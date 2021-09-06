Картофелеводы России узнали об эффективном решении Corteva Agriscience для контроля сельскохозяйственной нематоды

Corteva Agriscience

Международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience поддержала 14-й Международный нематологический симпозиум Российского общества нематологов, в рамках которого провела обучающий курс по борьбе с сельскохозяйственной нематодой

Мероприятие состоялось в августе в Ярославской области и объединило 30 картофелеводов из Ставропольского края, Черноземья, Центрального федерального округа и городов Зауралья. В ходе курса участники обучились способам выявления случаев поражения сельхозкультур нематодами, выделения нематод из почвы и пораженных органов растений, первичной идентификации паразитических видов, а также основным методам борьбы с различными видами нематод растений, вызывающих наиболее значимые потери урожая, а значит, и экономические потери.



Михаил Приданников, заведующий лабораторией фитопаразитологии Центра паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, рассказал, что единственным современным нематицидом, зарегистрированным в России для применения на картофеле, моркови и сахарной свекле, является «Видат™ 5 Г», представленный российскому рынку компанией Corteva Agriscience в 2018 году. Спикер подчеркнул актуальность регистрации препарата на российском рынке, так как этот сегмент СЗР испытывает острый дефицит современных решений.



«Галловые или стеблевые нематоды покрывают до 100% территории европейской части России, а площадь распространения золотистой цистообразующей картофельной нематоды достигла более 1 млн га, практически сравнявшись с площадями возделывания картофеля у нас в стране. В то же время последние десятилетия решению этой проблемы не уделялось должного внимания, в первую очередь в связи с экономической составляющей, потому что борьба химическими средствами защиты требует серьезных капиталовложений. И пока в России не появилось позитивной практики возделывания более дорогих сортов картофеля на семена и переработку, которые приносят большую прибыль, применение СЗР для борьбы с нематодой было нерентабельно. Сегодня же этот сегмент растениеводства выходит на новый уровень и имеет большие перспективы, в том числе благодаря появлению эффективных и экономически оправданных решений», — рассказал Михаил Приданников.



«Видат™ 5 Г» содержит системное действующее вещество оксамил, которое блокирует передачу импульсов между синапсами нервных клеток паразитов, тем самым при высоких концентрациях вызывает гибель, а при низких — ингибирует процесс движения и питания нематод. Благодаря такому механизму препарат показывает хозяйственную эффективность до 98%, что подтверждается рядом опытов, которые проводились в России.



«Большое значение в имплементации решений для борьбы с болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур имеет научно-практическая база, поэтому, следуя Целям устойчивого развития 2030, Corteva Agriscience уделяет особое внимание обучению аграриев и делится с ними лучшими мировыми практиками, которые релевантны для каждого конкретного рынка. Использование эффективного решения для контроля нематод „Видат™ 5 Г“ может действительно стать драйвером экономически выгодного картофелеводства», — рассказал Александр Кравченко, руководитель отдела маркетинга Corteva Agriscience в России.





