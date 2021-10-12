Отказ от сырья животного происхождения как основа биобезопасности престартерного корма

Правильное, сбалансированное кормление обеспечивает здоровье, высокую продуктивность животных, а также предупреждает различные заболевания и способствует успешному лечению поголовья. Однако происходит это при условии, что рацион составляют высококачественные корма
К кормам, предназначенным для молодняка, традиционно предъявляются более строгие требования, чем к кормам для взрослых животных. Один из видов такого корма — престартер. Его скармливают молодняку в самый ранний период развития. О том, каким должен быть правильный престартер и к чему может привести пренебрежение качеством, расскажет автор этой статьи — генеральный директор НПАО «Де Хёс» (совместное предприятие российской компании «Коудайс МКорма» и нидерландской De Heus) Александр Матвеев.
Продукт под названием «престартер» сейчас производят многие предприятия: и типовые комбикормовые заводы, и производители сельскохозяйственной продукции с полным циклом производства, и заводы, специализирующиеся исключительно на производстве престартерного корма. И, конечно же, качество такого продукта будет в каждом случае разным. Завод компании «Де Хёс» в г. Лакинске (Владимирская область) является специализированным предприятием по производству престартерных кормов, обладая огромным опытом и экспертными знаниями в престартерном производстве. Подходы компании к производству престартера определяются не только его физико-химическими показателями, питательностью и сбалансированностью, но и в первую очередь его биобезопасностью. С момента запуска производства в 2013 году в качестве сырья на заводе никогда не применялись продукты животного происхождения. Действительно, отказ от относительно дешевых источников животного протеина ведет к удорожанию готового продукта, но мы твердо убеждены, что риски, связанные с распространением микробиологической опасности на предприятии, его складах, производственных помещениях, в лаборатории, являются недопустимыми.
Животные риски
Общеизвестный факт: корма животного происхождения могут быть источником различных кормовых патологий и болезней животных, таких как кормовые токсикоинфекции и токсикозы, из-за возможного содержания в таких кормах различных микроорганизмов. От растительных животные корма отличаются тем, что в них отсутствует клетчатка, а также другие углеводы, за исключением лактозы молока. Как правило, это отходы мясной промышленности: мясная и мясокостная мука, кровяная мука, кормовой животный жир, мука из шквар, боенские и кухонные отходы. Кроме того, в процессе технологической обработки кормов животного происхождения может произойти их обсеменение довольно распространенными в природе стафилококками и стрептококками.
При хранении в сырье животного происхождения проходят активные биохимические и микробиологические процессы, к тому же продукция с низким содержанием жира обладает повышенной гигроскопичностью. Как в жирной, так и в нежирной муке отмечается интенсивный распад и окисление жира с образованием неприятного запаха, что является верным признаком низкого качества и нарушения биобезопасности продукта. Для лучшей сохранности рекомендуется хранить такое сырье либо при низких температурах (0-5 °С), либо в среде инертных газов, либо в стабилизированном виде, что, конечно же, увеличивает расходы на его хранение.
В кормах животного происхождения могут содержаться и отдельные вредные продукты обмена веществ, которые остались в организме животного, использованного для производства белкового сырья. По нормам законодательства наличие патогенной микрофлоры в кормах животного происхождения не допускается. Однако действительность говорит о несоблюдении стандартов безопасности. По данным ветеринарных лабораторий, при контроле кормов животного происхождения наиболее часто обнаруживаются несоответствия по таким показателям микробиологической безопасности, как общая бакобсемененность кормов (в 45,7% исследованных образцов), кишечная палочка (31,4%), сальмонеллы (10,7%), протей (3,45%), синегнойная палочка (2,55%), анаэробы (1,67%). Каждый из этих микроорганизмов может стать причиной серьезных заболеваний как животных, так и человека.
Растительная альтернатива
Учитывая вышеуказанные риски, при использовании сырья животного происхождения особую ценность приобретает более безопасная альтернатива — сырье растительного происхождения, подвергшееся специализированной гидротермической обработке, а именно экструдированию и гранулированию.
