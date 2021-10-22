Стратегия «Сингенты» — подход к «цифре»

«Сингента»

Все цифровые инструменты «Сингенты», которые работают под разными названиями в разных регионах и странах, объединены в единый бренд — платформу Cropwise®. В России до этого сезона была представлена только цифровая платформа Cropwise® Operations (ранее называлась Cropio), которая используется в России на площади более 17 млн га

Агропроизводители используют эту систему для лучшего понимания актуальной ситуации на полях, чтобы вовремя получать сигналы о возможных проблемах, планировать и вести учет полевых работ по хозяйству. То есть это комплекс цифровых инструментов в одной системе для оперативного управления агропроизводством, которые позволяют сельхозпроизводителям принимать своевременные и обоснованные с точки зрения агрономии решения.



Одно из основных направлений реализации цифровой стратегии «Сингенты» в России — постоянное развитие цифровой платформы Cropwise®, дополнение ее модулями, которые помогают агрономам хозяйств достигать лучшего результата на поле с нашими СЗР и гибридами полевых культур. В этом году мы выпускаем цифровой сервис для бизнеса семян, который называется Cropwise® Seed Selector. Это цифровой сервис подбора гибридов для торговых представителей, пилотный проект которого тестировался в сезоне 2021 года в пяти регионах нашей страны и показал отличные результаты.



Что это дает производителям?



В Cropwise® Seed Selector реализован совершенно новый подход к выбору гибридов, который основан на подтвержденных данных 11 000 научно-исследовательских испытаний по их продуктивности в разных почвенно-климатических условиях. Эти многолетние данные «Сингенты», полученные при проведении полевых опытов по выращиванию кукурузы и подсолнечника, теперь доступны в виде цифровых рекомендаций и данных для анализа продуктивности гибридов в одном понятном и простом цифровом инструменте для каждого представителя бизнеса семян компании «Сингента». Они смогут использовать его для обсуждения с агрономами планов посева культур, подбора новых гибридов для хозяйства или их выборе для полевых испытаний.



Благодаря такому новому подходу сельхозпроизводители могут получить рекомендации по гибридам с учетом условий конкретного поля. Это особенно ценно для тех гибридов, которые обладают очень высоким потенциалом в данном регионе, но у агрономов еще нет опыта их возделывания. Раньше аграриям нужно было закладывать многолетние опыты для определения самых продуктивных гибридов под условия хозяйства, теперь, с Cropwise®Seed Selector, этот процесс можно сильно ускорить и сразу подобрать оптимальные для посева гибриды, не выходя из кабинета.



Система также позволяет ознакомиться с информацией о любом интересующем гибриде, сравнить его продуктивность для разных условий выращивания, а также на основании от этих данных составить план посева по всем полям. Такой подход будет особо ценен для хозяйств и холдингов с большим земельным банком, когда посевные площади находятся на большом расстоянии друг от друга, в разных климатических зонах и различаются по почвенному составу.



Как работают алгоритмы системы?



Компания «Сингента» каждый год закладывает большое количество научно-исследовательских и коммерческих испытаний в России и странах СНГ для анализа зависимости гибридов от конкретных условий окружающей среды. Все результаты документируются и сохраняются для дальнейшего анализа. Сейчас в нашей базе находится информация о 11 тысячах научно-исследовательских испытаний гибридов «Сингенты». Каждый опыт описывается по нескольким параметрам: название гибрида, количество активных температур, количество осадков в течение сезона вегетации, гранулометрический состав почвы и итоговая урожайность. Далее все эти данные анализируются для определения влияния окружающей среды на продуктивность каждого гибрида.



Для составления рекомендаций под конкретные поля хозяйства менеджер заносит их в систему. Если хозяйство использует Cropwise® Operations , то поля можно будет просто интегрировать из одного модуля системы в другой. В ином случае нужно будет предоставить электронную карту полей или бумажную карту с привязкой полей к местности.



После занесения полей в систему выбирают посевные площади под культуру, технологию выращивания и целевую урожайность. Далее, основываясь на электронных границах полей, система автоматически:



определит средние многолетние температуры, количество накопленных осадков за последние двадцать лет, классифицирует их по показателю сезонного уровня стресса для культуры и вероятности его возникновения;



классифицирует почву, преобладающую на каждом поле, по гранулометрическому составу на основе данных, получаемых из мирового информационного центра по почвам SoilGrids;



сопоставит почвенно-климатические факторы поля с базой результатов испытаний гибридов «Сингенты» и определит, кукую продуктивность показывали гибриды при похожих погодных условиях и составе почвы;



на основе многофакторного сравнения в базе данных испытаний система подберет несколько гибридов, которые покажут оптимальный результат в конкретных условиях.



В зависимости от подхода хозяйства к подбору гибридов торговый представитель может выбрать сбалансированную рекомендацию, чтобы независимо от погодных условий с большой вероятностью получить оптимальный уровень урожайности совокупно нескольких гибридов, или отдельную рекомендацию, для благоприятных или стрессовых погодных условий, — для максимизации урожайности.



Далее, в процессе обсуждения, для каждого гибрида определяются оптимальная норма высева, средство для защиты семян, количество посевных единиц на каждое поле и суммарно на все хозяйство или подразделение холдинга. В результате составляется комплексная рекомендация по посеву гибридов подсолнечника или кукурузы, на основе которой можно составить заявку для торгующей организации — официального дистрибьютора компании «Сингента».



Мы не останавливаемся на достигнутом. Параллельно с внедрением в работу уже существующего функционала мы ставим ряд опытов в нескольких странах для подбора оптимальной нормы высева по гибридам в зависимости от условий каждого поля, а также рекомендаций по дифференцированному посеву и изменению нормы в рамках одного поля в зависимости от потенциала участков полей или почвенных факторов.



Итог, или как получить сервис?



Cropwise® Seed Selector — это инструмент, который помогает использовать опыт торгового представителя в комбинации с данными «Сингенты» по всей стране на уровне каждого поля в хозяйстве. Он помогает дать правильную рекомендацию и страхует от возможных ошибок. Чтобы получить такую рекомендацию этого сервиса, агрономам хозяйств не обязательно устанавливать ПО у себя на компьютере, изучать новый интерфейс, обучаться нюансам анализа продуктивности, покупать сервис в виде подписки на год на каждый гектар хозяйства. Этот инструмент будет в руках территориального представителя компании «Сингента», агроному достаточно указать посевные площади и определиться с технологией выращивания культуры, далее менеджер, используя систему, сам покажет, как она работает, и выдаст рекомендацию, которую можно совместно обсудить и доработать. При необходимости можно углубиться в данные системы и посмотреть, как реализуется потенциал каждого гибрида с учетом разных условий.



Еще никогда получение результатов от цифрового сервиса для хозяйств не было таким простым и в то же время полезным для конечного результата — хорошего урожая!



Чтобы узнать больше о гибридах и сервисах компании «Сингента», посетите наш сайт www.syngenta.ru .

