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Агрохолдинги России - 2021

19 октября состоялся второй по счету Инновационный̆ онлайн-форум BASF «Аграрный вопрос»

Партнёрский материал


BASF

BASF

Он стал органичным продолжением мероприятия, которое состоялось в марте 2021 года. Форум прошел под слоганом «Инновации BASF. Результат в действии»

В прямом эфире эксперты компании BASF не только подвели итоги уходящего сезона и представили новинки портфеля, но и дали «Аграрный ответ» клиентам и партнерам на самые важные и актуальные вопросы сезона 2021 года. Участники форума сами сформировали его программу, заранее выслав видеовопросы на электронную почту BASF.

Если вы не успели посмотреть форум в прямом эфире, смотрите его на YouTube-канале «BASF Agricultural Solutions».


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