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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Сибирская аграрная неделя ждет гостей

Партнёрский материал


С 10 по 12 ноября в Новосибирске в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоятся V Новосибирский агропродовольственный форум и Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Знаковые отраслевые события объединят участников рынка, экспертов, ученых и представителей органов власти, а также инновационные технологии в сфере АПК

Свыше 300 компаний и представителей известных мировых брендов из регионов России и зарубежных стран примут участие в Сибирской аграрной неделе и мероприятиях V Новосибирского агропродовольственного форума. Посетителей площадки ожидает свыше 14 тыс. м2 крытой экспозиции,  2 тыс. м2 выставочного пространства на открытом воздухе и несколько десятков деловых мероприятий, охватывающих весь спектр отраслевых проблем и тенденций сельскохозяйственного производства.

Экспозицию выставки объединяет ключевая тема — «Умное сельское хозяйство». В центре внимания — повышение эффективности агропромышленного комплекса.

Руководителям и специалистам сельхозпредприятий и фермерских хозяйств  участники представят  инновационные решения: современную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование.

В числе участников Сибирской аграрной недели представители российских и зарубежных лидер-брендов: «Ростсельмаш», Claas, Fendt, Massey Ferguson, Amazone, Lemken, New Holland, Stara, «Кировец», Petkus, Romax, «Иглус», «Воронежсельмаш», Urban, ЗАО «Фирма „Август“»,  «Центр передового земледелия», «СиСорт», Laboulet, Cogent rus, «Молочные Системы», «Агро Эксперт Груп» и целый ряд других.

Определены и участники международной выставки AgroExpo Siberia, которая состоится в рамках Сибирской аграрной недели. На площадке AgroExpo Siberia будет действовать национальный павильон Германии. Организатор — IFWexpo.

Участники представят свою продукцию в нескольких тематических разделах:

  • сельскохозяйственная техника / запчасти / расходные материалы;

  • оборудование и материалы для животноводства;

  • агрохимия / удобрения / семена;

  • оборудование и материалы для переработки, хранения, упаковки агропромышленной продукции;

  • технологическое и пищевое оборудование;

  • услуги для АПК.

Повестка дня V Новосибирского агропродовольственного форума включает более 50 мероприятий, в том числе:

— пленарное совещание «Экспорт продукции АПК: потенциал, стратегия успеха сибирских компаний»;

— международную конференцию «Органическое сельское хозяйство — новые реальности и возможности»;

— межрегиональную конференцию развития молочной отрасли «Молоко Сибири. Настоящее и будущее»;

— конференцию «Перспективы развития молочной отрасли Западной Сибири». Организаторы конференции — ИА The DairyNews, Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA);

— круглые столы:

  • «Лизинг — эффективный инструмент обновления парка сельскохозяйственной техники»;

  • «Кооперация как способ повышения эффективности сельхозпроизводства в малых формах хозяйствования. Успешные практики, проблемы, пути решения»;

  • «Интенсификация кормопроизводства для условий Новосибирской области» 

и многое другое.

Форум объединит представителей органов власти, российских и зарубежных производителей и поставщиков техники, материалов и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, управленцев и специалистов предприятий АПК и фермерских хозяйств Сибири и Дальнего Востока, представителей отраслевых ассоциаций и союзов, ведущих экспертов и ученых.

Здесь будут созданы условия для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями продвижения новейших товаров и услуг в сфере АПК, для формирования стратегических инициатив в области государственной политики по поддержке сельского хозяйства, выработки механизмов стабильного развития агропромышленного комплекса.

Кроме того, в рамках форума состоится специализированная выставка «Сила Сибири — 2021», на которой сельхозпредприятия традиционно демонстрируют и продают племенных животных.

Организаторы V Новосибирского агропродовольственного форума — министерство сельского хозяйства Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства России и «Сибирская выставочная компания».

Для того чтобы посетить Международную агропромышленную выставку «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте. Спонсор зоны регистрации — ООО «Торговый дом „ХимАгро“». Спонсор пакетов посетителей — ООО «НТП-Синтез».

ООО «СВК»
8 (383) 304-83-88
info@sibagroweek.ru
sibagroweek.ru

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