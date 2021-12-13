Обучение женщин сельскохозяйственным инновациям способствует переходу к устойчивым практикам земледелия

«Осведомленность женщин о сельскохозяйственных инновациях делает их ключевыми игроками в переходе к более устойчивым практикам, обеспечивая глобальную продовольственную безопасность», — заявила вице-президент по маркетингу в Европе Corteva Agriscience Моника Соррибас 9 декабря во время онлайн-мероприятия «Расширение прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве», организованного EIT FOOD, инновационным сообществом при поддержке Европейского института инноваций и технологий (EIT), органа Европейского Союза
Выступая на сессии «Почему нам нужно больше женщин-предпринимателей в сельском хозяйстве», участники рассмотрели роль женщин как лидеров устойчивого развития, а г-жа Соррибас начала дискуссию презентацией о данных, полученных Corteva в отчете «Глобальные женщины в сельском хозяйстве».
Это глубокое исследование демонстрирует, что, несмотря на прогресс, гендерное неравенство остается препятствием для женщин в сельском хозяйстве на пути полной реализации их потенциала и, следовательно, сдерживает развитие всех, кто от них зависит. Хотя женщины, ответившие на опрос Corteva, отмечают, что в последние годы произошло улучшение, и они настроены на положительную динамику, многие из них также верят, что достижение полного равенства произойдет довольно нескоро, а некоторые пессимистично оценивают такую возможность в их жизни вообще.
«Обогащение жизни женщин в сельском хозяйстве в итоге обогащает жизнь каждого: детей и семей, которые зависят от них; сообществ, частью которых они являются; а также общества, требующего от них продуктов питания», — сказала г-жа Соррибас.
По ее словам, есть доказательства, свидетельствующие о повышенном интересе женщин к сохранению окружающей среды. Предоставление доступа к новейшим технологиям и соответствующему образованию по инновациям позволяет сделать женщин ключевыми игроками в переходе к более устойчивым практикам. Применение широкого спектра инструментов, таких как точные технологии выращивания, обработка семян, передовая генетика, новые техники селекции, средства защиты природного происхождения
Эксперт также отметила, что пандемия поставила перед человечеством проблемы, которые никто не мог ожидать, и женщинам приходится брать дополнительную нагрузку с частой невозможностью управлять балансом между работой и личной жизнью. «Сейчас как никогда мы должны поддерживать сельских женщин и обеспечивать их полное вовлечение в процесс восстановления сельского хозяйства и глобальной продовольственной безопасности», — прокомментировала она.
Во время мероприятия также была упомянута Стратегия устойчивого развития Corteva Agriscience 2030. Она включает 14 целей, которые должны быть достигнуты в течение следующих 10 лет и основаны на четырех ключевых направлениях: цели во благо фермеров; цели во благо земли; цели во благо операционной деятельности компании и цели во благо общин с расширением прав и возможностей женщин как одной из них. Чтобы поддержать это обязательство, Corteva предлагает широкий спектр программ для женщин во всем мире, включая инициативу TalentA в Европе, которая уже предоставила образование более 500 женщинам-фермерам в Испании, Португалии, Украине, России, Румынии и Венгрии.