Обучение женщин сельскохозяйственным инновациям способствует переходу к устойчивым практикам земледелия

Corteva Agriscience

«Осведомленность женщин о сельскохозяйственных инновациях делает их ключевыми игроками в переходе к более устойчивым практикам, обеспечивая глобальную продовольственную безопасность», — заявила вице-президент по маркетингу в Европе Corteva Agriscience Моника Соррибас 9 декабря во время онлайн-мероприятия «Расширение прав и возможностей женщин в сельском хозяйстве», организованного EIT FOOD, инновационным сообществом при поддержке Европейского института инноваций и технологий (EIT), органа Европейского Союза

Выступая на сессии «Почему нам нужно больше женщин-предпринимателей в сельском хозяйстве», участники рассмотрели роль женщин как лидеров устойчивого развития, а г-жа Соррибас начала дискуссию презентацией о данных, полученных Corteva в отчете «Глобальные женщины в сельском хозяйстве ».







Это глубокое исследование демонстрирует, что, несмотря на прогресс, гендерное неравенство остается препятствием для женщин в сельском хозяйстве на пути полной реализации их потенциала и, следовательно, сдерживает развитие всех, кто от них зависит. Хотя женщины, ответившие на опрос Corteva, отмечают, что в последние годы произошло улучшение, и они настроены на положительную динамику, многие из них также верят, что достижение полного равенства произойдет довольно нескоро, а некоторые пессимистично оценивают такую ​​возможность в их жизни вообще.



«Обогащение жизни женщин в сельском хозяйстве в итоге обогащает жизнь каждого: детей и семей, которые зависят от них; сообществ, частью которых они являются; а также общества, требующего от них продуктов питания», — сказала г-жа Соррибас.



По ее словам, есть доказательства, свидетельствующие о повышенном интересе женщин к сохранению окружающей среды. Предоставление доступа к новейшим технологиям и соответствующему образованию по инновациям позволяет сделать женщин ключевыми игроками в переходе к более устойчивым практикам. Применение широкого спектра инструментов, таких как точные технологии выращивания, обработка семян, передовая генетика, новые техники селекции, средства защиты природного происхождения и т. д. , поможет женщинам реагировать на растущий потребительский спрос на пищевые продукты, производимые устойчивыми методами.



Эксперт также отметила, что пандемия поставила перед человечеством проблемы, которые никто не мог ожидать, и женщинам приходится брать дополнительную нагрузку с частой невозможностью управлять балансом между работой и личной жизнью. «Сейчас как никогда мы должны поддерживать сельских женщин и обеспечивать их полное вовлечение в процесс восстановления сельского хозяйства и глобальной продовольственной безопасности», — прокомментировала она.



Во время мероприятия также была упомянута Стратегия устойчивого развития Corteva Agriscience 2030. Она включает 14 целей, которые должны быть достигнуты в течение следующих 10 лет и основаны на четырех ключевых направлениях: цели во благо фермеров; цели во благо земли; цели во благо операционной деятельности компании и цели во благо общин с расширением прав и возможностей женщин как одной из них. Чтобы поддержать это обязательство, Corteva предлагает широкий спектр программ для женщин во всем мире, включая инициативу TalentA в Европе, которая уже предоставила образование более 500 женщинам-фермерам в Испании, Португалии, Украине, России, Румынии и Венгрии.

