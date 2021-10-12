Отказ от сырья животного происхождения как основа биобезопасности престартерного корма

«Коудайс МКорма»

Правильное, сбалансированное кормление обеспечивает здоровье, высокую продуктивность животных, а также предупреждает различные заболевания и способствует успешному лечению поголовья. Однако происходит это при условии, что рацион составляют высококачественные корма

К кормам, предназначенным для молодняка, традиционно предъявляются более строгие требования, чем к кормам для взрослых животных. Один из видов такого корма — престартер. Его скармливают молодняку в самый ранний период развития. О том, каким должен быть правильный престартер и к чему может привести пренебрежение качеством, расскажет автор этой статьи — генеральный директор НПАО «Де Хёс» (совместное предприятие российской компании «Коудайс МКорма» и нидерландской De Heus) Александр Матвеев.







Продукт под названием «престартер» сейчас производят многие предприятия: и типовые комбикормовые заводы, и производители сельскохозяйственной продукции с полным циклом производства, и заводы, специализирующиеся исключительно на производстве престартерного корма. И, конечно же, качество такого продукта будет в каждом случае разным. Завод компании «Де Хёс» в г. Лакинске (Владимирская область) является специализированным предприятием по производству престартерных кормов, обладая огромным опытом и экспертными знаниями в престартерном производстве. Подходы компании к производству престартера определяются не только его физико-химическими показателями, питательностью и сбалансированностью, но и в первую очередь его биобезопасностью. С момента запуска производства в 2013 году в качестве сырья на заводе никогда не применялись продукты животного происхождения. Действительно, отказ от относительно дешевых источников животного протеина ведет к удорожанию готового продукта, но мы твердо убеждены, что риски, связанные с распространением микробиологической опасности на предприятии, его складах, производственных помещениях, в лаборатории, являются недопустимыми.



Животные риски



Общеизвестный факт: корма животного происхождения могут быть источником различных кормовых патологий и болезней животных, таких как кормовые токсикоинфекции и токсикозы, из-за возможного содержания в таких кормах различных микроорганизмов. От растительных животные корма отличаются тем, что в них отсутствует клетчатка, а также другие углеводы, за исключением лактозы молока. Как правило, это отходы мясной промышленности: мясная и мясокостная мука, кровяная мука, кормовой животный жир, мука из шквар, боенские и кухонные отходы. Кроме того, в процессе технологической обработки кормов животного происхождения может произойти их обсеменение довольно распространенными в природе стафилококками и стрептококками.



При хранении в сырье животного происхождения проходят активные биохимические и микробиологические процессы, к тому же продукция с низким содержанием жира обладает повышенной гигроскопичностью. Как в жирной, так и в нежирной муке отмечается интенсивный распад и окисление жира с образованием неприятного запаха, что является верным признаком низкого качества и нарушения биобезопасности продукта. Для лучшей сохранности рекомендуется хранить такое сырье либо при низких температурах (0-5 °С), либо в среде инертных газов, либо в стабилизированном виде, что, конечно же, увеличивает расходы на его хранение.



В кормах животного происхождения могут содержаться и отдельные вредные продукты обмена веществ, которые остались в организме животного, использованного для производства белкового сырья. По нормам законодательства наличие патогенной микрофлоры в кормах животного происхождения не допускается. Однако действительность говорит о несоблюдении стандартов безопасности. По данным ветеринарных лабораторий, при контроле кормов животного происхождения наиболее часто обнаруживаются несоответствия по таким показателям микробиологической безопасности, как общая бакобсемененность кормов (в 45,7% исследованных образцов), кишечная палочка (31,4%), сальмонеллы (10,7%), протей (3,45%), синегнойная палочка (2,55%), анаэробы (1,67%). Каждый из этих микроорганизмов может стать причиной серьезных заболеваний как животных, так и человека.



Растительная альтернатива



Учитывая вышеуказанные риски, при использовании сырья животного происхождения особую ценность приобретает более безопасная альтернатива — сырье растительного происхождения, подвергшееся специализированной гидротермической обработке, а именно экструдированию и гранулированию.



