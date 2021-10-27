19 октября состоялся второй по счету Инновационный̆ онлайн-форум BASF «Аграрный вопрос»

BASF

Он стал органичным продолжением мероприятия, которое состоялось в марте 2021 года. Форум прошел под слоганом «Инновации BASF. Результат в действии»

В прямом эфире эксперты компании BASF не только подвели итоги уходящего сезона и представили новинки портфеля, но и дали «Аграрный ответ» клиентам и партнерам на самые важные и актуальные вопросы сезона 2021 года. Участники форума сами сформировали его программу, заранее выслав видеовопросы на электронную почту BASF.



Если вы не успели посмотреть форум в прямом эфире, смотрите его на YouTube-канале «BASF Agricultural Solutions».

