Компания «ФЭС-Агро» своевременно погасила третий облигационный выпуск в размере 1 млрд рублей

Компания «ФЭС-Агро» сообщает об успешном исполнении всех обязательств перед инвесторами по третьему облигационному выпуску серии 001Р-01. Суммарный объем выплат последнего транша составил 517,45 млн руб., из которых 500 млн руб. направлено на погашение номинала и 17,45 млн руб. — на выплату купонного дохода. Таким образом, третий облигационный заем завершен в полном объеме в соответствии с графиком и условиями эмиссионной документации.
За годы работы на публичном долговом рынке «ФЭС-Агро» сформировала репутацию надежного эмитента. С момента выхода на рынок облигаций компания успешно разместила и осуществила погашение трех облигационных займов. Также на протяжении последних лет кредитоспособность «ФЭС-Агро» регулярно улучшалась и подтверждалась рейтинговым агентством «Эксперт РА». Сегодня кредитный рейтинг компании находится на уровне ruBBB- с прогнозом «стабильный», что отражает ее стабильное финансовое положение и высокий уровень доверия со стороны профессионального инвестиционного сообщества.
Президент и председатель совета директоров «ФЭС-Агро» Александр Михайлов:
«Сегодня, когда мы полностью исполнили обязательства по очередному облигационному займу, мы с гордостью смотрим на путь, который прошла компания на публичном рынке капитала. Мы искренне благодарим наших инвесторов за оказанное доверие, партнеров — за многолетнее сотрудничество, а также наши банки-партнеры — за профессиональную поддержку.
Важно отметить, что погашение третьего выпуска облигаций было осуществлено полностью за счет собственных денежных средств компании, сформированных благодаря органическому развитию бизнеса, росту операционной эффективности и устойчивому денежному потоку. “ФЭС-Агро” не привлекала дополнительное долговое финансирование для исполнения своих обязательств перед инвесторами.
Мы отмечаем большой интерес инвесторов, и нам действительно ценно видеть такое внимание к компании как к эмитенту, а также к нашим программам. Мы обязательно рассмотрим возможность нового выпуска при наличии благоприятных условий на рынке долгового капитала. Но я хочу подчеркнуть, что наша приверженность прозрачности ведения бизнеса остается неизменной. Мы продолжим регулярно публиковать отчетность, делиться результатами работы и информировать о важных событиях в жизни нашей компании».
«ФЭС-Агро» — компания, предлагающая профессиональные решения в области возделывания сельскохозяйственных культур для более чем 3500 клиентов, федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений. В настоящее время «ФЭС-Агро» представлена 35 подразделениями на территории Российской Федерации.
Информация о «ФЭС-Агро» раскрыта на сайте Интерфакс-ЦРКИ по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730, а также на сайте компании: https://fes-agro.ru/investoram.
Для дополнительной информации:
Пресс-служба ООО «ФЭС-Агро»
Анастасия Сечина
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