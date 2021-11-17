Как система контроля Ishida обеспечивает качество упаковки немецких чипсов Johanning Snack

Ishida

Рассказываем, как внедрение тестеров качества запайки и контрольных весов Ishida позволило немецкому производителю картофельных чипсов, компании Johanning Snack, обеспечить превосходный контроль качества на своих недавно модернизированных упаковочных линиях

Компания Johanning Snack изготавливает картофельные чипсы под маркой Krosse Kerle и применяет процесс медленной и деликатной обжарки чипсов при низкой температуре, что придает им характерный хруст и снижает содержание жиров.



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Продукция компании фасуется в упаковку 12 различных типов весом от 20 до 200 г. Автоматизация в 2018 году систем упаковки на последнем этапе производственной линии также ознаменовала внедрение самых современных технологий контроля качества. До этого работники проверяли качество запайки пакетов вручную, а вес упаковки — только выборочно.







Тестер качества запайки и контрольные весы производства Ishida представляют собой легко интегрируемую, абсолютно надежную систему для контроля качества. Она обеспечивает высокую производительность, например до 85 упаковок в минуту при фасовке в пакеты по 115 г. Эта система может работать даже быстрее — скорость ее работы ограничивается только производительностью линии на предшествующих этапах.







«Среди всех поставщиков только компания Ishida предложила нам комплексную систему, включающую в себя как тестеры качества запайки, так и контрольные весы, — поясняет Андре Вурц (André Wurz), технический директор компании Johanning Snack. — Не только этот фактор, но и наш предыдущий опыт сотрудничества с компанией Ishida по внедрению на нашем производственном предприятии других упаковочных машин был превосходным».







Как работает тестер качества запайки

Тестеры качества запайки Ishida TSC-RS представляют собой полностью автоматические интегрируемые системы, способные обнаруживать дефекты запайки диаметром всего 3 мм со скоростью до 150 пакетов в минуту.







Так как в пакетах находятся хрупкие чипсы, критически важным является такой крайне бережный способ проверки пакетов тестерами качества запайки. Чипсы, располагающиеся под углом друг к другу внутри пакетов, часто образуют выпуклости на поверхности упаковки, особенно при фасовке в небольшие пакеты.







Специальные щетки заранее разглаживают эти неровности и бугорки, поэтому упаковки поступают в проверочную головку тестера качества запайки в самом оптимальном состоянии, что позволяет автоматически проверять целостность запайки каждой упаковки на линии. Благодаря использованию головки с сервоприводом система оказывает оптимальное давление на упаковку, не повреждая ее или ее содержимое.



Какие дефекты находит тестер качества запайки

Упаковочный материал или остатки продукта, пригоревшие на сварочных губках вертикального упаковщика в пакеты, что может привести к образованию крошечных отверстий в запаечных швах.



Попадание кусочков продукта в нижний запаечный шов пакетов с чипсами во время их заполнения, что снижает качество запайки упаковок.



Отверстия в местах запайки.



Некачественно запаянные упаковки с открытыми швами.



Хорошо запаянные пакеты, толщина которых не соответствует требованиям.



Пакеты с дефектами, причиной которых являются сбои в работе вертикального упаковщика в пакеты на предыдущем этапе производственного процесса.







Параллельно с этим контрольные весы Ishida DACS-G проверяют все готовые упаковки на соответствие требованиям и отбраковывают все не соответствующие спецификациям пакеты. Кроме того, контрольные весы сводят к минимуму перевес продукта вследствие переполнения пакетов. Высокоскоростной тензодатчик машины обеспечивает точность до 0,2 г, а специальная система компенсирует вибрации от пола.



Переключение между двумя настройками осуществляется оператором одним нажатием кнопки, поэтому контрольные весы могут использоваться для самого широкого ассортимента продукции. Благодаря этому и наряду с возможностью быстрой переналадки машины Ishida DACS-G в полной мере соответствуют требованиям, которые предъявляются к оборудованию компанией Johanning Snack.







В надежной конструкции машины также реализована функция «ограничения разрушающего усилия», при срабатывании которой высокочувствительный датчик взвешивания отсоединяется от ленты до того, как он может быть серьезно поврежден в результате внешних воздействий. После этого работа машины сразу же возобновляется.



Программное обеспечение оборудования Ishida

Не менее важным является и то, что в контрольные весы встроено программное обеспечение с веб-интерфейсом Ishida IDCS II (система обработки данных Ishida), предназначенное для сбора разнообразных данных о каждом отдельном пакете. Это ценная информация, помогающая специалистам компании Johanning Snack повысить производительность. ПО IDCS может выполнять анализ в режиме реального времени на основании партий продуктов, смен, операторов, конкретного продукта, машин или линий.







Информация отображается на графических дисплеях и содержится в выбираемых и настраиваемых пользователем отчетах. Доступ к параметрам осуществляется через интернет во время производственного процесса, благодаря чему их можно изменять непосредственно при работе линии.







Программное обеспечение Ishida совместимо с другими системами, например с SAP или SCADA, а данные из него можно передавать в такие программы, как Microsoft Word, Excel и Adobe PDF.



По мнению специалистов компании Johanning Snack, эта реализованная в контрольных весах функция анализа данных является очень полезной для управления работой предприятия. Если полученные результаты не соответствуют требованиям, оператор может сразу же внести необходимые изменения.



По утверждению Андре Вурца, ПО IDCS II предоставляет всю необходимую информацию о производимой на линии продукции. Он добавляет, что его коллеги по обеспечению качества также очень заинтересованы в использовании этого программного обеспечения. «С помощью IDCS II на предприятии регистрируются данные для каждого пакета чипсов, которые затем мы передаем нашим клиентам», — поясняет г-н Вурц, использующий систему на мобильном устройстве, даже находясь за пределами предприятия.



Компания Johanning Snack уже получает выгоды от инвестирования в полностью автоматическую систему контроля качества. Системы Ishida безотказно работают при трехсменном режиме. Теперь операторы очень быстро выполняют процедуру смены продукта (обычно дважды в день) путем выбора предварительно установленных настроек. «Мы обеспечиваем полный и исключительно надежный контроль качества и вместе с тем снизили затраты на дорогостоящий ручной труд», — рассказывает г-н Вурц, резюмируя преимущества новых машин.



Краткая справка о компании Johanning Snack

Компания Johanning Snack GmbH & Co. из города Реден в Нижней Саксонии (Германия) заняла особую нишу на чрезвычайно конкурентном немецком рынке снеков благодаря своим инновационным методам приготовления и использованию ингредиентов от местных поставщиков. В слогане компании обыгрывается то, что ее продукция попадает прямо «с поля в пакет». Линия продуктов Krosse Kerle реализуется через оптовых и розничных продавцов под брендом HeiMart. В настоящее время чипсы представлены примерно в 1500 супермаркетах по всей Германии. (www.heimart-chips.de )

