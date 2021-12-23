Держитесь ближе к еде... Kramp подводит итоги уходящего года

Kramp

Компания Kramp — один из крупнейших мультибрендовых интернет-магазинов запасных частей для сельскохозяйственной техники и товаров для животноводства — подводит итоги 2021 года

Это был по-настоящему знаковый год. История Kramp началась в 1951 году, когда молодой и амбициозный голландец Йохан Крамп организовал бизнес по продаже запчастей для косилок. Сегодня, спустя 70 лет, Kramp — это хорошо известный бренд, мощная команда профессионалов и надежный партнер для тысяч компаний по всему миру.



На протяжении 2021 года во всех странах присутствия Kramp проходила глобальная кампания в честь юбилея. Мы вспоминали важнейшие события, которые произошли в аграрной отрасли за последние 70 лет, начиная с открытия бизнеса, создания первого онлайн-каталога и вплоть до сегодняшнего дня, когда Kramp известна как одна из самых высокотехнологичных компаний на рынке АПК.



Для компании Kramp уходящий год был ознаменован запуском соцсетей в России. Рассказывает директор по электронной коммерции и технологиям Kramp Елена Юсупова: «В юбилейный год компании мы запустили соцсети в России, и это произошло как нельзя вовремя. Все больше наших клиентов выбирают соцсети в качестве канала коммуникации, и для многих они становятся инструментом принятия решения о выборе партнера как на B2B-, так и на B2C-рынке».



Директор по продажам Константин Матяш отмечает, что 2021 год оказался очень интересен с точки зрения развития отношений Kramp с дилерами. В том числе была запущена специальная партнерская программа, которая позволила дилерам получать ряд преференций. И в новом году мы планируем развивать и укреплять отношения с нашими ключевыми партнерами.



За прошедший год значительная часть клиентов полностью перешла в онлайн. У этого формата работы есть множество преимуществ: он позволяет быстро размещать заказы, видеть актуальные остатки и персональные скидки, управлять отгрузками. Всего за один год интернет-магазин kramp.ru посетило порядка 150 тыс. пользователей! В новом, 2022 году команда Kramp продолжит развивать диджитал-технологии. В том числе мы готовим несколько важных обновлений для интернет-магазина и планируем к запуску акции для партнеров.



В уходящем году компания Kramp значительно улучшила предоставляемый логистический сервис, благодаря чему доставка заказов стала еще быстрее. Но останавливаться на достигнутом компания не собирается и готовит несколько интересных решений на 2022 год: несомненно, они порадуют наших клиентов.



Директор направления продакт-менеджмента Александр Савченко поделился своими размышлениями по поводу 2021 года и рассказал о планах на будущее: «Уходящий год для нас был непростым. Из-за COVID-19 нарушились глобальные цепочки поставок запчастей и комплектующих. Тем не менее мы смогли обеспечить наличие на складе Российской Федерации широкого ассортимента продукции. При этом мы не только не допустили дефицита необходимых запчастей, но и расширили ассортимент. Во многом это было достигнуто благодаря линейкам брендов Kramp и GoPart, включающих в себя детали навесок для тракторов, освещение, сиденья, цепи, лакокрасочные изделия и другие универсальные продукты, которые отлично зарекомендовали себя на европейском рынке. В 2022 году, учитывая изменившиеся сроки поставки, мы сохраним фокус на обеспечении наличия запчастей на складе до начала полевых работ. Также мы продолжим расширять линейки универсальных продуктов брендов Kramp и GoPart».



Много лет назад основатель компании Йохан Крамп сказал: «Держитесь как можно ближе к еде, потому что это последнее, от чего люди пожелают отказаться». Его высказывание легло в основу проекта книги «Рецепты с фермы», которой мы завершили нашу юбилейную кампанию! Это уникальная подборка из 50 рецептов из 17 стран, среди которых региональные деликатесы, семейные изобретения и авторские блюда, вдохновленные кулинарными традициями разных континентов! Среди них и пять рецептов традиционных русских домашних блюд. Электронную версию книги можно было скачать на сайте в рамках праздничной кампании. А печатные коллекционные издания были подарены партнерам и друзьям компании.



Подводя итоги, мы видим, что 2021 год был очень важным для Kramp, насыщенным яркими событиями и новыми победами. Но он подходит к концу! И мы хотим поздравить всех работников сельского хозяйства с наступающим 2022 годом. Желаем, чтобы он принес с собой стабилизацию в экономике, рост доходов, а также семейное благополучие в каждый дом!



Kramp. It’s that easy!

