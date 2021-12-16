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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Комбайн Tucano — в «Золотой сотне» товаров России

Партнёрский материал

Комбайн Tucano — в «Золотой сотне» товаров России
CLAAS
Комбайн Tucano — в «Золотой сотне» товаров России
CLAAS

Продукция краснодарского завода «КЛААС» — снова в лидерах всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». На этот раз она стала не только дипломантом федерального этапа конкурса, но и вошла в «Золотую сотню» товаров и услуг. Кроме того, генеральный директор «КЛААС» Ральф Бендиш удостоен почетного знака «За достижения в области качества». А начальник сборочного цеха завода награжден почетным знаком «Отличник качества»

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится ежегодно. Для участия в нем выдвигаются производители товаров и услуг со всех регионов страны — чтобы доказать свое превосходство по качеству, экологичности, безопасности и энергоэффективности. Экспертное жюри определяет победителей на региональном и федеральном уровнях. А лучшие из лучших попадают в «Золотую сотню» товаров и услуг.

В этом году зерноуборочный комбайн TUCANO, производимый на заводе «КЛААС» в Краснодаре, получил золотой диплом лауреата на федеральном уровне конкурса. Также он вошел в «Золотую сотню» товаров и услуг. В нее попадают участники, набравшие наибольшее количество конкурсных баллов.

Тракторы CLAAS — XERION 4000/4500/5000, AXION 920/930/940/950 и AXION 820/850 — стали серебряными дипломантами конкурса. 

Также генеральный директор «КЛААС» Ральф Бендиш был удостоен почетным знаком «За достижения в области качества». А начальник сборочного цеха завода Евгений Иващенко награжден почетным знаком «Отличник качества».

Продукция краснодарского завода «КЛААС» удостаивается наград конкурса «100 лучших товаров России» на протяжении уже 10 лет. «Мы стремимся к тому, чтобы быть лучшими на рынке: и по качеству выпускаемой продукции, и по эффективности производства, — говорит Ральф Бендиш. — Конкурс Росстандарта подтверждает, что наши усилия оправданны. В ближайшее время будут известны результаты еще одного важного для нас конкурса — CLAAS Excellence System (“Система cовершенствования CLAAS”). В ее рамках концерн подсчитывает эффективность своих предприятий по всему миру».

В прошлом году краснодарский завод был назван самым эффективным предприятием концерна CLAAS по итогам 2020 года. Кто получит это звание по итогам 2021-го, станет известно уже в январе.

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