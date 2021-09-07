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Премия «Агроинвестор года - 2021»

В Чеченской Республике начали маркировать молочные продукты сроком хранения более 40 суток

Партнёрский материал


ЦРПТ

ЦРПТ

С 1 сентября на территории РФ начался второй этап маркировки молочной продукции. Теперь требование обязательного нанесения средств идентификации распространяется на продукты со сроком хранения более 40 суток

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, все участники рынка оборота молока в регионе своевременно начали выпускать товары с маркировкой.

Одним из первых предприятий Чеченской Республики, прошедших регистрацию в государственной информационной системе мониторинга в соответствии с предусмотренными требованиями, стало ООО «Лидер-A». Теперь компания полностью готова к работе в новых условиях. На предприятии сообщили, что в качестве основного метода нанесения DataMatrix-кодов было выбрано этикетирование. Необходимое для этого оборудование поставило ООО «Альбига».

Минэкономтерразвития ЧР целенаправленно проводит работу по внедрению маркировки товаров согласно распоряжению Правительства Чеченской Республики от 13.07.2020 № 284. Для контроля введения системы маркировки и решения возникающих в процессе вопросов в республике создан оперативный штаб, возглавляемый вице-премьером Абдулой Магомадовым.

В настоящее время обязательная маркировка уже наносится на все выпускаемое в ЧР мороженое, сыры и молочные продукты со сроком хранения более 40 суток. С 1 декабря 2021 года это требование также распространится на продукцию со сроком хранения менее 40 дней. С этой же даты вводится обязательное фиксирование выбытия маркированной продукции через кассы.


ЦРПТ 

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