потенциально опасными, но исключает необходимость регистрационных испытаний в тех случаях, когда нет взаимодействия пестицида или агрохимиката с определенной группой живых организмов. Например, если пестицид применяют только в закрытом грунте, то он не контактирует ни со зверями, ни с птицами, ни с пчелами, ни с червями, а следовательно, нет смысла определять его негативное воздействие для них.



Практика

Чтобы убедиться в эффективности более тщательной проверки пестицидов, предлагаемой Указаниями ВНИИ Экология, мы получили результаты регистрационных испытаний пестицидов, которые по Рекомендациям МГУ не подлежат проверке. Оказалось, что из всех проверенных пестицидов более 10% представляют опасность для окружающей среды.



Например: Гербицид ХХХХХХХ, СЭ (410 г/л 2,4 — Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) + 15 г/л флорасулама); препаративная форма: суспензионная эмульсия; токсичность действующих веществ: 2,4 — Д кислоты (сложный 2-этилгексиловый эфир) не токсичен (LD 50 >100 мкг/пчелу), флорасулам не токсичен (LD 50 >100 мкг/пчелу).



Согласно Рекомендациям МГУ, регистрационные испытания для медоносных пчел не предусмотрены, пестицид считался бы безопасным и ему был бы присвоен 3-й класс опасности.



По результатам лабораторных испытаний, контактная летальная доза LD 50 = 9,1 мкг/пчелу, острая пероральная летальная доза LD 50 = 6,02 мкг/пчелу.



На основании этих результатов пестицид является токсичным для пчел, и ему должен быть присвоен 2-й класс опасности. А следовательно, введены дополнительные ограничения при применении.



Инсектицид-протравитель семян ХХХХХХХ, КС (600 г/л тиаметоксама); препаративная форма: концентрат суспензии; токсичность действующего вещества: тиаметоксам не токсичен (LD 50 >500 мг/кг).



Согласно Рекомендациям МГУ, регистрационные испытания для птиц не предусмотрены, пестицид считался бы безопасным и ему был бы присвоен 3-й класс опасности.



По результатам лабораторных испытаний, пероральная летальная доза LD 50 = 55,1 мг/кг.



На основании этих результатов пестицид является токсичным для птиц, и ему должен быть присвоен 2-й класс опасности. А следовательно, введены дополнительные ограничения при применении.



Это наглядный пример того, что даже при использовании безопасного для пчел и птиц действующего вещества может быть получен токсичный пестицид, уничтожающий объекты животного мира и оказывающий негативное влияние на объекты окружающей среды. Причиной этого могут быть применяемые при производстве компоненты. При этом в случае гибели пчел и птиц невозможно будет выявить в их останках этот компонент и зафиксировать пестицид как причину катастрофы.



Выводы

Указания ВНИИ Экология показали проработанность в вопросе реальной потребности изучения воздействия пестицидов и агрохимикатов на объекты окружающей среды, тогда как Рекомендации МГУ охватывают только усеченное изучение. Подведомственная организация профильного министерства лучше и тщательнее разбирается в вопросе негативных воздействий на окружающую среду. При этом практическое различие в подходах показало, что причиной массовой гибели пчел, рыб, птиц и зверей, мог быть используемый десятилетиями формальный подход к оценке воздействия пестицидов и агрохимикатов на окружающую среду.