Сырье растительного происхождения значительно реже становится причиной развития токсикоинфекции и токсикоза. Во многом это обусловлено более высокой культурой производства (для микробиологического производства необходимо соблюдение стерильности) и низкой влажностью. Использование «более чистого» в микробиологическом плане сырья позволяет сохранять благоприятный микробиологический фон на комбикормовых и животноводческих предприятиях, что способствует улучшению здоровья животных и, как следствие, сокращению затрат на лечение и вынужденную дезинфекцию помещений и оборудования.
Один из основных сырьевых компонентов растительного происхождения для престартеров — зерновые. Перед переработкой на предприятии «Де Хёс» все зерно проходит двухфазную очистку, что сводит к минимуму содержание в нем микотоксинов. Зерно закупается в регионах с высоким урожаем и минимальным содержанием микотоксинов. В производстве престартера «Де Хёс» также используются высококачественные соевые белковые концентраты и молочная сыворотка.
Технологический процесс производства престартера начинается с контроля сырья. Зерновые компоненты поступают на воздушно-ситовой сепаратор, на котором выделяются посторонние примеси, а на магнитных колонках извлекается металломагнитная примесь. Как известно, в закупаемом зерне и семенах бобовых присутствуют нежелательные примеси, такие как солома или семена сорняков, которые могут существенно изменить вкус конечного продукта, а также содержать антипитательные элементы (например, ингибитор трипсина в сое). В производстве престартера на заводе «Де Хёс» применяется двухступенчатая очистка зерна.
При приемке зерна и загрузке в силос для хранения установлен сепаратор марки СЦК-100, который очищает зерновое сырье от посторонних примесей. Очистка зерна от крупной примеси (камни, комья земли, солома и др.) осуществляется при помощи сита диаметром 8-12 мм, от мелкой (мелкие семена, песок, камешки, щуплое зерно и др.) — при помощи сита диаметром 5,5-6,5 мм. Различные минеральные примеси ликвидируются через сито в 2,5 мм. А пыль из зерна удаляется системой аспирации, осаждается в циклонах и утилизируется.
На линии подачи зерна из силосов хранения в дозировочные бункера престартерной линии установлен трехуровневый просеиватель «Могенсен» тип 1546 № 2106, который включает два вибрационных двигателя по 2,2 кВт. Здесь очистка ведется на ситах размеров 1 х 3 мм, 1 х 1,2 мм и 1 х 1 мм. В результате тщательной очистки в производство подается зерно без посторонних примесей, а готовый престартер не имеет посторонних привкусов и горечи.
Еще одной технологической операцией по дезинфекции зернового сырья, входящего в состав престартера, является экструзия. В экструдере зерно подвергается тепловой обработке паром при температуре 130-140 °С не менее двух минут. Данный режим является достаточным для уничтожения всей патогенной микрофлоры.
Финальным же этапом обеззараживания продукта является его гранулирование. Перед подачей на матрицу грануляции сухой корм подвергается обработке паром в кондиционере при температуре 135-145 °С в течение 22 секунд. Этого времени достаточно, чтобы полностью устранить все микробиологические риски. Далее происходит гранулирование корма по заданным параметрам. С целью обеспечения сохранности витаминов, ферментов и других активных компонентов корма технологический процесс ведется в мягком режиме, при температуре 59 °С.
Следует также отметить, что для получения высококачественной гранулы, каждая из которых содержит все заявленные в составе продукта питательные вещества, необходимо обеспечить высокую однородность смешивания компонентов. Это достигается за счет эффективного двухвального смесителя.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что микробиологическая безопасность является важнейшей характеристикой кормов для животных, в особенности для молодняка. Несмотря на технологические операции, обеззараживающие корм (очистка зерна, экструдирование, гранулирование
По одной из версий, причиной распространения губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (коровье бешенство) в европейских странах стало применение в скотоводстве кормов животного происхождения, а именно кровяной и мясокостной муки. Вследствие чего на территории Евросоюза были введены серьезные ограничения по использованию кормов животного происхождения для производства комбикормов.