Сырье растительного происхождения значительно реже становится причиной развития токсикоинфекции и токсикоза. Во многом это обусловлено более высокой культурой производства (для микробиологического производства необходимо соблюдение стерильности) и низкой влажностью. Использование «более чистого» в микробиологическом плане сырья позволяет сохранять благоприятный микробиологический фон на комбикормовых и животноводческих предприятиях, что способствует улучшению здоровья животных и, как следствие, сокращению затрат на лечение и вынужденную дезинфекцию помещений и оборудования.



Один из основных сырьевых компонентов растительного происхождения для престартеров — зерновые. Перед переработкой на предприятии «Де Хёс» все зерно проходит двухфазную очистку, что сводит к минимуму содержание в нем микотоксинов. Зерно закупается в регионах с высоким урожаем и минимальным содержанием микотоксинов. В производстве престартера «Де Хёс» также используются высококачественные соевые белковые концентраты и молочная сыворотка.



Технологический процесс производства престартера начинается с контроля сырья. Зерновые компоненты поступают на воздушно-ситовой сепаратор, на котором выделяются посторонние примеси, а на магнитных колонках извлекается металломагнитная примесь. Как известно, в закупаемом зерне и семенах бобовых присутствуют нежелательные примеси, такие как солома или семена сорняков, которые могут существенно изменить вкус конечного продукта, а также содержать антипитательные элементы (например, ингибитор трипсина в сое). В производстве престартера на заводе «Де Хёс» применяется двухступенчатая очистка зерна.



При приемке зерна и загрузке в силос для хранения установлен сепаратор марки СЦК-100, который очищает зерновое сырье от посторонних примесей. Очистка зерна от крупной примеси (камни, комья земли, солома и др.) осуществляется при помощи сита диаметром 8-12 мм, от мелкой (мелкие семена, песок, камешки, щуплое зерно и др.) — при помощи сита диаметром 5,5-6,5 мм. Различные минеральные примеси ликвидируются через сито в 2,5 мм. А пыль из зерна удаляется системой аспирации, осаждается в циклонах и утилизируется.



На линии подачи зерна из силосов хранения в дозировочные бункера престартерной линии установлен трехуровневый просеиватель «Могенсен» тип 1546 № 2106, который включает два вибрационных двигателя по 2,2 кВт. Здесь очистка ведется на ситах размеров 1 х 3 мм, 1 х 1,2 мм и 1 х 1 мм. В результате тщательной очистки в производство подается зерно без посторонних примесей, а готовый престартер не имеет посторонних привкусов и горечи.



Еще одной технологической операцией по дезинфекции зернового сырья, входящего в состав престартера, является экструзия. В экструдере зерно подвергается тепловой обработке паром при температуре 130-140 °С не менее двух минут. Данный режим является достаточным для уничтожения всей патогенной микрофлоры.



Финальным же этапом обеззараживания продукта является его гранулирование. Перед подачей на матрицу грануляции сухой корм подвергается обработке паром в кондиционере при температуре 135-145 °С в течение 22 секунд. Этого времени достаточно, чтобы полностью устранить все микробиологические риски. Далее происходит гранулирование корма по заданным параметрам. С целью обеспечения сохранности витаминов, ферментов и других активных компонентов корма технологический процесс ведется в мягком режиме, при температуре 59 °С.



Следует также отметить, что для получения высококачественной гранулы, каждая из которых содержит все заявленные в составе продукта питательные вещества, необходимо обеспечить высокую однородность смешивания компонентов. Это достигается за счет эффективного двухвального смесителя.



В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что микробиологическая безопасность является важнейшей характеристикой кормов для животных, в особенности для молодняка. Несмотря на технологические операции, обеззараживающие корм (очистка зерна, экструдирование, гранулирование и т. д. ), распространение микробиологического заражения может происходить непосредственно через сырье животного происхождения, находящееся на складах, в обход этих технологий. Отказ от сырья животного происхождения при производстве кормов значительно снижает риски микробиологического заражения готовой продукции, избавляя предприятие от затрат по устранению последствий заражения.



По одной из версий, причиной распространения губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (коровье бешенство) в европейских странах стало применение в скотоводстве кормов животного происхождения, а именно кровяной и мясокостной муки. Вследствие чего на территории Евросоюза были введены серьезные ограничения по использованию кормов животного происхождения для производства комбикормов.

